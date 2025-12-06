Slušaj vest

Sony je zvanično još na početku godine objavio da radi na novom displej‑sistemu koji koristi LED pozadinsko osvetljenje izgrađeno od veoma gustih “high‑density” LED dioda, sa mogućnošću da svaka od tri primarne boje: crvena (R), zelena (G) i plava (B) bude samostalno upaljena i kontrolisana.

U praksi, to znači da umesto klasičnih LED televizora koji često koriste bele LED diode sa dodatnim filtrom ili OLED televizora, gde svaki piksel emituje sopstveno svetlo, Sony želi da koristi RGB LED pozadinsko osvetljenje: LED diode koje same daju svetlost u crvenoj, zelenoj i plavoj, i koje se mogu kombinovati da daju precizne boje.

Čistija i preciznija reprodukcija boja

Sony je sada napravio važan korak napred ka lansiranju svoje najnovije generacije televizora jer je kompanija registrovala žig "True RGB" u Japanu i Kanadi, namenjen LED ekranima i televizorima. Time se praktično potvrđuje komercijalno ime za tehnologiju koju je Sony ove godine opisao kao "tehnologiju za 2026".

Prednosti ovakvog rešenja su više nego kozmetičke, u poređenju sa tradicionalnim LED televizorima rezultat je mnogo čistija i preciznija reprodukcija boja u poređenju sa OLED‑om, plus je moguće postići veće nivoe svetline, što je vrlo korisno u svetlim prostorijama. Takođe, zahvaljujući gustoj LED matrici, ekran može da bude velik (velike dijagonale), što je ponekad problem sa OLED‑ima.

Stiže OLED-ubica

Strani portali koji se bave tehnologijom komentarišu da bi televizori sa RGB LED pozadinskim osvetljenjem kao što je Sony‑jev, mogli da budu “OLED‑ubice” jer kombinuju prednosti OLED‑a (dobar kontrast, kvalitet boja) sa prednostima LED‑a (visoka svetlina, velike dimenzije, efikasnost), a uz kompromis koji je manji nego ranije.

Na demonstracijama prototipa zabeležena je izuzetno bogata paleta boja, visoka svetlina i realističan prikaz, sve uz tvrdnje da bi True RGB mogao “preseći” neke od slabosti OLED‑a, naročito u svetlim prostorijama.

U prodaji od sledeće godine

Međutim, važno je biti realan i uzeti u obzir da je ovo nova tehnologija. Iako obećava, televizori nisu još u prodaji, pa prvo treba čekati da Sony potvrdi modele, da ih proizvede, da ih izbalansira tako da boje/neon ne budu previše napadne, kao i da cena bude razumna.

Trenutno Sony nije na javnom nivou objavio konkretne modele, njihove cene niti tačan datum izlaska, ali otprilike 2026. se smatra realističnom godinom za komercijalne televizore sa True RGB panelima.

Veliki skok u kvalitetu slike

Ukoliko True RGB ispuni obećanja, to bi značilo da će ljudi koji žele vrhunski ugođaj pri gledanju televizije imati realnu alternativu OLED‑u, a sa prednostima koje OLED nema kao što su velika svetlina i ugođaj gledanja po danu.

Generalno gledano, naredna godina najavljuje početak velike RGB LED ekspanzije. Hisense već sprema liniju od 55 do 100 inča, uključujući i 116-inčni 116UX. TCL je najavio modele Q9M i Q10M Ultra, čiji će 65-inčni model u Kini koštati oko 1.150 dolara. Samsung je u Južnoj Koreji lansirao svoj prvi micro-RGB TV od 115 inča, a dolazak na tržište SAD je već sada potvrđen. LG, iako bez zvaničnog predstavljanja, već ima CES nagradu za novi premium LCD TV sa Micro RGB tehnologijom.

