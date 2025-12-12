Slušaj vest

Ove praznične sezone, WhatsApp čini propuštene pozive manje frustrirajućim. Umesto uobičajenog govorne pošte, korisnici sada mogu ostaviti brze glasovne ili video poruke, automatski prilagođene vrsti propuštenog poziva. Dovoljan je jedan dodir da se uspostavi veza i razgovori teku neometano, čak i tokom najprometnijeg perioda godine.

Grupni glasovni razgovori takođe su unapređeni. Učesnici sada mogu reagovati u realnom vremenu sa brzim potvrđivanjem ili emotikonima, bez ometanja razgovora. Za video pozive, platforma sada ističe osobu koja govori, tako da fokus ostaje na aktivnom učesniku.

Foto: Shutterstock

Meta AI pokreće kreativnu komunikaciju

Integracija Meta AI u WhatsApp donosi nove načine za oživljavanje razgovora. Ažurirani generator slika pomoću AI sada proizvodi vizuelno privlačne grafike, savršene za praznične čestitke, Status objave ili sezonske kartice. Zahvaljujući alatima koji koriste Midjourney i Flux, čak i povremeni korisnici mogu lako kreirati upečatljiv sadržaj.

Pored statičnih slika, korisnici sada mogu pretvoriti fotografije u kratke animirane klipove. Ova funkcija dodaje zabavan, praznični ton razgovorima, bez potrebe da napuštate aplikaciju, olakšavajući deljenje nezaboravnih trenutaka sa prijateljima i porodicom.

Foto: Shutterstock

Čistiji i pametniji prikaz medija

Pronalaženje dokumenata, slika i linkova kroz razgovore sada je jednostavnije nego ikada. Novi tab „Mediji“ konsoliduje sve deljene fajlove na jednom mestu, pomažući korisnicima da brzo pronađu potrebne sadržaje na Mac-u, Windows-u i web platformama. Ovo štedi vreme tokom užurbanih prazničnih dana.

Dug URL linkovi takođe su pojednostavljeni. Umesto da remete tok razgovora, linkovi se sada prikazuju u kompaktnom formatu, čineći čavrljanje preglednijim i lakšim za praćenje. Ovaj novi izgled takođe pomaže korisnicima da brzo identifikuju sadržaj linka bez potrebe da ga otvaraju.

Foto: Shutterstock

Interaktivni Status i stikeri

WhatsApp uvodi nove načine izražavanja u Status objavama. Korisnici sada mogu dodavati stikere, stihove pesama i pitanja na koja prijatelji mogu direktno odgovoriti, stvarajući dinamičnije i zanimljivije razgovore. Neki stikeri čak omogućavaju interaktivno dodirivanje, pretvarajući pasivne objave u zabavne razmene.

Ova unapređenja podstiču ljude da kreativnije komuniciraju tokom praznika, bilo da dele praznični trenutak ili pokreću razgovor. Dodata interaktivnost pomaže korisnicima da iskažu svoju ličnost i održe razgovore živopisnim, čak i u velikim grupama.

Foto: Shutterstock

Alati za interakciju u realnom vremenu

Za vlasnike Kanala, WhatsApp sada nudi alate za interakciju sa publikom u realnom vremenu. Kreatori mogu postavljati pitanja kako bi odmah dobili povratne informacije, što im pomaže da bolje razumeju svoju zajednicu i angažuju se na smisleniji način.

Ovo ažuriranje pozicionira Kanale kao više od običnog alata za emitovanje. Omogućavajući direktnu interakciju, kreatori mogu održavati dijalog sa pratiocima, čineći komunikaciju ličnom i responzivnom, čak i kada je publika velika.

