AI rat tek počinje: OpenAI lansirao GPT-5.2 kao odgovor na Google Gemini 3
OpenAI danas predstavlja GPT-5.2, novu generaciju svog moćnog AI modela, u direktnom odgovoru na Google Gemini 3. Dok su mnogi nagađali da Gemini 3 može ugroziti OpenAI, izvršni direktor Sam Altman jasno poručuje da je uticaj Gemini 3 precenjen. „Uticaj Gemini 3 je više marketinški nego stvaran,“ rekao je Altman, nagoveštavajući da će GPT-5.2 dokazati snagu OpenAI-ja u praksi.
Tempo inovacija u OpenAI-ju je neverovatan. Nakon velikog GPT-5 update-a u avgustu i GPT-5.1 u novembru, GPT-5.2 stiže svega mesec dana kasnije. Jasno je da kompanija ne želi čekati i da je spremna da ostane lider na AI sceni, bez obzira na konkurenciju.
Profesionalna primena preko hype-a
GPT-5.2 nije dizajniran da impresionira samo naslovnicama. Njegova snaga leži u praktičnoj primeni u profesionalnom okruženju, posebno za kompleksne AI agente. Model je unapređen za obradu podataka, kreiranje tabela i prezentacija, razumevanje slika i analizu koda, omogućavajući korisnicima da rade na višestrukim projektima istovremeno.
OpenAI ističe da je preciznost i stabilnost modela značajno poboljšana u realnim scenarijima. Fokus nije samo na tehnologiji, već na „ekonomskoj vrednosti“ koju GPT-5.2 može doneti kompanijama i profesionalcima.
Rezultati koji impresioniraju
Testovi pokazuju da GPT-5.2 može nadmašiti ljudske stručnjake u čak 44 različite profesije, prema GDPval standardima. To uključuje procenu sposobnosti u programiranju, analizi podataka i profesionalnom savetovanju, pokazujući da model nije samo brz, već i duboko kompetentan.
Ovi rezultati dodatno potvrđuju da je OpenAI uspeo da stvori AI model koji ne samo da reaguje na konkurenciju, već i postavlja nove standarde u industriji. Njegova sposobnost da integriše kompleksne zadatke čini ga nezamenljivim alatom za profesionalce širom sveta.
Tri verzije za različite potrebe
Nova verzija stiže u tri varijante:
- Instant - za brze pretrage i pisanje;
- Thinking - za složene zadatke, planiranje i kodiranje;
- Pro - za najzahtevnije probleme sa maksimalnom tačnošću.
Ove varijante omogućavaju korisnicima da izaberu model koji najbolje odgovara njihovim potrebama, bilo da se radi o brzim zadacima ili dugotrajnim, kompleksnim projektima. Takođe, fleksibilnost verzija omogućava firmama da optimizuju radne procese bez potrebe za dodatnim alatima.
OpenAI i strategija brze reakcije
Ubrzani razvoj GPT-5.2 pokazuje da OpenAI aktivno prati konkurenciju i prilagođava tempo inovacija kako bi zadržao primat. Dok Gemini 3 privlači pažnju u medijima, OpenAI cilja na stvarnu funkcionalnost i primenu.
Ova strategija naglašava da liderstvo u AI-ju nije pitanje marketinga, već sposobnosti da se stvori alat koji donosi stvarnu vrednost korisnicima. Takođe, fleksibilnost verzija omogućava firmama da optimizuju radne procese bez potrebe za dodatnim alatima.
Šta ovo znači za korisnike
Za sada, GPT-5.2 neće biti dostupan besplatnim korisnicima i biće postepeno uveden kroz ChatGPT pretplatničke pakete. Profesionalci i kompanije koji žele maksimalnu preciznost i sposobnosti modela imaju priliku da testiraju njegov puni potencijal.
OpenAI jasno šalje poruku tržištu: hype možda privlači pažnju, ali kada se radi o praktičnoj primeni i rezultatima, GPT-5.2 postavlja novi standard. Model pokazuje da pravi napredak u AI tehnologiji dolazi iz stvarne vrednosti koju donosi korisnicima, a ne iz marketinškog sjaja.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
BONUS VIDEO:
WhatsApp trik koji malo ko zna