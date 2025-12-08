Sve o mreži koja će oblikovati budućnost!

Uvođenje 5G tehnologije obećava revoluciju u komunikaciji i povezivosti, nudeći brzine i mogućnosti koje do sada nismo videli. Međutim, uz ovaj napredak, pojavili su se mnogi mitovi i zablude koji se brzo šire na društvenim mrežama.

Lauren Davies iz bOnline, koja nudi 5G mobilni internet, komentariše: „Istina je da će biti veoma teško u potpunosti razumeti uticaj 5G tehnologije dok ne bude šire implementirana. Iako će 5G biti brži od većine 4G mreža, postoje mnoge druge prednosti koje će imati i preduzeća i pojedinci, kako se uvođenje 5G mreže bude nastavilo.“

Mit 1: 5G izaziva zdravstvene probleme

Istina: Jedan od najraširenijih mitova o 5G je da ova tehnologija uzrokuje ozbiljne zdravstvene rizike, uključujući rak i druge bolesti. Strah od 5G u velikoj meri potiče od viših frekvencija radio talasa koji se koriste u ovoj mreži.

Međutim, opsežna istraživanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i drugih zdravstvenih agencija širom sveta nisu pronašla nikakve štetne efekte od izlaganja 5G talasima, ako se pridržavamo međunarodnih bezbednosnih smernica. Radio talasi koje koristi 5G su neionizujući, što znači da nemaju dovoljno energije da izazovu štetu na ćelijama, za razliku od jonizujuće radijacije poput rendgenskih zraka ili ultraljubičastog svetla.

Mit 2: 5G je samo brži 4G

Istina: Iako je brzina značajna prednost 5G, ova tehnologija nudi mnogo više od toga. 5G uvodi nekoliko inovacija koje idu daleko izvan povećane brzine, kao što su niža latencija, veći kapacitet i poboljšana povezanost.

Ove prednosti omogućavaju napredak u različitim oblastima, kao što su Internet stvari (IoT), autonomna vozila, pametni gradovi i real-time medicinske procedure. Smanjena latencija omogućava gotovo trenutnu komunikaciju, što je ključno za aplikacije koje zahtevaju odgovornost u realnom vremenu.

Mit 3: 5G će zameniti WiFi

Istina: 5G i WiFi služe različitim svrhama i dizajnirani su da se dopunjuju, a ne da se zamenjuju. WiFi se prvenstveno koristi za lokalne mreže u domovima, kancelarijama i javnim prostorima, pružajući brz internet na kratkim udaljenostima.

S druge strane, 5G nudi širokopojasnu pokrivenost koja je idealna za mobilnu povezanost i upotrebu na otvorenom. U praksi, ove dve tehnologije mogu raditi zajedno, omogućujući uređajima da se neprimetno prebacuju između WiFi i 5G mreža kako bi održali optimalne performanse i pokrivenost.

Mit 4: 5G je samo za brže telefone

Istina: Iako je brži internet na pametnim telefonima jedna od najvidljivijih prednosti 5G, uticaj ove tehnologije ide daleko izvan ličnih mobilnih uređaja. 5G će revolucionizovati mnoge industrije kroz inovacije kao što su pametna proizvodnja, povezano zdravstvo, pametna poljoprivreda i poboljšana javna sigurnost.

Na primer, u proizvodnji 5G omogućava real-time praćenje i automatizaciju procesa, čime se povećava efikasnost i smanjuje vreme zastoja. U zdravstvu, omogućava daljinske operacije i telemedicinu, poboljšavajući pristup medicinskim uslugama, posebno u udaljenim područjima.

Mit 5: 5G mreže su sklone hakovanju

Istina: Sajber bezbednost je opravdana briga za svaku novu tehnologiju, ali 5G mreže dizajnirane su sa robusnim bezbednosnim merama da se zaštite od sajber pretnji. Napredna enkripcija, sigurnosno upravljanje ključevima i protokoli autentifikacije ključni su sastavni delovi 5G arhitekture.

