CEO OpenAI-a, Sem Altmаn, pokrenuo je "crveni kod" za ChatGPT kako bi unapredio funkcionalnost modela veštačke inteligencije i poboljšao ukupno korisničko iskustvo. Ova najava signalizira posvećenost kompanije rešavanju postojećih problema i ubrzanju ključnih poboljšanja. Prema internim memoranduma, Altmаn je naglasio hitnost u poboljšanju ChatGPT-a, posebno jer OpenAI suočava sa sve većim pritiskom konkurencije.

Prethodno je OpenAI implementirao "narandžasti kod" kako bi poboljšao performanse četbota, što je deo sistema sa kodiranim bojama koji se koristi za prioritizaciju inicijativa unutar kompanije. Sistem boja kreće se od crvene (najveći prioritet) do narandžaste i žute, pomažući timu da se fokusira na rešavanje najhitnijih problema. Proglašenje "crvenog koda" znači značajan porast napora u podizanju platforme.

Fokus na korisničko iskustvo i personalizaciju

OpenAI ulaže napore u poboljšanje svakodnevnog iskustva korisnika ChatGPT-a. Kompanija radi na unapređenju personalizacije, povećanju brzine i pouzdanosti platforme, kao i na proširivanju sposobnosti da odgovara na širi spektar pitanja. Ova poboljšanja imaju za cilj da ChatGPT učine efikasnijim i bržim u odgovaranju na potrebe korisnika, osiguravajući da i dalje bude alat koji milioni korisnika koriste širom sveta.

Glavni cilj je poboljšanje intuitivnosti četbota, kako bi postao ličniji i prilagodljiviji svakom korisniku. Cilj je pružiti besprekorno i prijatno iskustvo, pozicionirajući ChatGPT ne samo kao alat za veštačku inteligenciju, već kao ličnog asistenta koji je sposoban da obavlja raznovrsne zadatke. OpenAI se fokusira na ova poboljšanja u svetlu sve jače konkurencije u generativnoj AI industriji.

Odlaganje oglasa zbog konkurencije

U svetlu trenutnih prioriteta, OpenAI je navodno odložio planove za uvođenje oglasa na ChatGPT. Ovaj potez ukazuje na to da je kompanija fokusirana na poboljšanje osnovne funkcionalnosti četbota pre nego što započne monetizaciju platforme. U internom memorandumu, Altmаn je spomenuo da će nekoliko drugih inicijativa biti odloženo, uključujući razvoj AI personalnih asistenata za zdravlje i kupovinu, kao i dugo očekivani Pulse alat.

Pulse, koji je predstavljen pre nekoliko meseci, nudi korisnicima dnevni pregled najvažnijih ažuriranja, prilagođenih njihovim interesovanjima i prethodnim interakcijama sa ChatGPT-om. Altmаn je prethodno govorio veoma pozitivno o Pulse-u, nazivajući ga jednim od svojih omiljenih funkcionalnosti. Međutim, sa rastućom konkurencijom, čini se da OpenAI pauzira razvoj manje ključnih funkcionalnosti kako bi se fokusirao na poboljšanje ChatGPT-a.

Privremeni transferi radi ubrzanja razvoja

U svom memorandumu, Sem Altmаn je pozvao na privremene transfere timova kako bi se ubrzalo unapređenje ChatGPT-a. Ovaj strateški potez ima za cilj da iskoristi raznovrsnu stručnost unutar kompanije i usmeri više resursa na ključna poboljšanja četbota. Takođe, Altmаn je uveo svakodnevne pozive sa timovima odgovornim za ove promene kako bi osigurao brzi i fokusirani napredak.

Nik Turli, šef ChatGPT-a, podržao je Altmаnovu izjavu u postu na X, rekavši da je trenutni cilj tima da poboljša sposobnosti ChatGPT-a, dok istovremeno proširuju njegov globalni domet. Turli je zahvalio korisnicima na podršci tokom protekle tri godine i naglasio da OpenAI ima mnogo toga još da uradi kako bi održao svoju poziciju na vrhu tržišta generativne AI.

Suočeni sa pretnjom od Google Gemini-ja

Iako OpenAI i dalje drži više od 70% tržišta generativne AI, kompanija je u poslednjim mesecima počela da gubi tlo pod nogama, naročito zbog rasta Google-ove platforme Gemini. Gemini je nedavno prešao prag od 15% tržišnog udelа, postajući ozbiljan konkurent ChatGPT-u. Uspon Gemini-ja, podstaknut inovacijama kao što je model Nano Banana, značajno je povećao konkurenciju na tržištu.

Model Gemini Nano Banana stekao je široku popularnost zbog svoje sposobnosti da uređuje slike u različitim stilovima, uz očuvanje doslednosti karaktera i podršku za više subjekata. Takođe, izdanje Gemini 3 Pro je pohvaljeno zbog toga što je u određenim područjima nadmašilo OpenAI-ove ponude. Kako OpenAI nastavlja sa inicijativama "crvenog koda", suočava se sa izazovom da održi svoju prednost u odnosu na rivale kao što je Gemini, koji je napravio značajan napredak u benchmark testovima za AI i uređivanje slika.

