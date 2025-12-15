Slušaj vest

Nakon više od deset godina u kojima su proizvodi iz Kine stizali bez carinskih opterećenja, Evropska unija donosi oštru odluku koja menja igru. Početkom leta 2025. godine, pošiljke s vrednošću ispod 150 evra iz Kine više neće biti oslobođene carinskih taksi, što će imati velike posledice za evropske potrošače, ali i same kineske prodajne platforme. Posle brojnih upozorenja o sigurnosnim rizicima, ovakva promena došla je kao odgovor na više od deset godina neuređene e-trgovine.

Kineske platforme poput Temu, AliExpress i Shein već su dugo dominirale evropskim tržištem. Evropski potrošači navikli su na proizvode po niskim cenama, a lokalni trgovci i proizvođači borili su se da opstanu u ovom okruženju. Novi zakon je zapravo pokušaj da se usmeri tržište prema većim standardima, smanjujući zavisnost od jeftinih proizvoda koji često ne zadovoljavaju evropske bezbednosne norme.

Shein aplikacija Foto: Shutterstock

Nema više bescarinskih paketa

Evropska unija odlučila je da ukine dugogodišnji sistem bescarinskih pošiljki iz Kine, uvodeći taksu od 3 evra na svaki proizvod u paketu, bez obzira na njegovu vrednost. Ovo pravilo stupa na snagu u julu 2025. godine, a očekuje se da će biti na snazi do 2028. godine, kada će biti uvedene realne carinske stope sa višim porezima za proizvode poput tekstila. Za potrošače to znači da će i najjeftiniji proizvodi dolaziti uz dodatne troškove.

Iako na prvi pogled ovo deluje kao jednostavna promena, ona nosi mnogo veću težinu. EU planira da smanji broj jeftinih, ali nesigurnih proizvoda koji ulaze na tržište, naročito iz Kine, čime će se pokušati zaštititi evropske potrošače. Ipak, stručnjaci upozoravaju da će se tržište promeniti, a potrošači morati da se naviknu na višu cenu svojih omiljenih proizvoda.

Amazon paketi Foto: Shutterstock

Zašto je EU uvela ove promene?

Evropska unija objašnjava da su ove promene dugo bile neophodne, jer je 91% svih pošiljki ispod 150 evra tokom 2024. godine stizalo iz Kine. Ovaj broj jasno ukazuje na to da je Evropska carina bila nesposobna da prati i kontroliše toliku količinu robe, a procene pokazuju da je samo 0,0082% paketa bilo temeljno provereno. Pored toga, mnoge organizacije za zaštitu potrošača upozoravale su na opasnosti koje nosi uvoz nesertifikovanih proizvoda, uključujući elektronske uređaje i igračke koje nisu bezbedne za decu.

Pored sigurnosnih problema, i ekonomski gubitci su evidentni. Mnoge evropske prodavnice su zatvorene, jer nisu mogle da se nose s konkurencijom jeftinih kineskih proizvoda. Sada, EU pokušava da izbalansira tržište, s ciljem zaštite domaćih proizvođača, dok istovremeno štiti potrošače od potencijalno opasnih proizvoda.

EU šokirana šta joj rade Temu i Shein Foto: Shutterstock

Šta sledeće za Shein i AliExpress?

Za kineske gigantke poput Shein-a, nova pravila predstavljaju ozbiljan izazov. Poslovni model koji se oslanja na jeftine pošiljke i minimalne zalihe sada postaje gotovo neizvodljiv. Analitičari predviđaju da će ovakve promene verovatno dovesti do povećanja cena, kako bi platforme pokrile nove takse, ili da će same platforme snositi deo dodatnih troškova.

Međutim, iako bi ovo moglo uticati na krajnje cene za potrošače, velike platforme će biti prisiljene da preispitaju svoje poslovne modele. To znači da bi u budućnosti mogli biti u mogućnosti da ponude bolje uslove u smislu sigurnosti proizvoda, ali po višim cenama. Za sada, ostaje neizvesno kako će se tržište ponašati nakon primene ovih novih carinskih taksi.

Kupci će konačno moći da biraju krpice direktno Foto: Shutterstock

Kineska zavisnost postaje prošlost

Ova reforma je samo deo šire strategije Evropske unije da smanji zavisnost od kineskih proizvoda u različitim industrijama, od automobila i baterija do solarnih panela i sada online trgovine. EU vidi ovu reformu kao ključni korak ka smanjenju ekonomskih i političkih rizika koji dolaze sa prekomernom zavisnošću od Kine. Brisel ovu reformu opisuje kao najvažniju promenu u carinskoj uniji u poslednjih 50 godina.

Međutim, izazovi koje EU očekuje nisu mali. Novi sistemi i procedure za obrada mikro-pošiljki zahtevaju ogromne resurse, a kapacitet carinskih službi da se nose s ogromnim brojem paketa ostaje pitanje. Evropske vlasti morat će da razvijaju nove tehnologije i poboljšaju efikasnost svojih carinskih službi kako bi obradile milijarde malih paketa koji će uskoro biti podložni novim taksama.

Foto: Shutterstock

Era jeftinih kineskih gedžeta dolazi do kraja

Za potrošače širom Evrope, ovo znači kraj ere ultra-jeftinih kineskih proizvoda uz besplatnu dostavu. Iako se očekuje da će mnoge online platforme nastaviti s prodajom, viša cena bi mogla promeniti dinamiku potrošnje. Novi porezi neće biti samo teret za platforme; potrošači će morati da se naviknu na dodatne troškove, što bi moglo promeniti način na koji kupuju online.

Kao što se vidi, tržište se brzo menja, a potrošači će biti na testu. Iako će verovatno i dalje uživati u povoljnim ponudama, sada će morati da se suoče s realnošću: veće cene, jasniji standardi i više odgovornosti za prodavce. Evropska unija je postavila nove temelje, a sledeće godine bi mogla doneti još veću revoluciju u načinu na koji se trguje u online svetu.

