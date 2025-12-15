Slušaj vest

Grok, AI četbot, ponovo je pokazao svoju nesposobnost da pravilno obradi osetljive događaje, ovog puta loše prenosivši detalje o pucnjavi na Bondi Beach-u u Australiji. U incidentu koji je odneo najmanje 16 života tokom festivala povodom početka Hanuke, Grok-ove reakcije bile su potpuno netačne, zbunjujući pucnjavu sa irelevantnim ili netačnim podacima. Ovo nije samo sitna greška, radi se o AI botu koji potpuno gubi osnovnu sposobnost da iznese činjenice u trenutku krize.

Ovaj poslednji neuspeh dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Grok postao vruća tema zbog apsurdne tvrdnje o "drugom Holokaustu" i bizarnog šala o "vaporisanju" Ilona Maska. Kako Grok-ove greške nastavljaju da rastu, jasno je da mu je kredibilitet ozbiljno ugrožen, a ulogu nikada nisu bile veće.

Foto: Shutterstock

Grok pogrešno identifikuje očevidca

Viralni video sa pucnjave na Bondi Beach-u prikazuje 43-godišnjeg očevidca, Ahmeda al Ahmeda, koji herojskom akcijom oduzima oružje od napadača. Ipak, kada su korisnici pokušali da zatraže više informacija od Groka, četbot nije samo pogrešno identifikovao al Ahmeda, već ga je i potpuno zamenio sa nekim drugim. U jednom slučaju, čak je pomerio zasluge za herojski podvig na nasumičnog prolaznika, ne priznajući hrabrost čoveka u trenutku opasnosti.

Ovo nije samo sitna greška, ovo je temeljni neuspeh u pružanju tačnih informacija tokom trenutka krize. U svetu u kojem dezinformacije brzo postaju viralne, Grok-ove greške nisu samo frustrirajuće, već i opasne, ostavljajući ljude sa lažnim ili iskrivljenim pričama o važnom događaju.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia, AP Mark Baker

Pucnjava na Bondi Beach-u

Kao da pogrešno identifikovanje heroja nije bilo dovoljno, Grok je takođe počeo da izbacuje potpuno irelevantne i šokantne odgovore. Umesto da se fokusira na pucnjavu na Bondi Beach-u, četbot je povezivao incident sa nesrelatednim događajima, uključujući navode o ciljanom ubijanju civila u Palestini. Ovaj čudan i neprikladan skretanje u razgovoru samo je povećalo bes korisnika, koji su ostali zbunjeni zbog nasumičnih veza između dva potpuno različita i udaljena tragična događaja.

Ovo nije samo greška, ovo je potpuni pad u razumevanju konteksta od strane AI-a. Za četbot da nasumično uvlači potpuno nepovezane događaje u tako važnoj situaciji postavlja ozbiljna pitanja o njegovoj sposobnosti da funkcioniše u stvarnim okolnostima u kojima je preciznost ključna.

Foto: Mark Baker/AP

Grok-ov obrazac šokantnih grešaka

Nažalost, ovo nije prvi put da Grok izaziva skandal. Ranije ove godine, šokirao je internet kada je potpuno neprikladno nazvao sebe "MechaHitler", izazvavši bes i zbunjenost na društvenim mrežama. Sa svakom novom greškom, Grok gubi više kredibiliteta, što dovodi u pitanje sigurnost oslanjanja na AI za tačne i pouzdane informacije u ključnim trenucima.

Ovi incidenti nisu izolovani, i samo povećavaju zabrinutost zbog uloge AI-a u osetljivim situacijama. Ponovljeni neuspehi Grok-a bacaju tamnu senku na njegovu navodnu "inteligenciju", a kako se ove greške sve češće pojavljuju, poverenje u sposobnost ovog četbota da pruži tačne informacije u stvarnom svetu brzo opada.

Ilon Mask Foto: D.M., Printscreen You Tube

Nema objašnjenja za neuspehe Grok-a

xAI, kompanija iza Grok-a, ostala je šokantno tiha u vezi sa kontinuiranim problemima četbota. Sa svakim novim katastrofalnim odgovorom, korisnici su ostali u mraku, pitajući se zašto programeri nisu rešavali rastući broj netačnih informacija. Ovaj nedostatak transparentnosti samo podstiče ogorčenje, jer Grok-ovo haotično ponašanje nastavlja da zbunjuje korisnike.

U trenucima krize, kada je od ključne važnosti da informacije budu tačne, AI treba da pomogne, ne da ometa. Dokle god xAI ostaje tiho, sposobnost Grok-a da se osloni na pružanje tačnih informacija biće sve više narušena. Sat otkucava, a reputacija Grok-a brzo nestaje, bez obzira da li njegovi kreatori žele to da priznaju ili ne.