Takođe, 5G omogućava preciznije praćenje mreža, što omogućava brže otkrivanje i reagovanje na potencijalne sigurnosne prijetnje. Iako nijedna tehnologija nije potpuno imuna na hakovanje, sigurnosne funkcije ugrađene u 5G čine ga otpornijim u poređenju sa prethodnim generacijama mobilnih mreža.

Mit 6: Masovan gubitak radnih mesta

Istina: Strah da će 5G izazvati masovne gubitke radnih mesta, posebno u sektorima poput telekomunikacija i proizvodnje, u velikoj meri je neopravdan. Iako automatizacija i nove tehnologije mogu poremetiti postojeće tržište rada, one takođe stvaraju nove prilike i potražnju za različitim veštinama.

Uvođenje 5G očekuje se da će stvoriti nova radna mesta u oblasti razvoja mrežne infrastrukture, održavanja, sajber bezbednosti i novih tehnoloških inovacija. Pored toga, industrije koje koriste 5G, kao što su autonomna vozila i pametni gradovi, stvoriće nova zapošljavanja u različitim oblastima.

Mit 7: 5G će učiniti 4G zastarelim

Istina: Prelazak sa 4G na 5G biće postepen, a oba sistema će koegzistirati još nekoliko godina. 4G mreže će i dalje igrati važnu ulogu u obezbeđivanju mobilne povezanosti, posebno u područjima gde infrastruktura za 5G još nije potpuno postavljena.

Mnogi uređaji će podržavati i 4G i 5G, omogućavajući korisnicima da i dalje koriste 4G u područjima gde 5G pokrivenost nije dostupna. Ovaj postepen prelaz omogućava da se koristi 5G, dok 4G neće odmah biti zastareo.

Mit 8: Ometaju vremensku prognozu

Istina: Pojavili su se zabrinutosti da 5G frekvencije mogu ometati satelitska zapažanja vremena, naročito u 24 GHz opsegu koji se koristi za merenje vodene pare u atmosferi. Međutim, regulatorna tela i međunarodne organizacije rade na tome da se 5G uvođenje ne ugrozi tačnost vremenskih prognoza.

Usmerene smernice i koordinacija između telekomunikacijskih i meteoroloških agencija pomažu u zaštiti od mogućih smetnji. Uz odgovarajuću upravljanje spektrom, moguće je minimizirati rizike, obezbeđujući da tehnološki napredak ne ugrozi očuvanje ekoloških podataka.

Mit 9: Zahteva ogroman broj novih antena

Istina: Uvođenje 5G podrazumeva postavljanje nove infrastrukture, uključujući male ćelije i antene, ali tvrdnja da će biti potrebna ogromna količina novih antena je preuveličana. Male ćelije obično se postavljaju na već postojeće strukture poput uličnih svetiljki, zgrada i električnih stubova, čime se smanjuje potreba za novim građevinskim radovima.

Ove male ćelije imaju manji domet, ali omogućavaju poboljšanu pokrivenost i kapacitet u gustim urbanim sredinama. Takođe, napredak u antennoj tehnologiji optimizuje proces postavljanja, čime se omogućava efikasno pokrivanje bez prekomerne proliferacije novih antena.

Mit 10: 5G je samo za urbana područja

Istina: Iako su prve 5G implementacije uglavnom fokusirane na urbana područja zbog velike potražnje, prednosti 5G tehnologije nisu ograničene samo na gradove. 5G može značajno smanjiti digitalni jaz, pružajući bolji pristup uslugama kao što su telemedicina, online obrazovanje i mogućnosti za rad na daljinu u ruralnim i nedovoljno povezanim područjima.

Trenutno se ulažu napori da se 5G pokrivenost proširi na ruralna područja, uz ulaganja vlade i privatnog sektora u neophodnu infrastrukturu. Na taj način, svi delovi društva moći će da uživaju u prednostima 5G mreže.

