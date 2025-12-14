Slušaj vest

Umesto standardnog sistema upravljanja točkovima, koji omogućava okretanje umereno levo ili desno, Geely je razvio pogon u točkovima koji se može rotirati pod uglom od 90 stepeni. To znači da vozilo može da se kreće bočno, okreće na mestu ili se veoma lako parkira čak i tamo gde se to dosada činilo nemogućim.

Na demonstraciji nove tehnologije, izvedenoj na prototipu električnog krosovera Geely EX5, inženjeri su pokazali kako svaki točak ima sopstveni elektromotor i mogućnost rotacije do 90 stepeni. Drugim rečima, točkovi ne moraju samo da se kreću u standardnom luku, već mogu praktično da se okrenu bočno, što omogućava da automobil okrene u mestu, bez potrebe za standardnim polukružnim manevrom.



Čudesni manevar „na licu mesta“

Takva tehnologija omogućava i napredne režime vožnje, poput tzv. „krab“ moda kada vozilo ide bočno, isto onako kao što to rade neki roboti ili specijalna terenska vozila. U praksi to znači da bi vozač mogao da pomeri auto sa jedne strane parking mesta na drugu bez ostavljanja nagiba karoserije ili manevrisanja napred-nazad, što je naročito korisno u uskim, urbanim uslovima.

Za sada je ovaj sistem prikazan na prototipu i upravljao se pomoću posebne rukavice, koja omogućava daljinsko precizno pomeranje vozila. Geely ističe da je ova rukavica privremeno rešenje, u budućnosti bi vozači mogli da koriste aplikaciju na pametnom telefonu ili čak pametnom satu da bi pomerali svoj auto tamo gde žele, bez ulaska u vozilo.

Foto: Kurir

Dodaci i kompromisi

Iako zvuči kao futuristički trik, ideja iza ove tehnologije nije samo “showcase”. Ona odgovara na realan problem, a to je sve gušću urbanizaciju i ograničen prostor za parkiranje. Sa ovakvom sposobnošću, automobil može praktično da se pozicionira bočno u tesne prostore, čak i tamo gde su tradicionalne vozne linije nedovoljno široke.

Ipak, kao i svaka revolucionarna tehnologija, i ova ima svoje izazove. Prototip EX5 krosovera ima šire lukove točkova kako bi omogućio 90‑stepenu rotaciju felni, što znači da je karoserija nešto veća i da je prostor oko točkova prilagođen ovom sistemu. Neki izveštaji čak navode da su u testnoj verziji zadnja sedišta uklonjena, verovatno zarad mesta koje je potrebno da se smesti ova napredna mehanika.

Foto: Kurir

Šta ovo znači za budućnost gradskih vozila

Geely EX5 je model koji predstavlja jedan od stubova šire strategije kineskog proizvođača da učini svoja vozila poželjnijim na globalnom tržištu. Sa elektromotorom snage oko 160 kW i dometom od preko 400 km po WLTP standardu, EX5 je već konkurentan u klasi električnih krosovera. Integracija ovakve napredne tehnologije dodatno bi mogla da ga izdvoji kao jedan od najinovativnijih modela na tržištu.

U svetu gde su prostori sve skučeniji, a urbanizacija sve veća, inovacije poput ove koje naizgled veoma pojednostavljuju svakodnevnu upotrebu automobila, mogle bi da postanu deo standarda budućih električnih vozila. Geely je ovim potezom jasno stavio do znanja da igra u prvim redovima tehnoloških promena u automobilskoj industriji, i to na način koji nije samo estetski stvar futurizma, već potencijalno praktično rešenje za vožnju sutrašnjice.

