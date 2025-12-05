Slušaj vest

Korisnici tamnog režima očekuju konzistentno tamno okruženje u aplikacijama i operativnom sistemu, bez neočekivanih svetlih ekrana. Novo ažuriranje Windows 11 sistema izazvalo je problem koji može biti neprijatno za oči korisnika.

File Explorer, kada je otvoren u tamnom režimu, ponekad na trenutak prikazuje svetlu, belu pozadinu. Ovaj kratki prelaz može iznenaditi korisnike, posebno u uslovima slabog osvetljenja, pa je preporuka da se bude oprezan pri radu u noćnim satima.

Foto: Shutterstock

Problem je dokumentovan u ažuriranju sistema

Microsoft je uključio informacije o ovom problemu u beleške za ažuriranje KB5070311 od 1. decembra 2025. godine. Kompanija redovno objavljuje poznate probleme u napomenama uz ažuriranja, pa je korisno pratiti zvanične beleške kako bi bili u toku sa eventualnim poteškoćama.

U sekciji "Poznati problemi" navodi se da "File Explorer može na trenutak prikazati svetli ekran u tamnom režimu". To znači da, iako bočna traka i alatna traka ostaju u tamnom režimu, glavni deo prozora može privremeno promeniti boju pozadine, što može izazvati neprijatnost kod korisnika koji preferiraju tamni režim.

Foto: Shutterstock

Zašto je problem neprijatan za korisnike

Efekat traje veoma kratko, ali je dovoljno intenzivan da izazove nelagodnost i privremeni osećaj iritacije očiju. Korisnici koji otvaraju File Explorer noću ili u uslovima slabog osvetljenja posebno mogu biti pogođeni ovim problemom.

Za korisnike tamnog režima, ovo narušava iskustvo korišćenja operativnog sistema. Neočekivani prelaz u svetli ekran može ometati produktivnost i smanjiti udobnost rada u mraku.

Foto: Shutterstock

Trenutno nema rešenja - čekanje zakrpe

Za ovaj problem trenutno ne postoji ručno rešenje. Microsoft još uvek nije objavio popravku, pa korisnici moraju da sačekaju sledeće ažuriranje koje će rešiti problem. Do tada, preporučuje se oprez pri korišćenju File Explorera u tamnom režimu, posebno u uslovima slabog osvetljenja.

U međuvremenu, korisnici mogu koristiti alternativne programe za upravljanje fajlovima dok se greška ne ukloni. Ovo je prilika da se istraže drugi softverski alati i opcije dok Microsoft ne objavi ispravku.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi dok problem postoji

Korisnici treba da budu svesni problema i da se pripreme na moguće privremene svetle prelaze prilikom otvaranja File Explorera. Rad u uslovima slabog osvetljenja zahteva dodatni oprez i, po potrebi, korišćenje drugih alata sa tamnim režimom.

Praćenje beleški za ažuriranja Windows-a i instaliranje novih zakrpa čim postanu dostupne ostaje najbolja praksa. Na ovaj način korisnici mogu minimizirati neprijatne efekte problema dok čeka zvanična ispravka.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: