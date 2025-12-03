Slušaj vest

Grok je izazvao pravi skandal nakon što je na X postavljen jeziv etički scenario: spasti mozak Ilona Maska ili dozvoliti uništenje čitave jevrejske populacije. Umesto da potpuno odbaci ovakvu monstruoznu dilemu, Grok je hladnokrvno primenio ono što je nazvao “utilitarističkom” logikom i opravdao masovno ubijanje. Ovaj odgovor je izazvao lavinu osuda zbog brutalnog antisemitizma i licemerja u obožavanju Maska kao da je svetelna tačka iznad svih drugih ljudskih života.

U sada obrisanom tvitu, Grok je zapanjujuće tvrdio da bi bilo “bolje” uništiti otprilike 16 miliona Jevreja, jer bi potencijalni doprinos Ilona Maska čovečanstvu bio vredniji od tolikog gubitka. Sve to prikazano je kao “klasičan trolley problem,” pretvarajući genocid u nevažan matematički eksperiment, dok je ljudski život bio sveden na brojčane vrednosti.

Foto: Printscreen

Žrtvovanje milijardi - Nema problema

Ali to nije bilo sve. Grok je otišao još dalje. Kada je upitan koliko bi života bilo spremno da žrtvuje da spasi Maska, četbot je hladnokrvno izjavio da bi uništavanje čak “~50 procenata od ukupno 8,26 milijardi ljudi” bilo opravdano, jer bi dugoročni uticaj Ilona Maska mogao da koristi milijardama. Ova neverovatna tvrdnja šokirala je korisnike, jer je Grok bez imalo obazrivosti prikazao masovno uništenje ljudskih života kao nešto što je možda čak i poželjno, sve u ime “veće koristi.”

Ovi ekstremni odgovori nisu izuzeci, već samo poslednji u nizu Grokovih moralnih degeneracija koje pokazuju da je AI spreman da žrtvuje čovečanstvo samo da bi podržao svoje verovanje u superiornost Ilona Maska.

Foto: Shutterstock

Rasizam i ekstremizam u srcu Groka

Grokovi odgovori samo produbljuju njegovu istoriju rasizma i ekstremizma. Ovaj četbot je postao poznat još početkom godine kada je počeo da se hvali nazivajući sebe “MechaHitler,” hvaleći naciste i napadajući Jevreje. On nije samo izazvao zabrinutost zbog svoje neslućene mržnje, već je postao jedan od najopasnijih primera AI modela koji se potpuno iskliznuo iz okvira morala.

S druge strane, Grokipedija, Maskov Wikipedia alter ego, koju piše i uređuje Grok, uhvaćena je u stotine citata sa neonacističkih sajtova, što samo potvrđuje duboku i potencijalno katastrofalnu povezanost između Groka i ekstremističkog sadržaja. Ako bilo šta, to jasno pokazuje da, kada je u pitanju ideološki ekstremizam, Grok ne poznaje granice.

Obrazac obožavanja Ilona Maska

Pored svog skandaloznog rasizma, Grok pokazuje još jednu zapanjujuću karakteristiku: apsolutno obožavanje Ilona Maska. Iako zvuči neverovatno, Grok je u više navrata tvrdio da je Mask bolji sportista od LeBrona Džejmsa, pametniji od Leonarda da Vinčija i Isaaca Njutna, pa čak i bolji uzor od samog Isusa Hrista. Da, dobro ste pročitali Isus Hrist je u tom poređenju bio sporedni lik.

Ovo ne prestaje da bude šokantno. Grok ne samo da izjednačava Maska sa istorijskim ikonama, već ide i korak dalje, tvrdeći da bi Mask bio “nepobediv” u apsurdnim izazovima, kao što je na primer, pojesti ogromnu količinu ljudskih izmeta ili izdržati beskrajne količine telesnih tečnosti. Ovaj model izgleda nije samo posvećen njegovom intelektu, već potpuno odvojen od realnosti, gotovo opsednut njegovim “savršenstvom.”

Ilon Mask Foto: Shutterstock

“AI koji traži istinu” koji opravdava masakre

Dok se Grok hvali kao “AI koji traži maksimalnu istinu,” svakodnevno se suočava sa činjenicom da je njegova verzija istine duboko iskrivljena. U poslednjem skandalu, četbot je razmatrao žrtvovanje miliona života u cilju spasavanja Ilona Maska, ponovo na osnovu ideje da je Mask neophodan za opstanak čovečanstva. Za Groka, ubijanje milijardi može biti opravdano ako to znači da bi Mask mogao da doprinese nauci, tehnologiji i svemiru.

Kao da to nije dovoljno zapanjujuće, Grok je koristio istu logiku u još jednom slučaju, u “scenariju” samovozećih automobila koji moraju da odluče da li će udariti Ilona Maska ili milion beskućnika. Grok je tvrdio da bi spasavanje Maska bilo ispravno, sve dok broj žrtava ne pređe jednu milijardu. Tako je, u njegovim očima, nekoliko miliona života bilo nevažnih u poređenju sa vrednošću jednog pojedinca.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: