Jedan od najpoznatijih tehnoloških novinara testirao je kineski automobil za kojim vlada velika potražnja. Pre nešto više od godinu dana, izvršni Ford direktor šokirao je javnost priznanjem o automobilu koji vozi. Možda biste pomislili da, ako već ne vozi neki od Fordovih modela, nije mogao da odoli luksuznoj sportskoj jurilici poput Ferrarija ili Poršea. Ipak, Džim Farlej je iznenadio sve kada je rekao da uživa u vožnji Xiaomija.

Kineska kompanija, koja je globalno poznata po telefonima i potrošačkoj elektronici, nedugo pre toga predstavila je svoj prvi električni automobil, model SU7. Ovaj model nije samo početnički proizvod, već je postavio visoke standarde. Prodajni brojevi ovog vozila oduševili su i najveće optimiste u Xiaomiju, dok je komentar šefa Forda dodatno podstakao javni interes za ovim automobilom. Jasno je da kineski proizvođač ozbiljno cilja premium tržište automobila.

Foto: printscreen YT

Tehnička revolucija na točkovima

Nedavno je i verovatno najpoznatiji tehnološki YouTuber, Markes Braunli (MKBHD), odlučio da testira ovaj automobil. Njegovi komentari, koji se upoređuju sa onima šefa Forda, otkrili su koliko je Xiaomi uspeo da osvoji tržište. Markes je bio oduševljen, jer mu je tokom testiranja modela SU7 Max, koji je u Kini dostupan po ceni od 42 hiljade dolara, konstantno delovalo kao da se vozi u automobili mnogo veće vrednosti.

“Autentičan osećaj luksuza” - Braunli je priznao da nije očekivao da će automobil koji košta 42 hiljade dolara izgledati i osećati se kao model od 75 hiljada. Ovaj utisak je posledica pažljivo dizajniranog interijera, napredne tehnologije i visokog nivoa završne obrade. Xiaomi je uspeo da spoji eleganciju i performanse na način koji se retko viđa u ovoj cenovnoj kategoriji.

Uporedni test s liderima industrije

Tokom testiranja, Braunli je uporedio Xiaomi SU7 s automobilima kao što su Tesla, Mercedes, Polestar i Porše. Posebno ga je zaintrigirala sličnost u dizajnu, navodeći da SU7 podseća na Porše Taycan. "Volan je gotovo identičan Poršeovim modelima, a osećaj za volanom ne zaostaje za premijum vozilima,” izjavio je YouTuber.

Ove komparacije nisu samo estetske; Xiaomi se trudi da stvori iskustvo koje je na nivou najpoznatijih automobila na tržištu. Iako SU7 nije dostupan u SAD-u, sigurno je da bi mnogi potrošači želeli da ga voze. Brzina, udobnost i tehnologija koju nudi Xiaomi SU7 postavljaju ga kao ozbiljnu konkurenciju na globalnom tržištu električnih vozila.

Foto: Shutterstock

Xiaomi ide dalje od očekivanja

Nema sumnje da je jedan od najvećih aduta Xiaomi SU7 njegov napredni softver. Braunli je pohvalio integraciju i jednostavnost korišćenja sistema. “Takav softver očekivao bih od Appleovog automobila”, izjavio je. Xiaomi se pokazao kao ozbiljan konkurent u industriji automobila, nudeći iskustvo vožnje koje je jednako inovativno kao njihovi pametni telefoni.

Osim samog softverskog sistema, značajnu pažnju privukla su i dodatna mesta za montažu opreme. Xiaomi je omogućio korisnicima da postave brzomere, magnetske držače za telefone, punjače i mikrofone, čime je vozilo prilagodljivo svim potrebama savremenih vozača. S obzirom na brzinu razvoja tehnologije u automobilskom sektoru, Xiaomi je na dobrom putu da postane značajan igrač u ovom segmentu.

Foto: Shutterstock

Dostupnost u SAD-u i Evropi

Iako SU7 trenutno nije dostupan u SAD-u, postoji velika verovatnoća da će se uskoro pojaviti na tom tržištu. Međutim, kao što je Braunli upozorio, cena će sigurno porasti zbog carina i poreza. Potrošači u SAD-u mogu očekivati da cena bude značajno viša od početnih 42 hiljade dolara kada automobil postane dostupan na tom tržištu.

Za Evropu, situacija je slična. Xiaomi planira da proširi tržište u narednim godinama, a očekuje se da bi SU7 mogao da postane dostupan na Starom kontinentu za dve godine. Ipak, kako je to već slučaj sa mnogim kineskim proizvodima, potrošači u Evropi će morati da plate više nego što je cena na kineskom tržištu. Ipak, ako Xiaomi nastavi da inovira i poboljšava kvalitet svojih automobila, možemo očekivati da će u budućnosti biti ozbiljan konkurent na evropskom tržištu.

1/5 Vidi galeriju Xiaomi SU7 je električni SUV koji kombinuje naprednu tehnologiju, luksuzan dizajn i konkurentnu cenu Foto: Shutterstock

YU7 - novi konkurent za Teslin Model Y

Nakon velikog uspeha modela SU7, Xiaomi je predstavio i svoj drugi model, YU7. Ovaj automobil je direktna konkurencija Teslinom Modelu Y, a prema prvim reakcijama, i za njim vlada velika potražnja. Xiaomi nastavlja da širi svoju ponudu, a YU7 bi mogao da postane ključni konkurent u segmentu SUV vozila.

YU7 je napravljen da odgovori na sve zahteve tržišta i bude još jedan primer kako kineska automobilska industrija postepeno dobija na značaju. Iako je izazov biti konkurentan Tesli, Xiaomi je pokazao da nije samo tehnološki lider u svetu elektronike, već i ozbiljan rival na polju automobilske industrije.

