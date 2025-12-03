Slušaj vest

Apple je zadužen za jednu od najspektakularnijih promena u svojoj AI strategiji, jer je najavio penzionisanje Džona Džanandreja, čoveka koji je od 2018. godine predvodio njihovu misiju u oblasti mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Giannandrea, bivši inženjer iz Google-a, bio je ključan u Apple-ovoj borbi za AI dominaciju. Međutim, iako je Siri bila njegov „projekat“ u centru pažnje, Apple se poslednjih godina suočava s realnošću: Siri je postala "zastarjeli" proizvod koji se teško nosi sa konkurencijom.

Kako bi preokrenuo ovu situaciju, Apple je pozvao Amar Subramanj, bivšeg lidera Microsoftovog AI tima, da preuzme tim i oblikuje budućnost Apple-ovog AI portfolija. Subramanya, sa svojim iskustvom u Google-u i Microsoftu, dolazi u ključnom trenutku, jer Apple mora brzo da stigne konkurenciju. Da li je ovaj potez početak nove AI ere za Apple? Možda, ali za to će biti potrebno mnogo više od samo promene lidera.

Foto: Shutterstock

Siri na stazi oživljavanja

Apple je konačno shvatio da Siri, njegov najprepoznatljiviji digitalni asistent, već neko vreme nije u ravni sa konkurencijom. Google Assistant i Alexa već godinama vode, zahvaljujući svojim naprednim jezičkim modelima i fleksibilnim odgovorima. Siri, međutim, ostaje "zatvorena" u svetu komandi i ograničenih odgovora. Dok je Google odavno implementirao AI koji može obaviti skoro svaki zadatak, Apple-ov asistent još uvek pokušava da uhvati korak.

No, Subramanje dolazi sa planom. Ovaj veteran iz sveta AI tehnologija već je vodio razvoj naprednih sistema u Google-u i Microsoftu, a sada preuzima odgovornost da Siri osveži i učini je konkurentnijom. S obzirom na njegovu reputaciju, možemo očekivati da će sledeća verzija Siri biti daleko pametnija, ali i brža. Pitanje ostaje, da li će to biti dovoljno da Apple konačno stigne (ili prestigne) konkurenciju?

Foto: Shutterstock

Kada konkurent postane partner

Siri je već godinama sinonim za Apple-ov pristup AI-u, ali poslednja dešavanja sugerišu da Apple možda mora da sarađuje sa svojim najvećim rivalom. Da, dobro ste čuli: Apple razmatra mogućnost da plati Google-u za korišćenje njegovih AI modela u budućim verzijama Siri. Ovaj potez možda deluje kao priznanje poraza, ali ako je to što je potrebno da Apple preživi u brutalnoj AI trci, možda je vredno rizika.

Kao što je slučaj sa svim velikim tehnološkim igračima, uvek je bolje imati "veliku sliku" u vidu, čak i kada to znači sklopiti strateške saveze s nekim poput Google-a. Uostalom, Apple nije stran korišćenju tehnologija drugih firmi pogledajte samo njihov odnos sa Intel-om, pa čak i s Qualcomm-om. Ako Apple može da koristi Google-ovu tehnologiju da unapredi Siri, zašto da ne?

Foto: Shutterstock

Novi lider - nova vizija

Subramanje nije došao samo da "popuni rupu" koju je Džanandreje ostavio, on je došao da preuzme kormilo i usmeri Apple prema budućnosti. Sa 16 godina iskustva u Google-u, a potom i u Microsoftu, Subramanje dolazi kao lider sposoban da preokrene AI sudbinu Apple-a. Njegovo razumevanje velikih jezičkih modela i veštačkih inteligencija može da dovede do toga da Siri ne bude samo „pametnija“, već i da postane ključni deo Apple-ovih proizvoda i ekosistema.

Iako izazovi nisu mali Apple mora da se nosi s rapidnim razvojem AI sektora i sve žešćim konkurentima Subramanje ima alatke koje su mu potrebne da bi stvorio sustav koji Apple-u može vratiti strahopoštovanje na tržištu. Možda će Siri postati najpametniji asistent na tržištu, ali mora biti i korak ispred konkurencije kako bi opravdala svoje mesto.

Foto: Shutterstock

Kraj jedne eri, početak nove

Džanandreje-ov odlazak na proleće 2026. godine označava kraj jedne faze za Apple i početak nove. Dok je njegov mandat obeležen pokušajima da Siri postane konkurentna drugim AI asistentima, Subramanje dolazi u trenutku kada Apple mora da se "prebaci" na viši nivo. Pod njegovim vođstvom, Apple bi mogao ponovo postati lider u svetu AI tehnologije, ili barem značajno da ubrza svoju trku s konkurencijom.

Iako će biti potrebno vreme da vidimo stvarne rezultate, jedno je sigurno: Subramanje ima izazov da stvori nešto zaista revolucionarno. Hoće li Siri postati najpametniji asistent na svetu? Samo vreme će pokazati, ali ako postoji lider koji može da preokrene situaciju, to je upravo on.

