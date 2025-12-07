Slušaj vest

Pre nekoliko dana buru u javnosti izazvao je veliki tekst objavljen u The Wall Street Journal-u u kojem se tvrdi da zaštitne postavke Instagrama za tinejdžere, uvedene da bi platforma bila bezbednija, ipak mogu da se zaobiđu.

Prethodne godine, Instagram je pokušao da zaštiti maloletne korisnike tako što je nalozima mladih ispod 18 godina automatski dodeljivao privatna podešavanja, smanjio vidljivost njihovih objava i ograničio pristup nepoznatih odraslih osoba.

Foto: Shutterstock

Samo jedan komentar dovoljan za narušavanje bezbednosti

Problem je nastao kada se ispostavilo da je dovoljan jedan komentar maloletnika na javnom postu, na primer u delu za komentare ispod videa, objave ili Reels‑a pa da odrasla osoba čija je privatnost podešena kao javna uspe da nađe taj komentar, odgovori, zatraži da prati profil, i ukoliko maloletnik prihvati, uspostavi direktnu komunikaciju.

Ovo otvara mogućnost da predatori, često nepoznati, udaljeni i anonimni, uspeju da kontaktiraju maloletnike i pokušaju razne zloupotrebe počevši od manipulacije i iskorišćavanja do prevara i ucenjivanja, što u nekim slučajevima vodi do ozbiljnih posledica.

Foto: Shutterstock

Predatori ucenjuju privatnim materijalom

Iako kompanija Meta kao vlasnik Instagrama tvrdi da postoje sistemi zaštite i da se preduzimaju koraci da se opasni profili blokiraju i nadziru, ova rupa pokazuje da nijedna automatizovana zaštita nije nepogrešiva i da oprez i svest i dalje moraju da budu primarni, posebno kod korisnika koji su maloletni ili malo stariji.

Situaciju dodatno pogoršava što ovo nije samo teorija jer je prethodnih godina dokumentovano više slučajeva takozvane “sextortion”: predatori koji se predstavljaju kao tinejdžerke, šalju lažne provokativne fotografije, traže eksplicitne fotografije ili snimke od mladića, a potom prete da će ih objaviti ili podeliti ako ne plate.





Foto: Shutterstock

U svetu se preduzimaju ozbiljne mere

Nakon što je The Wall Street Journal objavio tekst o bezbednosnoj rupi na Instagramu, australijska vlada priprema zakon koji zabranjuje korišćenje društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina. Veliki broj platformi, među kojima je Meta Platforms, pristali su da poštuje tu zabranu, što znači da Instagram i slične mreže moraju da uklone naloge mlađih tinejdžera i spreče otvaranje novih.

Iako generalno u svetu sada sve glasnije stoje inicijative da se pristup društvenim mrežama ograniči za maloletnike, u Srbiji nema javne, zvanične najave, da će se nešto slično uvesti.

Foto: Mateusz Slodkowski / Zuma Press / Profimedia

Kod nas zabrane nema ni na vidiku

U medijima u Srbiji se pre nekoliko meseci pisalo da Instagram pokušava da koristi veštačku inteligenciju kako bi prepoznao da li neko laže o godinama prilikom registracije, dakle da spreči maloletnike koji se lažno prijave kao 18+.

Postoje i inicijative koje pokušavaju da zaštite decu od rizika na internetu i da pomognu u obrazovanju i podršci kada nešto pođe naopako, ali ne postoji širа javna inicijativa da se uvede nešto poput zakonske zabrane društvenih mreža za maloletnike. To znači da je situacija takva da se oslanjamo pre svega na svest roditelja, škole i dece, i da je na njima da budu pažljivi.

