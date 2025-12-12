Slušaj vest

OpenAI danas predstavlja GPT-5.2, novu generaciju svog moćnog AI modela, u direktnom odgovoru na Google Gemini 3. Dok su mnogi nagađali da Gemini 3 može ugroziti OpenAI, izvršni direktor Sam Altman jasno poručuje da je uticaj Gemini 3 precenjen. „Uticaj Gemini 3 je više marketinški nego stvaran,“ rekao je Altman, nagoveštavajući da će GPT-5.2 dokazati snagu OpenAI-ja u praksi.

Tempo inovacija u OpenAI-ju je neverovatan. Nakon velikog GPT-5 update-a u avgustu i GPT-5.1 u novembru, GPT-5.2 stiže svega mesec dana kasnije. Jasno je da kompanija ne želi čekati i da je spremna da ostane lider na AI sceni, bez obzira na konkurenciju.

Foto: Shutterstock

Profesionalna primena preko hype-a

GPT-5.2 nije dizajniran da impresionira samo naslovnicama. Njegova snaga leži u praktičnoj primeni u profesionalnom okruženju, posebno za kompleksne AI agente. Model je unapređen za obradu podataka, kreiranje tabela i prezentacija, razumevanje slika i analizu koda, omogućavajući korisnicima da rade na višestrukim projektima istovremeno.

OpenAI ističe da je preciznost i stabilnost modela značajno poboljšana u realnim scenarijima. Fokus nije samo na tehnologiji, već na „ekonomskoj vrednosti“ koju GPT-5.2 može doneti kompanijama i profesionalcima.

Foto: Shutterstock

Rezultati koji impresioniraju

Testovi pokazuju da GPT-5.2 može nadmašiti ljudske stručnjake u čak 44 različite profesije, prema GDPval standardima. To uključuje procenu sposobnosti u programiranju, analizi podataka i profesionalnom savetovanju, pokazujući da model nije samo brz, već i duboko kompetentan.

Ovi rezultati dodatno potvrđuju da je OpenAI uspeo da stvori AI model koji ne samo da reaguje na konkurenciju, već i postavlja nove standarde u industriji. Njegova sposobnost da integriše kompleksne zadatke čini ga nezamenljivim alatom za profesionalce širom sveta.

Foto: Shutterstock

Tri verzije za različite potrebe

Nova verzija stiže u tri varijante:

Instant - za brze pretrage i pisanje;

- za brze pretrage i pisanje; Thinking - za složene zadatke, planiranje i kodiranje;

- za složene zadatke, planiranje i kodiranje; Pro - za najzahtevnije probleme sa maksimalnom tačnošću.

Ove varijante omogućavaju korisnicima da izaberu model koji najbolje odgovara njihovim potrebama, bilo da se radi o brzim zadacima ili dugotrajnim, kompleksnim projektima. Takođe, fleksibilnost verzija omogućava firmama da optimizuju radne procese bez potrebe za dodatnim alatima.

Foto: Shutterstock

OpenAI i strategija brze reakcije

Ubrzani razvoj GPT-5.2 pokazuje da OpenAI aktivno prati konkurenciju i prilagođava tempo inovacija kako bi zadržao primat. Dok Gemini 3 privlači pažnju u medijima, OpenAI cilja na stvarnu funkcionalnost i primenu.

Ova strategija naglašava da liderstvo u AI-ju nije pitanje marketinga, već sposobnosti da se stvori alat koji donosi stvarnu vrednost korisnicima. Takođe, fleksibilnost verzija omogućava firmama da optimizuju radne procese bez potrebe za dodatnim alatima.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za korisnike

Za sada, GPT-5.2 neće biti dostupan besplatnim korisnicima i biće postepeno uveden kroz ChatGPT pretplatničke pakete. Profesionalci i kompanije koji žele maksimalnu preciznost i sposobnosti modela imaju priliku da testiraju njegov puni potencijal.

OpenAI jasno šalje poruku tržištu: hype možda privlači pažnju, ali kada se radi o praktičnoj primeni i rezultatima, GPT-5.2 postavlja novi standard. Model pokazuje da pravi napredak u AI tehnologiji dolazi iz stvarne vrednosti koju donosi korisnicima, a ne iz marketinškog sjaja.

