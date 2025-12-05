Slušaj vest

Netflix više ne podržava strimovanje filmova i serija sa mobilnih telefona na televizore za većinu korisnika. Sada je neophodno koristiti zvaničnu Netflix aplikaciju na pametnim televizorima ili direktno povezane uređaje kako bi se sadržaj gledao na TV-u.

Kompanija još nije objasnila razloge ove promene. Na stranici Netflix centra za pomoć, korisnici se podstiču da koriste ugrađene aplikacije na televizorima i uređajima, što može olakšati gledanje sadržaja bez dodatnih komplikacija i problema sa kompatibilnošću.

Foto: Shutterstock

Promene funkcionalnosti za starije uređaje

Nekoliko sajtova izveštava da strimovanje i dalje funkcioniše na starijim verzijama Netflix aplikacije, a neki uređaji, poput starijih Chromecast modela, i dalje se pojavljuju kao opcija pod tasterom Cast. Testiranja su pokazala da LG televizor koji je ranije podržavao strimovanje više nema tu opciju.

Nije precizirano kada je Netflix zvanično promenio ovu politiku, ali prvi izveštaj o zabrani strimovanja pojavio se na Redditu 14. novembra. Ova promena može izazvati zabunu kod korisnika koji su navikli da koriste stare uređaje za prikaz sadržaja bez potrebe za dodatnim aplikacijama.

Ko i dalje može koristiti strimovanje

Prema stranici Netflix centra za pomoć, samo korisnici koji nisu na osnovnom planu sa reklamama mogu i dalje koristiti funkciju strimovanja za starije uređaje, kao što su neki modeli Chromecasta. Netflix posebno navodi nekoliko uređaja koji i dalje podržavaju strimovanje:

Chromecast 3. generacije ili stariji (bez daljinskog)

Google Nest Hub Smart Display

Određeni Vizio televizori

Određeni Compal televizori

Ova lista ukazuje na to da Netflix postepeno ograničava starije metode strimovanja, što znači da će većina korisnika morati da se prebaci na direktnu aplikaciju na TV-u kako bi nastavila da koristi servis.

Foto: Shutterstock

Screen mirroring više nije opcija

Korisnici koji razmišljaju o zaobilaženju zabrane pomoću screen mirroring-a verovatno neće imati uspeha. Netflix jasno navodi da korisnici sa planovima koji uključuju reklame nemaju pristup “casting” ili “mirroring” funkcijama, čak ni za stare uređaje.

Primer testiranja pokazuje da pokušaj preslikavanja ekrana iPhone 17 Pro sa iOS 26.1 na TCL televizor sa Netflix Standard planom (bez reklama) rezultuje greškom "E100". Ovakva ograničenja naglašavaju da Netflix želi da svi korisnici koriste zvanične aplikacije na TV uređajima, što povećava kontrolu nad sadržajem i kvalitetom reprodukcije.

Foto: Shutterstock

Netflix i trend povećanja cena

Odluka Netflixa da ukine strimovanje dolazi u trenutku kada servisi za filmove, serije i muziku, kao što je Spotify, konstantno povećavaju cene. To navodi neke korisnike da otkažu pretplate kako bi uštedeli novac.

Promene u funkcionalnosti, uključujući ukidanje strimovanja sa telefona na TV, mogu dodatno uticati na odluke korisnika i njihovo iskustvo korišćenja servisa. Za pretplatnike koji koriste više uređaja, ovo može predstavljati izazov i zahtevati dodatne korake za gledanje omiljenog sadržaja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: