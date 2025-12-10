Slušaj vest

SAD pod Donaldom Trampom uvode drastične mere za strane turiste. Prema novim pravilima, svi posetioci koji ulaze u SAD biće obavezni da prijave svoje naloge na društvenim mrežama, uključujući Facebook, Instagram, Twitter i druge, za poslednjih pet godina. Ova obavezna prijava podrazumeva mnogo više od uobičajenih podataka potrebnih za putovanje, jer uz društvene mreže turisti moraju dostaviti i lične informacije poput email adresa, brojeva telefona i imena članova porodice.

Ove promene neće se odnositi samo na one koji dolaze iz zemalja koje zahtevaju vizu za SAD, već i na putnike iz zemalja sa bezviznim režimom. To znači da građani Velike Britanije, Nemačke, Japana i drugih zemalja koje trenutno mogu putovati bez vize, takođe moraju prijaviti svoje online aktivnosti i lične podatke, što značajno menja način na koji turisti planiraju putovanja u SAD.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Strani turisti pod velikim nadzorom

Nove mere nisu ograničene samo na prijavu društvenih mreža. Američke vlasti takođe zahtevaju i podatke o emailovima, brojevima telefona i adresama koje su turisti koristili u poslednjih pet godina. Takođe, od njih će biti tražena imena članova porodice, što znači da će američka vlada imati uvid u mnogo više detalja o stranim posetiocima nego ikada pre.

Ove promene izazivaju veliku zabrinutost među organizacijama za ljudska prava, koje smatraju da bi moglo doći do ozbiljnog narušavanja privatnosti. Kritičari upozoravaju da bi prikupljanje ovih podataka moglo otvoriti vrata za prekomerni nadzor, što bi moglo imati dugoročne posledice po slobodu putovanja i privatnost turista širom sveta.

Foto: Shutterstock

Više od 30 zemalja pogođeni novim pravilima

Jedan od najvažnijih aspekata novih mera je proširenje nadzora na posetioce iz zemalja koje imaju bezvizni režim sa SAD-om. Građani više od 30 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Nemačku i Kanadu, koji trenutno mogu da putuju u SAD bez vize, sada će morati da prijave svoje naloge na društvenim mrežama, email adrese i telefonske brojeve. Ove promene postavljaju ozbiljna pitanja o privatnosti, jer se očekuje da milioni ljudi sada budu podložni detaljnom pregledu pre nego što im bude dozvoljeno da uđu u zemlju.

Iako administracija tvrdi da je cilj povećanje sigurnosti, ove promene mogu izazvati ogromne posledice po turistički sektor, jer se stranim posetiocima nameće obaveza koju nisu imali ranije. Takođe, mogu se očekivati negativne reakcije od strane putnika koji će biti opterećeni dodatnim procedurama, a to bi moglo dovesti do smanjenja broja poseta SAD-u.

Foto: Profimedia

I H-1B vize sada pod većim mikroskopom

Nove mere ne pogađaju samo turiste, već i stručnjake i radnike sa H-1B vizama, koje se dodeljuju visokokvalifikovanim profesionalcima u industrijama kao što su IT, medicina i inženjering. Administracija planira da proširi nadzor i na ove radnike, zahtevajući da prijave svoje online aktivnosti i lične podatke. Sada mnogi radnici iz inostranstva mogu biti obazrivi kada je u pitanju rad u SAD-u, jer bi morali da žrtvuju deo svoje privatnosti u zamenu za mogućnost zaposlenja.

Iako je ovaj potez opravdan potrebom za većom sigurnošću i nadzorom, stručnjaci upozoravaju da bi mogao imati dugoročne posledice na privlačnost SAD-a kao destinacije za rad. Ako strani radnici počnu da se osećaju nesigurno zbog ovih mera, moglo bi doći do smanjenja broja kvalifikovanih stručnjaka koji dolaze u SAD, što bi moglo uticati na konkurentnost američke privrede.

Foto: Profimedia

Kritičari upozoravaju na zloupotrebu podataka

Novi zakoni koji obuhvataju prikupljanje podataka od stranih turista i radnika izazivaju ozbiljne kritike. Organizacije za ljudska prava, poput Fondacije za elektronske granice, smatraju da je ovo prvi korak ka stvaranju sistema u kojem će biti lako zloupotrebiti privatne podatke. Kritičari navode da bi vlasti mogle koristiti ove informacije za praćenje stranaca, uključujući one koji se protive američkim politikama.

Ove promene predstavljaju drastičan pomak u načinu na koji SAD tretiraju privatnost stranih državljana. Dok administracija insistira na tome da je cilj nacionalna sigurnost, mnogi veruju da bi ovaj nadzor mogao biti iskorišćen za političke i druge kontroverzne svrhe. Bez obzira na zvanična objašnjenja, ovaj potez ostavlja otvorena pitanja o granici između sigurnosti i privatnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: