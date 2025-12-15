Slušaj vest

Električni automobili postaju sve pristupačniji, a glavni razlog za to je stalni pad cena litijum-jonskih baterija. Prema poslednjoj analizi BloombergNEF-a, cena ovih baterija je pala za 8% u odnosu na 2024. godinu, što čini električna vozila privlačnijim za širu populaciju. Ovaj trend bi mogao da se nastavi i u 2026. godini, kada bi cene EV-a mogle da postanu značajno niže zahvaljujući daljim padovima u troškovima baterija.

Ove baterije su već dostigle istorijski minimum, sa cenom od 108 dolara po kilovat-satu (kWh), a za specifične baterije koje se koriste u električnim vozilima cena je sada 99 dolara po kWh. Ovo je prvi put da su cene baterija za EV ispod granice od 100 dolara, što može značiti da bi električna vozila uskoro mogla postati konkurentnija u odnosu na benzin i dizel modele.

Novi tehnološki pomaci i konkurencija iz Kine

Pad cena baterija nije slučajnost, već rezultat masovnog prekapaciteta u proizvodnji i brzog napretka tehnologije. Litijum-gvožđe-fosfatne (LFP) baterije, koje postaju sve popularnije, ključni su faktor za smanjenje troškova. Ove baterije nude niže proizvodne troškove i duži vek trajanja, što čini EV veće vrednosti.

Međutim, iako su cene baterija pale, tržište u Evropi i dalje je suočeno s višim troškovima u poređenju s Kinom. Kineski proizvođači dominiraju globalnim tržištem baterija, a uvozni troškovi za Evropu čine da su baterije za električne automobile u EU čak 56% skuplje nego u Kini. Evropski proizvođači i dalje traže načine da smanje ove razlike, a konkurencija iz Kine nastavlja da pomera granice u proizvodnji.

Kupci se vraćaju benzincima - to nije iznenađenje

Dok se tržište električnih automobila čini sve pristupačnijim, potrošači u mnogim zemljama sve više okrenuti tradicionalnim benzin i dizel motorima. Nedavna studija kompanije EY pokazuje da usvajanje električnih vozila usporava na globalnom nivou, delom zbog promena politika, ali i zbog sve većih geopolitičkih nesigurnosti.

Prema podacima, skoro 50% kupaca koji planiraju da kupe automobil u naredne dve godine odlučuje se za vozilo sa SUS motorom, što predstavlja značajan porast od 13% u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, sklonost kupovini potpuno električnog vozila opala je na samo 14%, što ukazuje na značajan pad interesa za EV. Iako i dalje postoji određena privlačnost prema hibridima, njihov interes je takođe opao za 5%.

Političke promene usmeravaju tržište

Snažan uticaj politike na tržište automobila postaje očigledan, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. U SAD-u, ukidanje CAFE standarda, koji su do sada obavezivali proizvođače da se usmere ka ekonomičnijim vozilima, omogućava veću proizvodnju automobila sa tradicionalnim motorima. To je odgovor na rastući interes potrošača za vozilima koja pružaju veću autonomiju i lakši pristup gorivu.

Ovaj politički zaokret može ozbiljno promeniti dinamiku tržišta, jer se očekuje da će proizvođači automobila ponovo investirati u modele sa SUS motorima, što je u skladu sa stvarnim potrebama potrošača. Slični politički koraci već se dešavaju i u Evropi, gde su planovi o zabrani vozila sa motorima na fosilna goriva postepeno ublaženi, čime se ostavlja prostor za hibridna vozila i automobile na sintetička goriva nakon 2035. godine.

Geopolitička nesigurnost utiče na potrošače

Osim političkih promena, geopolitička nesigurnost igra ključnu ulogu u donošenju odluka potrošača kada je reč o kupovini električnih vozila. Studija EY-a pokazuje da više od trećine onih koji još razmatraju kupovinu EV-a preispituju svoje odluke zbog globalnih političkih i ekonomskih kretanja. Porast inflacije, promenjive cene goriva, i geopolitike uticali su na to da mnogi kupci odgode ili potpuno otkažu svoje planove.

Iako smanjenje cena baterija i tehnološki napredak obećavaju svetlu budućnost za električne automobile, političke i ekonomske nesigurnosti i dalje predstavljaju veliku prepreku za brži prelazak na elektrifikaciju. Kupci, iako zainteresovani za ekološki prihvatljivije opcije, često se suočavaju s problemima u vezi sa infrastrukturom za punjenje, visokim troškovima vozila, i nesigurnostima u pogledu dugoročne održivosti industrije.

