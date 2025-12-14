Slušaj vest

Twitter, koji je godinama bio mesto globalnih razgovora, političkih debata i viralnih trenutaka, promenio je ime u X 2023. godine pod vođstvom Elona Maska. Nestao je tada i prepoznatljivi plavi ptičji logo, a twitter.com je postao x.com, i tako je istorija Twittera, bar u svom izvorom obliku, delovala da je gotovo završena.

Međutim, sada se pojavio novi igrač na sceni američki startup Operation Bluebird, koji tvrdi da originalni brend Twitter više nije u upotrebi, i da su njegova imena i pojmovi poput Twitter i Tweet nezvanično napušteni. U decembru je grupa podnela formalnu peticiju Američkom zavodu za patente i žigove (USPTO) sa zahtevom da se ove zaštitne oznake ponište, jer više nisu aktivno korišćene u proizvodima, marketingu i uslugama X Corp, kompanije koja danas upravlja društvenom mrežom nastalom nakon rebrendinga.

Ime logoa Twitter-a smislio je Biz Stoun Foto: mundissima / Alamy / Profimedia

Nova šansa za stari brend

Ideja iza Operation Bluebird inicijative, kako navode u dokumentima predatim pravnom telu, jeste da se oduzmu prava na ime „Twitter“ i „Tweet“ od X Corp. i da se ta imena vrate u upotrebu, ovaj put za novu društvenu mrežu nazvanu „twitter.new“.

Ovaj novi projekat zamišljen je kao platforma koja bi zadržala duh originalne Twitter interakcije, ali bi istovremeno uvela i modernije funkcije, uključujući potencijal AI moderaciju i alatke za proveru činjenica, što bi trebalo da odgovori na neke od problema koje korisnici imaju sa modernim društvenim mrežama.

Twitter Foto: IB Photography / Alamy / Profimedia

Bitka za brend koji svi i dalje zovu Twitter

Osnivači grupe su pravnici sa iskustvom u oblasti zaštitnih znakova, jedan od njih čak je i ranije radio za sam Twitter, što im, po njihovom mišljenju, daje dodatnu stručnost u ovakvoj pravnoj borbi. Njihova argumentacija se oslanja na princip američkog zakona o žigovima prema kojem zaštitni znakovi mogu biti smatrani napuštenim ako se ne koriste u komercijalnoj delatnosti, ali i na činjenicu da Twitter kao brend više nije aktivan pod rukovodstvom X Corp.

Ovaj potez izaziva ogromnu pažnju jer mnogi korisnici interneta i dalje svakodnevno nazivaju aplikaciju „Twitter“, čak i ako je formalno preimenovana u X. Pitanje koje mnoge interesuje jeste da li se popularna percepcija imena može pravno smatrati njegovom upotrebom ili ne?

Hešteg smislio je korisnik, a ne Twitter Foto: Zoonar/ALES MUNT, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Komplikovana procedura

Zakon predviđa da ukoliko preduzeće ne koristi zaštićeni naziv u svom poslovanju, taj naziv može postati dostupan drugima, ali baš tu nastupa komplikovana pravna dilema koja mnoge intrigira.

Stručnjaci za zaštitne znakove upozoravaju da bi X Corp. mogao da ima razloga da se brani u sudu, čak i ako trenutno ne koristi ime Twitter u svojim proizvodima, jer još uvek formalno drži ta prava i može pokušati da dokaže kontinuitet njihove upotrebe.

Twitter Foto: NetPhotos / Alamy / Profimedia

Šta bi to značilo za korisnike i internet?

Za obične korisnike, ovaj proces bi mogao da izgleda gotovo neverovatno: brend koji je jednom „umro“ mogao bi da se vrati kroz pravnu borbu male firme protiv jednog od najbogatijih ljudi na planeti. Ukoliko Operation Bluebird uspe da povrati ime, to bi otvorilo vrata nekoj novoj društvenoj mreži koja bi težila da ponovo postane mesto globalne interakcije pod imenom koje je nekada bilo sinonim za trenutnu komunikaciju online.

Međutim, očekuje se da će proces biti dug i složen. X Corp. ima rok do februara 2026. da odgovori na peticiju, a konačna pravna odluka mogla bi da potraje godinama. U svakom slučaju, ovaj slučaj je više od pravne borbe, on je simbol otpora nostalgičara i ljubitelja originalnog Twitter iskustva, ali i test kako se brendovi i identiteti društvenih mreža mogu održati u vreme brzih promena na internetu.

