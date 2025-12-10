Slušaj vest

Na iznenađujućem Microsoft-ovom godišnjem sastanku akcionara 5. decembra, Norveški suvereni fond, najveći investicioni fond na svetu, lansirao je žestok napad na CEO-a Satju Nadelu. Sa imovinom vrednom zastrašujućih 2 biliona dolara, fond je digao alarm zbog dva ključna problema: Nadelinog kontroverznog dvostrukog položaja kao CEO-a i predsednika Upravnog odbora, i nevjerojatnog povećanja njegove plate.

Iako poseduje samo 1,35% deonica Microsoft-a, vrednih oko 50 milijardi dolara, Norveški fond ne štedi reči. Oni smatraju da je istovremeno obavljanje funkcije CEO-a i predsednika odbora opasna koncentracija moći koja ozbiljno podriva korporativno upravljanje. Još šokantnije, kritikovali su njegovu sve veću platu, nazivajući je savršenim primerom „korporativne pohlepe“ koja je uobičajena u SAD-u. Zalažu se da kompenzacija izvršnih direktora bude više povezana sa interesima akcionara na duži rok, naročito kroz akcije koje ostaju „zaključane“ tokom nekoliko godina, a ne samo kroz ogromne trenutne isplate.

Norveški fond zahteva radikalnu promenu

Ovo nije samo opomena, ovo je direktan izazov korporativnoj eliti. Norveški fond postavio je jasnu granicu, tvrdeći da dozvoljavanje Nadeli da upravlja i kao CEO i kao predsednik odbora znači neviđenu koncentraciju moći koja vodi u katastrofu. „Ovo je korporativni uzurpator“, rekli su, „i mi se nećemo složiti sa tim.“ Njihov glas protiv Nadellinog reizbora za predsednika šalje snažnu poruku Microsoft-ovom odboru da status quo više nije prihvatljiv.

Stav fonda je očigledan: nije reč samo o Nadeli. Reč je o postavljanju presedana za veću korporativnu odgovornost i transparentnost, naročito u tehnološkom sektoru, gde su prekomerne plate izvršnih direktora već dugo kontroverzna tema. Sa svojim uticajem, fond vrši pritisak na promene, tražeći budućnost u kojoj moć nije koncentrisana u rukama jedne osobe, a korporativno liderstvo je odgovorno ne samo akcionarima, već i društvu u celini.

Plata porasla do 96,5 miliona dolara

I dok je Norveški fond svojim protivljenjem izazvao velike naslove, Microsoft-ovi akcionari su pokazali nepokolebljivu podršku Nadeli. Zapravo, podržali su njegov šokantni 22% porast plate za fiskalnu 2025. godinu, čime je njegova ukupna kompenzacija porasla na neverovatnih 96,5 miliona dolara. A evo najvećeg iznenađenja, veći deo ovog povećanja dolazi od akcijskih bonusa, direktno povezanih sa meteorskim rastom Microsoft-ovih deonica.

U poslednje tri godine, vrednost deonica Microsoft-a je eksplodirala, udvostručivši se, a samo u 2023. godini porasla je za 23%. Glavni faktor ovog šokantnog rasta je veštačka inteligencija. Pod Nadelinim vođstvom, Microsoft se pozicionirao kao ključni igrač u AI revoluciji, što je poslalo njegovu platu i cenu deonica u stratosferu. Ali, dok Nadella uživa u plodovima ovog uspeha, mnogi se sada pitaju: koliko je previše?

Porast Microsoft-ovih akcija

Vrednost deonica Microsoft-a raste kao raketa, i to nije slučajno, već zahvaljujući Nadelinom strateškom fokusu na veštačku inteligenciju. Kompanija je agresivno proširila svoj uticaj na oblačne usluge i AI tehnologije, oblasti koje su ne samo privukle pažnju investitora, već su Microsoft-u omogućile da dostigne nove visine finansijskog uspeha. Kako AI nastavlja da dominira tržištem, vrednost Microsoft-ovih deonica je očigledan pokazatelj sve veće dominacije u ovoj oblasti.

Međutim, rapidni rast deonica Microsoft-a postavlja ključna pitanja. Da li je ogromno bogatstvo koje se generiše zaista opravdano? Da li je etički da izvršni direktor zaradi takvu ličnu sumu dok se moć toliko koncentrisala u njegovim rukama? Dok Nadella uživa u slavi ovog uspeha, Norveški fond i drugi investitori počinju da se pitaju da li rast Microsoft-a skriva ozbiljne probleme u upravljanju na vrhu.

Da li će pobuna akcionara dovesti do reformi?

Usprkos snažnoj pobuni Norveškog fonda, preostali akcionari Microsoft-a čvrsto su podržali upravu kompanije. Nadelin reizbor za predsednika prošao je bez problema, a odobrenje njegovog ogromnog paketa kompenzacije bilo je gotovo zagarantovano. Trenutno, ogromna većina investitora deluje zadovoljno pravcem u kojem kompanija ide pod njegovim vođstvom.

Ipak, pobuna Norveškog fonda signalizira da se u konsenzusu investitora javljaju pukotine. Kako se pritisak na korporativno upravljanje pojačava, pred Microsoft-om je neizbežna oluja, i kompanija, kao jedan od najvećih i najuticajnijih tehnoloških giganta na svetu, nalazi se u centru tog burenog vremena. Kako se debata o moći izvršnih direktora nastavlja, pritisak na Nadellu i njegov odbor da preispitaju svoje pristupe upravljanju biće sve jači.

Aktivisti i akcionari u sukobu

U još jednom dramatičnom obratu, sastanak je video šest spoljnjih predloga, koji su se bavili temama kao što su cenzura AI-a, privatnost podataka, ljudska prava i klimatske promene, koji su brzo bačeni u zaborav zbog ogromne podrške akcionara Microsoft-a. Aktivisti su gurali ove inicijative, nadajući se da će usmeriti Microsoft na društveno odgovorniji put. Međutim, njihovi pozivi su jednostavno odbačeni od strane većine akcionara.

Ovi predlozi, koji su tražili da Microsoft zauzme snažnije stavove o kontroverznim društvenim pitanjima, brzo su odbačeni. Microsoft-ov odbor, uz podršku akcionara, odbio je svih šest predloga, što je označilo čvrst stav da se kompanija fokusira na finansijski rast, a ne na politička ili društvena pitanja. Trenutno, kompanija se čini odlučnom da zadrži fokus na inovacijama, profitima i tržišnoj dominaciji. Ipak, odgovor akcionara je jasan, društvena odgovornost i korporativna etika postaju sve važnija borba za investitore.

