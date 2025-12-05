Slušaj vest

Meta tvrdi da Facebook Dejting beleži impresivnih 21,5 miliona dnevno aktivnih korisnika u novembru, s najvećim brojem u SAD. Navodno, oko 1,77 miliona mladih između 18 i 29 godina koristi ovu opciju, što sugeriše da platforma dobija na popularnosti među mlađom populacijom.

Ipak, realnost izgleda drugačije. Mnogi mladi korisnici tvrde da niko u njihovom okruženju zapravo ne koristi aplikaciju. U poređenju sa konkurencijom, Tinder sa 50 miliona mesečnih korisnika i Hinge sa 15 miliona, brojke Facebook Dejting-a i dalje zvuče impresivno, ali iskustvo na terenu deluje mnogo tiše.

Foto: Shutterstock

Prednost integracije, ali ne i savršenstvo

Jedna od glavnih prednosti Facebook Dejting-a je što nije zasebna aplikacija, već funkcija unutar Facebook-a, što omogućava jednostavno kreiranje profila i brzi pristup. To takođe znači da korisnici mogu koristiti već postojeće podatke sa svog Facebook naloga, što dodatno olakšava proces registracije i podešavanja profila.

Platforma nudi slične opcije kao i druge aplikacije za upoznavanje: biografije, pitanja za bolje upoznavanje, deljenje omiljene muzike, informacije o obrazovanju i poslu, pa čak i AI-generisane biografije. Većina funkcija je besplatna, dok je jedini limit dnevni broj lajkova, koji se kreće između 70 i 80.

Foto: Shutterstock

Loša preciznost i problemi sa algoritmom

Ipak, aplikacija ima ozbiljne nedostatke. Mlade korisnike često iritira činjenica da filteri i preferencije ne funkcionišu kako treba, Facebook Dejting zna da predlaže profile iz potpuno drugih država i regiona, van zadatog kruga pretrage.

Pored toga, mladi korisnici su u manjini. Više od polovine ukupne baze starije je od 35 godina, a najaktivniji su oni iznad 40. Mlađi korisnici stoga teško pronalaze relevantne mečeve, što umanjuje vrednost platforme za ovu ciljnu grupu.

Foto: Shutterstock

Mladi se suočavaju sa razočaranjem

Iskustvo jednog korisnika od 18 do 29 godina pokazuje problem: za dve nedelje korišćenja aplikacije nije dobio nijedan meč, uprkos dobro popunjenom profilu i korišćenju AI biografije. Ovo pokazuje i ograničenja algoritma, koji ne uspeva da ponudi dovoljno relevantnih opcija za mlađe korisnike.

Ovo jasno pokazuje da Facebook Dejting trenutno bolje funkcioniše za starije korisnike. Mlađi ostaju zakinuti zbog manjka profila i tehničkih problema, što stvara osećaj da aplikacija ne prati potrebe svoje najmlađe publike.

Foto: Shutterstock

Alternativa za mlađe korisnike

Za one koji žele aktivniju i precizniju zajednicu, rešenje leži u drugim aplikacijama za upoznavanje ili čak u tradicionalnim načinima upoznavanja. Facebook Dejting nudi potencijal, ali trenutno je više platforma za starije korisnike nego mesto gde mladi mogu lako pronaći mečeve.

Dok stariji korisnici uživaju u jednostavnosti i dostupnosti opcija, mlađi korisnici moraju tražiti alternative ili se osloniti na druge digitalne servise koji bolje odgovaraju njihovim očekivanjima. Ova situacija jasno pokazuje da Facebook Dejting trenutno ne uspeva da zadovolji potrebe mlađe publike, zbog čega mnogi od njih biraju konkurentske platforme.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: