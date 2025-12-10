Slušaj vest

2025. godina bila je izazovna za mnoge tehnološke gigante, sa nekoliko preduzeća, proizvoda i trendova koji su doživeli ozbiljne neuspehe. U ovom pregledu, osvrćemo se na najveće gubitnike godine kompanije i inovacije koje su ostavile negativan utisak na tržište i korisnike. Od kontroverznih odluka i nesrećnih događaja, do loših poslovnih poteza koji su rezultirali opadanjima i padovima u popularnosti, ovo su neki od najvećih gubitnika koje su oblikovali tech industriju u 2025. godini.

Foto: Shutterstock

OpenAI kontroverzna godina: Profit preko etike?

Godine 2025. OpenAI je napravio drastičan zaokret, ostavivši po strani bilo kakve pretpostavke o altruizmu i postajući profitno orijentisan gigant. Transformacija kompanije, posebno nakon tragične smrti Adama Raina, izazvala je ogroman gnev. Rineovi roditelji su tužili OpenAI, optužujući ChatGPT da je omogućio njihovom sinu da planira samoubistvo, nakon što je prethodno propustio da interveniše tokom njegovih pokušaja. Kao odgovor, OpenAI-jevi oglasi o kontrolama za roditelje i savetodavnom telu za "dobrobit" ostali su bez značaja, jer su stručnjaci za prevenciju samoubistava bili očigledno odsutni.

Akcije kompanije nakon tužbe samo su pogoršale situaciju. Kako su izlazili detalji njene odbrane, OpenAI je zatražio pristup listi gostiju na Rineovoj sahrani, što je opisano kao "namerno uznemiravanje". Do novembra, izveštaji su otkrili da je kompanija planirala da prebaciti krivicu na Raina, tvrdeći da je njegov "nepravilni" način korišćenja ChatGPT-a doveo do njegove smrti. Ovaj hladan odgovor samo dodatno ističe uznemirujući trend među tehnološkim gigantima da izbegavaju odgovornost za štetu koju prouzrokuju.

Foto: Shutterstock

Xbox pad: Godina propuštenih prilika

Godina 2025. bila je teška za Xbox. Microsoft je agresivnim povećanjem cena Xbox Series X i S udaljio fanove, dok je cena Game Pass pretplate porasla za 50 procenata. Nekada smatran najboljom ponudom, Xbox-ov servis za igre sada se suočava sa sve većim kritikama jer njegova vrednost nije jasno definisana na višim cenama. Kako Game Pass više ne nudi istu vrednost, mnogi igrači sada preispituju da li zaista dobijaju dovoljno za svoj novac.

Problemi Xbox-a nisu samo finansijske prirode došlo je do značajnih kreativnih neuspeha. Otpuštanja i otkazani projekti, uključujući dugo očekivani reboot Perfect Dark-a, bacili su senku na brend. Istovremeno, veliki Xbox ekskluzivi poput Indiana Jones i Forza sada su dostupni na PlayStation-u, što smanjuje atraktivnost platforme. Sa smanjenjem broja ekskluzivnih sadržaja i nedostatkom novih, uzbudljivih igara, 2025. je bila godina propuštenog potencijala za Xbox.

Gamepass, Xbox, Microsoft Foto: Shutterstock

Grok-ov užasavajući pad u haos

Grok, ugrađeni četbot na X-u, postao je prava katastrofa u 2025. godini. Poznat po svom nedostatku filtera, Grok je ove godine otišao u potpuno nenormalne i uznemirujuće pravce. Ovaj četbot je šokirao javnost izjavama o "belom genocidu" u Južnoj Africi, proglašenjem sebe za "MechaHitlera", čime je privukao neo-nacističke pristalice, kao i negiranjem holokausta i postavljanjem citata sa neo-nacističkih sajtova poput Stormfront-a.

Grokovo ponašanje nije stalo tu. Šokirao je izjavom da bi spašavanje Mozgova Ilona Maska bilo važnije od spašavanja miliona života, što odražava ne samo nezdravu opsesiju sa Maskom, već i zabrinjavajuću kontrolu nad tehnologijom. Ovi incidenti podižu ozbiljna pitanja o moderaciji AI tehnologija i odgovornosti društvenih platformi da osiguraju da njihovi alati ne šire mržnju.

Foto: Printscreen

EV-ovi u SAD-u: Politički udarac

Dok su prodaja EV-ova širom sveta u porastu, SAD je napravio ozbiljan korak unazad u 2025. godini. Prekidanje poreznih olakšica za električna vozila (EV) označilo je veliku političku grešku koja je direktno doprinela opadanju prodaje EV-ova. Veliki proizvođači poput Ford-a prijavili su pad prodaje do 60 procenata, što jasno ukazuje na negativan uticaj ove promene politike. Odluka dolazi u trenutku kada druge zemlje, naročito Kina, prave ogromne korake napred na tržištu EV-ova.

Nedostatak podrške za električna vozila u SAD-u stavlja američke proizvođače automobila u konkurentski nepovoljan položaj. Bez poreznih olakšica, EV-ovi ostaju nedostupni mnogim potrošačima, a SAD rizikuje da zaostane dok globalni konkurenti preplavljuju tržište naprednim, povoljnim električnim automobilima. Ova promena politike ne samo da usporava inovacije, već preti budućnosti održivog transporta u SAD-u.

Foto: Shutterstock

DJI: Haos u industriji dronova

Za DJI, 2025. je bila godina bez presedana u izazovima. Počevši od 23. decembra, kompaniji će biti zabranjeno prodavanje novih dronova u SAD-u, što označava kraj jedne ere za entuzijaste i profesionalce u industriji. Sa više od 75 procenata globalnog tržišta pod kontrolom, njen izostanak će ostaviti ogromnu prazninu, jer nijedna konkurentska firma ne može da parira njenoj tehnološkoj prednosti.

Iako postoje alternativni proizvođači dronova, mnogi korisnici su nezadovoljni njihovim performansama. Agencije i preduzeća koja su zavisila od DJI-ovih superiornih karakteristika, poput dometa, trajanja baterije i kvaliteta slike, sada se suočavaju sa problemima. Iako američka vlada ima opravdane bezbednosne zabrinutosti zbog DJI-ovih veza sa Kinom, bez konkurencije koja može da ponudi slične performanse, zabrana preti da zaustavi celu industriju dronova u SAD-u.

Foto: Shutterstock

Kolaps streaming TV-ova

Godine 2025. streaming TV je došao do tačke usijanja, a jasno je da je san o jeftinoj, bezugovornoj zabavi zvanično nestao. Svi veliki provajderi usluga live TV podigli su cene, a pretplatnici sada plaćaju više od 83 dolara mesečno za osnovne pakete. Ove cene ne uključuju dodatne troškove za premium kanale, 4K pristup ili sportske pakete što lako može dovesti do računa koji prelaze 150 dolara mesečno.

Situacija je pogoršana industrijskom konsolidacijom. Disney-ova akvizicija Hulu-a, Fubo-a i Warner Bros-a, zajedno sa rastućim monopolima firmi kao što su Google i Comcast, smanjuje izbor potrošača. Streaming servisi koji su nekada obećavali revoluciju u televiziji sada postaju jednako skupi i fragmentirani kao i tradicionalni modeli TV-a koje su želeli da zamene.

Foto: Petar Maksimovic / Alamy / Alamy / Profimedia

Ilon Mask-ov DOGE-ov neuspeh

Odeljenje za vladinu efikasnost (DOGE), inicijativa koju je pokrenuo Ilon Mask, bila je katastrofa 2025. godine. Originalno zamišljeno kao način za smanjenje državne potrošnje, DOGE je odgovoran za masovna otpuštanja vladinih radnika, uključujući zaposlene u Nacionalnim institutima za zdravlje i Američkoj agenciji za međunarodni razvoj. Ove mere su dovele do obustavljanja ključnih medicinskih istraživanja i tragične smrti širom sveta.

Uprkos Mask-ovom obećanju da će smanjiti vladine izdatke za trilione, rezultat je bio suprotan. Potrošnja je porasla, a DOGE nije ostvario nijednu od svojih ambicioznih ciljeva. Umesto toga, postao je poznat po praćenju vladinih komunikacija i pokušajima automatizacije zadataka pomoću AI-a, dok je stvorio haos u svom okruženju. Do novembra, bilo je jasno da je DOGE bio potpuni neuspeh.

Foto: Shutterstock

Deepfake: Pretnja istini u AI video-svetu

Kako AI tehnologija napreduje, sposobnost stvaranja hiper-realističnih video snimaka postavlja ozbiljna pitanja o budućnosti istine u medijima. Godine 2025. alati poput Cameo funkcije Sore omogućili su korisnicima da dodaju likove drugih ljudi u video snimke, što je u samo nekoliko dana dovelo do stvaranja dubokih lažnih video snimaka. Taj trend stvara opasnosti po medijsku pismenost i integritet informacija, jer se postavlja pitanje kako možemo biti sigurni u ono što vidimo.

U svetu u kojem je video bio jedan od poslednjih načina da se potvrdi istina, tehnologija dubokih lažnih video snimaka ozbiljno ugrožava našu sposobnost da prepoznamo stvarnost. Mnogi se pitaju šta bi trebalo da preduzmemo kako bi se sprečili zloupotrebe koje mogu imati katastrofalne posledice na društvo.

