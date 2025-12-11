Slušaj vest

Evropska komisija (EK) zvanično je pokrenula antimonopolsku istragu protiv Google-a, izražavajući zabrinutost zbog toga što ovaj tehnološki gigant koristi sadržaj izdavača i kreatora sa YouTube-a za obuku svojih modela veštačke inteligencije, bez pružanja odgovarajuće kompenzacije ili mogućnosti da kreatori odluče o upotrebi njihovog materijala. Istraga će utvrditi da li Google svojim postupcima narušava konkurenciju i zloupotrebljava svoju dominantnu tržišnu poziciju, naročito u sektorima digitalnog oglašavanja i pretrage.

Komisija se posebno fokusira na Google-ovu upotrebu generativnih AI funkcija, kao što su AI Overviews i AI Mode, koje automatski generišu odgovore prikazane na vrhu pretrage. Ove funkcije u velikoj meri zavise od sadržaja preuzetog sa veb sajtova i video snimaka, ali izdavači nemaju mogućnost da utiču na način na koji se njihov materijal koristi, niti su za to adekvatno kompenzovani.

Foto: Shutterstock

Google-ova dominacija na tržištu

U centru istrage nalazi se ogromna moć Google-a na tržištu pretrage. Pretraga na Google-u je ključna za mnoge medije i kreatore sadržaja, čija vidljivost zavisi od pozicija na Google-ovoj pretrazi. Evropska unija se brine da bi Google mogao da iskoristi ovu dominaciju kako bi stvorio nepravedne tržišne uslove, prisiljavajući kreatore da prihvate uslove koje postavlja tržišni lider, bez mogućnosti da se protive.

Ovo pitanje može imati ozbiljne posledice za način na koji se digitalni sadržaj koristi u obuci veštačkih inteligencija, jer Google-ova dominacija u pretrazi može omogućiti kompaniji da stekne nepravednu prednost u odnosu na konkurente. Ako Komisija utvrdi da Google narušava konkurenciju, to bi moglo dovesti do značajnih promena u načinu na koji tehnološke kompanije koriste sadržaj i podatke za razvoj novih AI tehnologija.

AI Foto: Shutterstock

Kreatori na YouTube-u bez opcije

Drugi važan aspekt istrage odnosi se na YouTube, gde kreatori sadržaja suočavaju sa gotovo paradoksalnom situacijom. Prema trenutnim pravilima platforme, oni moraju da pristanu na to da Google koristi njihove video klipove za obuku svojih AI modela, bez ikakve naknade. U isto vreme, konkurentske AI kompanije nemaju dozvolu da koriste sadržaj sa YouTube-a za obuku svojih modela, što stvara neravne uslove za konkurenciju.

Evropska komisija istražuje da li ovakav "dvostruki standard" omogućava Google-u nepravednu konkurentsku prednost u razvoju veštačke inteligencije. Dok Google koristi ogromne količine podataka sa milijona video snimaka, konkurenti su isključeni iz ovog resursa, što može ometati inovacije u razvoju AI tehnologija.

Foto: Shutterstock

Problemi sa pravičnom kompenzacijom

Srž zabrinutosti Komisije leži u činjenici da kreatori sadržaja ne primaju nikakvu naknadu za upotrebu svojih materijala, iako Google koristi njihove video klipove i članke da poboljša svoje generativne AI alate, od kojih ostvaruje značajan prihod. Ovo postavlja osnovna pitanja o pravičnosti tržišta i načinu na koji platforme poput YouTube-a funkcionišu u digitalnoj ekonomiji.

Za mnoge kreatore, ovo pitanje se svodi na kontrolu i transparentnost. Oni smatraju da ako se njihov sadržaj koristi za obuku tehnologije koja donosi profit Google-u, treba da imaju pravo da pregovaraju o kompenzaciji ili da se potpuno izuzmu iz tog procesa. Trenutni okvir platforme ne pruža kreatorima dovoljnu moć da utiču na to kako se njihov rad koristi, a to je nešto na šta će Komisija verovatno obratiti pažnju tokom istrage.

Foto: Shutterstock

Da li Google očekuju regulativne promene?

Istraga, koja je od strane Evropske komisije postavljena kao prioritet, verovatno će potrajati zbog složenosti slučaja i njegovog značaja za šire tržište digitalnih usluga. Iako nije postavljen precizan rok za završetak istrage, njen ishod mogao bi imati duboke posledice po odnos između tehnoloških kompanija, kreatora sadržaja i regulatora, naročito kako veštačka inteligencija nastavlja brzo da se razvija.

U zavisnosti od nalaza istrage, Google bi mogao da se suoči sa velikim novčanim kaznama, obavezom da menja svoje prakse, pa čak i sa strukturnim promenama u načinu na koji upravlja pretragom i YouTube-om. Ovaj korak EU deo je šireg nastojanja da se reguliše moć velikih tehnoloških kompanija i osigura fer konkurencija u digitalnoj ekonomiji.

