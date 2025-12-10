Slušaj vest

Instagram je uveo funkciju koja omogućava korisnicima da podele priče sa javnih naloga, čak i ako nisu označeni. Platforma je ovu novost potvrdila putem posta na Threads-u, naglašavajući da ova funkcija proširuje mogućnost lakšeg deljenja sadržaja. Javne naloge koji ne žele da učestvuju u ovoj novoj funkciji mogu da isključe putem postavki privatnosti, ali većina korisnika će sigurno doživeti ovu promenu kao poboljšanje.

Ova promena ima za cilj da pojednostavi proces deljenja priča, naročito u slučajevima kada korisnici zaborave da označe druge u objavi. Time se uklanja prepreka koja je prethodno zahtevala da originalni poster označi ljude pre nego što su mogli da podele sadržaj. Ova novost odražava stalne napore Instagrama da unapredi korisničko iskustvo i olakša deljenje sadržaja.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše nova funkcija

Nakon ažuriranja, korisnici sada mogu da podele priču sa javnog naloga direktno na svom profilu, bez potrebe da budu označeni. Prethodno, deljenje priča sa javnih naloga zahtevalo je pravljenje screenshot-a ili snimanje ekrana, što je moglo biti nezgodno. Sada, korisnici samo treba da pritisnu dugme za deljenje pored kutije za poruke na priči, izaberu "Dodaj u svoju priču" i automatski će biti prikazan kredit originalnog autora, kao što je to slučaj sa Reels-ima.

Ova funkcija je dizajnirana za trenutke kada želite da podelite neku smešnu ili emotivnu priču, ali niste označeni ili jednostavno niste želeli da tražite dozvolu od kreatora. Ažuriranje pojednostavljuje deljenje trenutaka bez potrebe za komplikovanim procesima i osigurava da originalni kreator dobije zasluženi kredit.

Foto: Shutterstock

Sličnost sa funkcijom za repostovanje Reels-a

Funkcija za deljenje priča slična je funkciji za repostovanje Reels-a, koju je Instagram uveo ranije ove godine. Oba ažuriranja imaju cilj da podstaknu deljenje, uz poštovanje prava kreatora, jer se uvek automatski prikazuje ko je originalni autor. Kada delite priču, nema potrebe za manuelnim označavanjem autora, jer Instagram automatski brine o tome, kao što je to slučaj sa Reels-ima i objavama u Feed-u.

Instagram nastavlja da usavršava svoje alate za deljenje kako bi poboljšao interakciju korisnika sa sadržajem. Kao što je Reels omogućio lakše deljenje video zapisa, ova nova funkcija za deljenje priča čini deljenje sadržaja sa javnih naloga jednostavnijim, uz osiguranje da autor uvek bude pravilno označen.

Foto: Shutterstock

Kako deliti priče sa javnih naloga

Da biste počeli sa deljenjem priča, jednostavno otvorite Instagram aplikaciju i pronađite priču sa javnog naloga. Potražite dugme za deljenje pored kutije za poruke, zatim ga pritisnite. Tada ćete videti opciju da dodate priču direktno na svoj profil. Kada podelite priču, ona će se pojaviti na vašem profilu sa automatskim kreditingom originalnog autora, što olakšava deljenje i sprečava upotrebu nespretnih screenshot-ova.

Ova funkcija se postepeno uvodi korisnicima na iOS i Android uređajima. Ako je još uvek nemate, ne brinite — uskoro će biti dostupna i vama. Kako Instagram širi ovu funkcionalnost, više korisnika će imati mogućnost da direktno dele priče, stvarajući više prilika za angažovanje.

Foto: Shutterstock

Kako isključiti funkciju deljenja na profilu

Nisu svi korisnici oduševljeni ovom novom funkcijom, naročito oni koji žele da zadrže svoju privatnost. Ako ste javni nalog i želite da sprečite druge da dele vaše priče, Instagram vam omogućava da isključite ovu opciju u postavkama privatnosti. Jednostavno idite na Postavke i aktivnosti u aplikaciji, tapnite na Privatnost, a zatim izaberite Priča.

Kada isključite opciju "Dozvoli deljenje na priči", vaši sadržaji neće moći da se dele od strane drugih korisnika. Ovo omogućava korisnicima veću kontrolu nad svojim sadržajem i osigurava da samo oni koje vi odobrite mogu da dele vaše priče. Dakle, ako cenite privatnost, ovu funkciju možete lako isključiti u bilo kom trenutku.

