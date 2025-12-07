Slušaj vest

Iako domaće institucije do sada nisu potvrdile postojanje organizovanih grupa poput američke mreže 764 u Srbiji, stručnjaci ističu da su načini delovanja ovih digitalnih sekti identični bez obzira na državu u kojoj se žrtva nalazi.

Onlajn sekte funkcionišu tako što pronalaze ranjive tinejdžere, decu koja su usamljena, izložena vršnjačkom nasilju, depresiji ili nedostatku podrške. Prvi kontakt je najčešće bezazlen iražen kroz igre, privatne servere, tematske grupe ili anonimne četove. Zatim počinju da traže poverljive informacije, fotografije ili video-snimke koje kasnije koriste kao sredstvo zastrašivanja i kontrole. U nekim slučajevima deca dobijaju direktne zadatke kao što su samopovređivanje, uništavanje imovine, nasilje nad sobom ili drugima.

Foto: Shutterstock

Broj slučajeva u porastu

Nedavno je samoubistvo izvršio trinaestogodišnji tinejdžer iz države Vašington, a do samog čina je došlo pod pritiskom jednog online predatora iz ozloglašene grupe 764. Prema izveštaju vlasti, broj žrtava povezanih sa 764 dramatično raste i trenutno se vodi više od 350 slučajeva, što ukazuje da mreža uspeva da regrutuje i manipuliše mladima širom sveta.

Priveden je i grčko-američki državljanin u Grčkoj, osumnjičen za učešće u 764 mreži, a protiv njega je podignuta optužnica u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece i distribucijom pornografskog materijala, stoga je jasno i da evropske zemlje učestvuju u gonjenju članova mreže.

Foto: Profimedia

Grupa 764 prisutna u regionu

U medijima iz regiona se pojavila tvrdnja da je ubistvo sedmogodišnje devojčice koju je, prema navodima, izbola njena 13-godišnja sestra, inicirano od članova 764.

Svi ovi stravični događaji dižu uzbunu i ukazuju da 764 nije samo mreža seksualnih predatora već da postoji realna opasnost da grupe unutar mreže podstiču nasilje, ubistva, samoubistva i zlostavljanje maloletnika, a sve to uz koordinaciju online.

Foto: Shutterstock

Roditelji, otvorite četvore oči

Ove poslednje vesti pokazuju da 764 nije nestala, kako se donedavno mislilo, već da se aktivno proširuje sa značajnim brojem aktivnih kriminalnih slučajeva, žrtava i istraga. Optužnice protiv članova mreže, prekategorizacija aktivnosti kao nasilnog ekstremizma/terorizma i međunarodna koordinacija, znače da vlasti sve ozbiljnije pristupaju problemu.

Međutim, zbog decentralizovanog karaktera mreže, promena pseudonima i platformi, rizik ostaje veliki. Stručnjaci upozoravaju da je neophodno brzo reagovanje kao što su bolje regulisanje interneta, veća kontrola nad platformama koje koriste deca, jača edukacija roditelja i mladih, kao i stalna pažnja javnosti.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Da li je grupa aktivna u Srbiji?

Dobra vest jeste da međunarodni izveštaji o istrazi protiv 764 za sada ne navode Srbiju kao zemlju u kojoj je 764 identifikovana sa lokalnim ćelijama ili žrtvama. Takođe, u zvaničnim dokumentima međunarodnih institucija za bezbednost/ekstremizam, npr. u izveštaju Europol-a o situaciji u EU, se ne spominje Srbija u kontekstu 764 u delu obrazloženja za nasilni ekstremizam ili onlajn grupe.

Ipak, važno je imati u vidu da mreža globalna, ali decentralizovana - grupe se osnivaju, ruše, menjaju imena, prelaze sa jedne platforme na drugu. To otežava praćenje i potvrdu da li je neko iz naše zemlje njen član. Srbija, po nekim medijskim izveštajima, jeste na “listi potencijalno rizičnih” zemalja, samo pošto je globalna mreža 764 međunarodna i ima mogućnost da dopre i ovde.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: