Slušaj vest

Evropa uskoro dobija novog igrača u segmentu kompaktnih električnih automobila, MG4 EV Urban. Dok se ovaj model već neko vreme prodaje u Kini, njegovo zvanično lansiranje u Evropi potvrđeno je na neočekivan način kroz rezultate Euro NCAP testova.

U najnovijoj rundi testiranja bezbednosti, MG4 EV Urban je pokazao da zaslužuje mesto na vrhu. Kompaktni električni automobil osvojio je maksimalnih pet zvezdica, što znači da ispunjava stroge evropske standarde bezbednosti, od zaštite putnika do naprednih sistema pomoći vozaču.

Foto: Shutterstock

Najviše ocene u svim kategorijama

MG4 EV Urban je postigao 87% za zaštitu odraslih putnika, 85% za bezbednost dece, 85% za zaštitu pešaka i biciklista i 80% za sisteme asistencije vozaču. Ove ocene ga svrstavaju među najsigurnije kompaktne električne automobile trenutno testirane u Evropi.

Testovi Euro NCAP-a poznati su po svojoj rigoroznosti, a osvajanje pet zvezdica je značajan uspeh za svaki automobil koji ulazi na evropsko tržište. Ovo priznanje sugeriše da je MG uspeo da kreira EV koji ne pravi kompromis kada je u pitanju bezbednost, a pritom nudi konkurentan i moderan paket.

1/10 Vidi galeriju Novi MG4 EV Urban u Evropi - siguran, moderan i spreman za grad Foto: Shutterstock

Svedenije, pametnije, modernije

U poređenju sa trenutnom kineskom verzijom, evropski MG4 EV Urban ima mekše i elegantnije linije sa potpuno redizajniranom unutrašnjošću. Njegove dimenzije 439 cm dužine, 182 cm širine, 155 cm visine i međuosovinsko rastojanje od 275 cm nude praktičan raspored prostora, dok automobil i dalje deluje moderno i privlačno.

Unutrašnjost nudi dva velika centralna ekrana, 12,8 ili 15,6 inča, u zavisnosti od nivoa opreme. Kabina kombinuje moderan dizajn sa jednostavnim interfejsom, prateći trend da električni automobili postaju ne samo vozila, već tehnološki sofisticirani prostori za svakodnevnu upotrebu.

Foto: Shutterstock

Pogonski sklop i realni domet

MG4 EV Urban dolazi sa dve opcije baterija, obe sa prednjim elektromotorom od 120 kW (163 KS). Osnovni model ima bateriju od 42,8 kWh koja, prema kineskim testnim standardima, omogućava domet do 437 km, dok verzija sa većom baterijom od 54 kWh postiže do 530 km.

Važno je napomenuti da su ove vrednosti zasnovane na kineskom ciklusu, koji je generalno blaži od evropskog WLTP standarda. U stvarnim evropskim uslovima domet će verovatno biti nešto manji, ali automobil i dalje obećava konkurentan rezultat za svakodnevnu vožnju i gradske potrebe.

Foto: Shutterstock

Ozbiljan konkurent na EV tržištu

Kombinacija bezbednosti, dizajna i praktičnosti čini MG4 EV Urban privlačnom opcijom za evropske kupce koji traže kompaktni električni automobil. Pet zvezdica na Euro NCAP testu potvrđuje da ispunjava visoke standarde očekivane u regionu.

Kako tržište električnih vozila u Evropi postaje sve konkurentnije, MG4 EV Urban se izdvaja ne samo po bezbednosti, već i po uravnoteženju stila, tehnologije i pristupačne snage. Za MG, ovo predstavlja strateški korak ka jačanju prisustva na evropskom EV tržištu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: