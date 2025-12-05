Slušaj vest

Dok globalni talas sajberpretnji obara rekorde, broj malicioznih uzoraka koje Kaspersky detektuje premašuje pola miliona dnevno. Srbija se nalazi u izazovnom periodu, sa porastom naprednih napada i sve očiglednijom ranjivošću sektora malih i srednjih preduzeća (MSP).

„Pola miliona novih uzoraka malvera dnevno nije samo statistika, to pokazuje da više ne govorimo o sporadičnim pokušajima kompromitacije, već o industrijalizovanom, masovnom procesu“, istakao je Darko Natalić, menadžer komunikacija kompanije Kaspersky za istočnu Evropu, dodajući da su napadi danas brži, pametniji i bolje prikriveni, što povećava rizik za sve organizacije.

Pretnje postaju sofisticiranije

Srbija je drugoplasirana na listi zemalja sveta po broju malvera u dolaznom e-mail saobraćaju, a visoko peto mesto zauzima po učestalosti napada na osetljive industrijske sisteme. Napadi kao što su kradljivci šifri, eksploiti, bekdor i spajveri porasli su više od 100% u odnosu na prethodnu godinu.

Rade Furtula, presales menadžer za Zapadni Balkan u Kaspersky-ju, ističe da stara logika „manji broj incidenata znači bolja situacija“ više ne važi. Danas je dovoljan jedan kvalitetan napad da organizacija pretrpi dugoročne posledice, jer AI tehnologija i sofisticirane metode napada omogućavaju kriminalcima da planiraju preciznije i jeftinije napade.

MSP sektor: Kičma ekonomije i laka meta

U Srbiji 99,8% organizacija pripada grupi MSP, zapošljavajući 80% radne snage. Uprkos tome što pojedinačni napadi ne donose najveću zaradu, MSP i dalje ostaju česta meta sajber kriminalaca, zbog kombinacije vrednih podataka i ograničenih resursa.

Milan Kojić, Channel menadžer za Zapadni Balkan u Kaspersky-ju, objašnjava da napadi postaju sofisticiraniji, a mnoge kompanije ne mogu da prate tempo razvoja pretnji. Ovo čini MSP sektor posebno ranjivim i naglašava potrebu za unapređenjem zaštite i edukacije zaposlenih.

Problemi u pripremi i svesti

Globalno istraživanje među MSP kompanijama u Srbiji i 15 drugih zemalja pokazuje da 70% kompanija nema jasnu strategiju sajberbezbednosti, a tek 29% ima specijalizovani tim ili angažuje spoljnog partnera. Nedostatak kvalifikovanog kadra i slaba svest menadžmenta dodatno otežavaju zaštitu.

Čak 40% kompanija nije sigurno da li su trenutne mere zaštite dovoljne, dok 25% sumnja u procene rizika ponuđene od strane provajdera rešenja. Regulativa i zahtevi usklađenosti često odvlače fokus od stvarne zaštite, što naglašava potrebu za edukacijom i pristupačnijim rešenjima.

2025. godina kao prelomni trenutak

Stručnjaci Kaspersky-ja ocenjuju da je domaće tržište u specifičnoj poziciji, sa jedne strane rast svesti i regulative donosi pozitivan pomak, ali brzina razvoja pretnji i ranjivost MSP sektora zahtevaju hitno jačanje odbrane.

„Sajber bezbednost više nije tehničko pitanje, već pitanje opstanka“, poručuju stručnjaci. Ulaganje u zaštitu mora postati deo osnovne poslovne strategije, jer napadi svakog dana postaju napredniji i mogu ozbiljno ugroziti kontinuitet poslovanja MSP sektora.

