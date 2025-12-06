Slušaj vest

Električni automobili više nisu samo igračka za bogate ili tehnološke entuzijaste, kako je to donedavno bio slučaj. Kineski proizvođač Zeekr upravo je napravio veliki skok u Evropu, lansirajući tri nova modela koji su pristupačniji nego što se očekivalo, sa cenama koje počinju već od oko 38.000 evra.

Za običnog vozača, to znači samo jedno: više nije potrebno da imate džep pun para da biste prešli na struju umesto benzina. Zeekr cilja kako na pojedince, tako i na firme koje koriste flote automobila, što znači da će električni automobili uskoro biti svuda oko nas, od gradskih ulica do auto‑servisa.

Šta je posebno zanimljivo?

Mnoge je iznenadila upravo cena koja nije visoka jer, za razliku od nekih luksuznih električnih automobila koji koštaju koliko i manja kuća, Zeekr nudi modele po cenama koje mnogi mogu da priušte. Dakle, prelazak sa benzinca ili dizelaša na električni automobil postaje konačno realna opcija.

Iako mnogi vozači misle da su električni automobili komplikovani ili da im treba nekakav specijalni punjač kod kuće, Zeekr i drugi proizvođači danas prave modele koji se mogu puniti i kod kuće, kao i na javnim punjačima. Dovoljno je malo planiranja i vožnja postaje gotovo identična kao sa starim automobilom.

Foto: printscreen YT

Manji troškovi, manje brige

Električni automobili imaju manje pokretnih delova nego klasični motori na benzin ili dizel. To znači da su izloženi manjem riziku od kvarova, te se javlja manja potreba za servisima, kao i niži troškovi održavanja na duže staze.

Takođe, važno je znati da svaka kilometraža bez sagorevanja goriva smanjuje zagađenje i emisiju CO₂. Čak iako niste na modu "zelene misije" u životu, vaš automobil postaje automatski ekološki prihvatljiviji.

Foto: Shutterstock

Tehnički plusevi novih vozila

Neki od modela nude solidan domet na jednom punjenju, što znači da za gradsku ili prigradsku vožnju ne morate da brinete da ćete stalno juriti punjače. Punjenje baterija, prema zvaničnim podacima, može biti dosta brzo, što je jedna od najvećih prepreka za ljude koji misle da EV = komplikovano.

Proizvođači kažu da će podrška, servisi i održavanje biti organizovani u Evropi pa neće predstavljati veliki problem ako vam se automobil pokvari jer Zeekr planira da otvori servisne centre i mrežu održavanja kroz lokalne partnere.

Foto: Shutterstock

Glavne kritike Zeekr vozila

Kod modela Zeekr X mnogi korisnici se žale da infotainment sistem zna da radi sporo, zamrzava se, a ponekad je potrebno da radite “tvrd restart” (kombinacija dugmadi, a ne samo gas–kočnica) da bi sve proradilo normalno.

Takođe, korisnički interfejs, navigacija i meni su u nekim situacijama nepraktični, recimo, kontrast na ekranu je slab pa je teško čitati mapu po danu. Kod Zeekr X‑a se pojavio i problem da ključ od auta brzo troši bateriju imajući u vidu da korisnici prijavljuju da dugme‑baterija traje za samo par meseci, umesto godinama, kako je uobičajeno.

