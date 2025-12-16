Slušaj vest

Najnovija verzija iOS 26 suočava se sa frustrirajućom greškom koja uzrokuje da fotografije podeljene sa Android uređaja postanu crvene u aplikaciji Fotografije. Korisnici izveštavaju da ovaj problem traje i nakon instalacije ažuriranja iOS 26.2. Greška izaziva zbunjenost jer slike pojavljuju sa crvenim tonom koji ranije nije bio prisutan.

Mnogi korisnici na Redditu podelili su svoja iskustva sa ovom greškom, napominjući da su slike sa Android uređaja, kao što su Motorola Razr i Samsung Galaxy S24, pogođene. Neki su takođe primetili da se isti problem pojavljuje i kada se slike sa iPhone uređaja pregledaju na novijim uređajima kao što je iPhone 17.

Problemi sa zumiranjem i rezanjem

Crveni filter nije jedini problem sa kojim se korisnici suočavaju. Neki su otkrili da slike ne samo da postanu crvene, već postanu crno-bele kada pokušavaju da ih obrežu ili uvećaju. Ova greška je razumljivo frustrirajuća za svakog korisnika koji pokušava da edituje ili pregleda svoje fotografije na iPhone-u.

Uprkos izdavanju iOS 26.2 ažuriranja, problem je i dalje prisutan kod mnogih korisnika. Iako Apple zvanično nije priznao ovu grešku, pogođeni korisnici se nadaju da će u budućem ažuriranju biti ponuđeno trajno rešenje.

'Vrati' da bi se uklonio crveni ton

Dok čekaju zvanično rešenje, neki korisnici su pronašli privremeno rešenje da uklone crveni filter sa fotografija. Otvorite fotografiju u aplikaciji Fotografije, kliknite na "Uredi" i zatim izaberite "Vrati" da biste uklonili crveni ton. Iako ovaj metod pruža brzi popravak, on ne rešava osnovni uzrok problema.

Očigledno je da Apple mora da ponudi dugoročno rešenje. Bez zvaničnog popravka, ovo privremeno rešenje ostaje najbolja opcija za pogođene korisnike.

Serija grešaka i problema sa performansama

Ovaj problem sa crvenim filterom samo je najnovija u nizu grešaka koje pogađaju iOS 26. Nakon njegovog izdavanja, korisnici su se obratili društvenim mrežama kako bi izveštavali o različitim problemima, uključujući usporene performanse, zastajkivanje animacija, padanje aplikacija i brzo pražnjenje baterije. Ovi problemi izazvali su široku kritiku ažuriranja.

Pored problema sa performansama, novi dizajn "Liquid Glass" uveden u iOS 26 izazvao je pomešane reakcije. Neki korisnici su ga cenili zbog estetike, dok su drugi smatrali da je vizuelno ometajući i otežava čitanje. Apple je izdao više ažuriranja da bi korisnicima omogućio veću kontrolu nad izgledom ovog novog dizajna.

Ispravke i druga ažuriranja u iOS 26.2

Kao odgovor na sigurnosne brige, Apple je najavio da je u iOS 26.2 ažuriranju ispravio više od 20 sigurnosnih ranjivosti. Među ključnim ispravkama bila je greška u App Store-u koja je mogla dozvoliti aplikacijama da pristupe osetljivim platnim tokenima. Takođe, drugi sistemi, kao što su Poruke, Screen Time i Fotografije, dobili su ažuriranja koja su rešila slične probleme.

Iako su ove ispravke bile važne, tekući problem sa fotografijama pokazuje da Apple još uvek ima posla da bi savršio iOS 26. Korisnici nestrpljivo čekaju sledeće ažuriranje koje će rešiti kako funkcionalne, tako i sigurnosne probleme.

