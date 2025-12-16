Slušaj vest

Nakon što su pametni telefoni zauzeli svoje mesto kao nezaobilazni deo naših života, pametne naočare postale su sledeći ključni izazov za tehnološke kompanije. Ovaj brzorastući sektor, koji je već doživeo uspeh sa Ray-Ban Meta naočarima, sve više postaje savršena tačka za nove inovacije. Uz AI funkcionalnosti, ugrađene kamere i pametne asistente, naočare koje mogu da "razgovaraju" sa vama postale su prava stvar u svetu potrošačke elektronike.

Velike tehnološke kompanije poput Apple-a i Google-a trenutno pripremaju svoje ulaske na tržište pametnih naočara. Ove naočare, koje će se pojaviti 2026. godine, obećavaju još inteligentniju integraciju sa svakodnevnim životom korisnika. Tehnološki divovi ne samo da žele da transformišu način na koji komuniciramo, već i kako doživljavamo svet oko nas sve uz pomoć malih, ali moćnih uređaja na našem licu.

Foto: Shutterstock

Google preuzima inicijativu

Google je potvrdio svoje ambicije da postane lider na tržištu pametnih naočara. U najavi tokom The Android Show XR Edition, kompanija je najavila da će lansirati naočare bazirane na Android XR sistemu, koje će biti pokretane sa Gemini AI. Ovaj model će omogućiti korisnicima da komuniciraju putem glasovnih komandi, koristeći naočare za snimanje i razmenu fotografija i videa, dok će im AI pružati korisne informacije u stvarnom vremenu.

Dizajn pametnih naočara Google-a biće jednostavan i moderan, jer se kompanija udružuje sa prestižnim brendovima poput Gentle Monster i Warby Parker. Cilj je stvoriti naočare koje neće biti samo funkcionalne, već i stilski prihvatljive, sa ugrađenim mikrofonima, kamerama i zvučnicima.

Foto: Shutterstock

I Apple se sprema za debi

Apple, poznat po tome što uvek postavlja visoke standarde u svetu tehnologije, takođe se priprema za svoj ulazak u svet pametnih naočara. Prema izvorima Apple bi mogao da predstavi prve naočare tokom 2026. godine. Ono što izdvaja ove naočare od konkurencije je to što neće imati tradicionalni ekran. Umesto toga, biće opremljene kamerom, mikrofonom i zvučnicima, sličnim Ray-Ban Meta naočarama, omogućavajući korisnicima da komuniciraju sa uređajem putem glasa.

Za razliku od drugih, Apple planira da koristi sopstvene S-serijske čipove, poznate po efikasnosti u Apple Watch uređajima, što će omogućiti besprekornu integraciju sa iPhone uređajem. Funkcija "Visual Intelligence", koja koristi AI za analizu okruženja u stvarnom vremenu, omogućiće korisnicima da dobiju korisne informacije o okolnim objektima, bez potrebe za ekranom.

Foto: Shutterstock

Kineska konkurencija dolazi

Iako su Apple i Google najistaknutiji akteri u ovoj trci, konkurencija sa istoka ubrzano raste. Kineski brendovi poput Alibabe, Xiaomija i ByteDance-a već spremaju svoje ulaske na tržište pametnih naočara. Alibaba je već predstavila svoje Quark naočare, a očekuje se da će Xiaomi i ByteDance uskoro lansirati konkurentske proizvode, koji će verovatno obeležiti revoluciju u cenovnim politikama i funkcionalnostima.

Ove kompanije, poznate po agresivnim cenama i inovacijama, mogu da stvore pritisak na zapadnu konkurenciju. Uz sve veću popularnost pametnih naočara i potrošačku želju za jeftinijim, ali funkcionalnim uređajima, kineski brendovi bi mogli postati ključni igrači na globalnom tržištu nosivih uređaja.

Foto: Shutterstock

Ekspanzija koja obećava milijarde

Stručnjaci iz istraživačkih firmi poput Grand View Research predviđaju da bi tržište pametnih naočara moglo da doživi neverovatan rast. Sa sadašnjom vrednošću od 8 milijardi dolara u 2023. godini, tržište bi moglo dostići vrtoglavih 75 milijardi dolara do 2030. godine. Ovaj brzi razvoj jasno ukazuje na to da pametne naočare nisu samo modni dodatak, već ključni segment tržišta koji se brzo širi.

Povećanje interesa za nosive tehnologije i usmeravanje ka AI-integrisanim uređajima znači da će pametne naočare postati deo svakodnevnog života. Kako tržište raste, tako će i konkurencija, a sve veći broj kompanija ulazi u ovu borbu, spremni da donesu inovacije koje će oblikovati budućnost tehnologije nosivih uređaja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: