Predsednik Donald Tramp potpisao je u četvrtak dugo očekivani izvršni akt čiji je cilj uspostavljanje jedinstvenog nacionalnog okvira za regulisanje veštačke inteligencije. Akt, nazvan „Obezbeđivanje nacionalnog političkog okvira za veštačku inteligenciju“, uvodi radnu grupu u Ministarstvu pravde koja će pravno osporavati državne zakone o veštačkoj inteligenciji za koje administracija smatra da su u suprotnosti sa saveznom politikom.

Akt takođe nalaže Ministarstvu trgovine da pripremi smernice koje bi mogle da ograniče buduće finansiranje širokopojasne internet infrastrukture državama koje donesu „previše opterećujuće“ propise o veštačkoj inteligenciji. Ovaj potez predstavlja pokušaj da se smanji rascepkanost u regulativi dok se razvoj tehnologija ubrzava, a pojedine države uvode sopstvena pravila u nedostatku saveznih.

Industrija oblikuje regulaciju

Zagovornici šireg federalnog primata nad državnim pravilima o veštačkoj inteligenciji uglavnom dolaze iz redova investitora, političkih organizacija i tehnoloških udruženja. Oni navode da bi različiti propisi između država mogli usporiti razvoj, oslabiti položaj Silicijumske doline i umanjiti konkurentnost Sjedinjenih Država na svetskom tržištu. Savetnik Bele kuće za veštačku inteligenciju i digitalne tehnologije, Dejvid Saks, jedan je od najglasnijih pristalica blažeg i centralizovanog pristupa regulisanju AI tehnologija.

Tokom potpisivanja akta, Saks je naglasio da ovaj dokument daje administraciji sredstva da se suprotstavi onome što smatra preteranim državnim propisima, uz naglasak da će se pojedine oblasti poput bezbednosti dece svakako zaštititi. Njegove izjave prikazuju uverenje administracije da je jedinstven pristup na nivou države delotvorniji od razuđenih državnih rešenja.

Sličnosti sa ranijim nacrtima

Akt nalaže Saksu i Majklu Kratsiosu, pomoćniku predsednika za nauku i tehnologiju, da pripreme predlog budućeg zakonodavnog okvira za veštačku inteligenciju. Novi dodatak uključuje preporuku Kongresu da ne poništava određene državne propise koji se odnose na zaštitu dece, razvoj infrastrukture za podatkovne centre i nabavku AI alata za potrebe državne uprave.

Tramp je tokom potpisivanja izjavio da je centralizacija „zdravorazumsko rešenje“, uz tvrdnju da veruje u dvostranačku podršku. Prema njegovim rečima, inovacije bi se usporile kada bi se kompanije morale prilagođavati zakonima svake pojedinačne države, dok bi jedinstven sistem ubrzao postupke i učinio ih efikasnijim.

Američke države u fokusu

U poslednjih nekoliko godina brojne države u SAD pokrenule su sopstvene istrage i donose zakone kojima pokušavaju da obuzdaju potencijalne zloupotrebe veštačke inteligencije. Akt naročito ističe zakon Kolorada SB24-205, koji nastoji da ograniči „algoritamsku diskriminaciju“, kao primer propisa za koji administracija smatra da unosi političku pristrasnost. Takvi zakoni sada bi mogli postati predmet direktnog osporavanja na saveznom nivou.

Drugi državni propisi takođe bi mogli biti pogođeni istim pristupom. Kalifornija je usvojila zakon kojim se od velikih tehnoloških kompanija traži da objave bezbednosne okvire za svoje AI modele, dok je Njujork izglasao predlog zakona koji omogućava državnom tužiocu da izrekne novčane kazne do 30 miliona dolara za neusaglašenost s bezbednosnim standardima. Ovaj predlog čeka potpis guvernerke Kejti Haukul, koja razmatra izmene koje bi mogle ublažiti njegovo sprovođenje.

Oštre reakcije državnih zvaničnika

Reakcije državnih tužilaca stigle su odmah, a mnogi su kritikovali potez administracije kao zadiranje u ovlašćenja država. Državna tužiteljka Njujorka, Letiša Džejms, istakla je da su državni organi tradicionalno bili najagilniji regulatorni akteri tokom brzog tehnološkog razvoja. Prema njenim rečima, najznačajniji savezni zakoni često su rezultat saradnje između država i Kongresa, a ne sukoba.

Organizacije za ljudska prava, uključujući Američku uniju za građanske slobode (ACLU), ocenile su akt kao neustavan. One tvrde da predsednik nema ovlašćenje da onemogući državama donošenje sopstvenih propisa o veštačkoj inteligenciji. Zbog toga se očekuje da će akt postati predmet novih sudskih postupaka, dok države i nevladine organizacije pripremaju pravne izazove ovom centralizovanom pristupu regulisanju AI tehnologija.

