Slušaj vest

Više od 200 miliona korisnika Pornhub-a sada se pita: Da li je vaša privatnost napokon otišla u prošlost? Sajt za odrasle je obavestio svoje korisnike da su njihovi podaci, uključujući omiljene pretrage i lokacije, možda završili u rukama hakera. Ovaj napad je ozbiljan, a čini se da hakeri nisu došli zbog video-snimaka (iako, ko zna...).

Iako Pornhub tvrdi da nisu ukradeni vaši sumnjivi login podaci, lozinke ili broj kreditne kartice, najgore od svega je što hakeri sada mogu znati svaku ključnu reč koju ste ukucali dok ste tražili nešto "specifično". Hoće li se tvoja omiljena pretraga osetiti neprijatno kad je hakeri budu gledali?

Foto: Stephen Frost / Alamy / Alamy / Profimedia

Ko su ovi sajber zlikovci i šta je sve u "plenu"?

Znate kako to ide: misteriozna sajber kriminalna grupa "Šajni Hanters" odlučila je da "lov" na podatke učini zanimljivijim. Oni tvrde da poseduju ogromnu bazu podataka: e-mail adrese, lokacije, čak i detalje o videima koje ste gledali, a možda i pretrage koje biste radije da zaboravite. Da, sada je vaš “nevin” klik na najčudniji video na internetu možda deo nečijeg šefa sajber dnevnika.

I ne samo to, hakeri su uskočili u analitički sistem Mixpanel (da, to je stvar koja postoji) i ukrali podatke o tome šta ste gledali. Dakle, svi oni video-snimci koje ste možda jedva zapamtili (samo je bila “slučajna greška”) sada su pod svetlom reflektora sajber kriminalaca.

Foto: Shutterstock

Kako su ovo mogli propustiti?

Pornhub je brzo reagovao i obavestio korisnike: "Ovo nije bio naš problem!" Umesto njih, krivac za sigurnosni propust postao je Mixpanel - usluga za analizu saobraćaja, koja je, kako se čini, imala problem u svom sistemu. Iako su se branili, jasno je da je došlo do ozbiljnog kvara, zbog kojeg sada svima postaje poznato šta ste gledali i kada.

Da li je ovo početak sajber apokalipse? Ne baš ali za sve one koji nisu obazrivi, možda i jeste. Napad se desio još u novembru, ali Pornhub je odlučio da o tome obavesti sve tek sada, jer šta je nekoliko nedelja kada ste u pitanju samo podaci o vašim pretragama? I, da, prestali su da koriste Mixpanel 2023. godine, ali ko bi mogao pretpostaviti da bi ti podaci mogli procuriti baš sada?

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Vaš inbox je na listi za napad!

Pornhub vas obaveštava budite oprezni! Hakeri možda ne mogu da ukradu vašu lozinku, ali mogu sigurno pokušati da vam pošalju e-mailove sa pitanjima poput: “Da li ste gledali nešto interesantno prošle nedelje?” Možete li da zamislite?! Dakle, da, osim što ste morali da preživite sopstvenu “ugroženost privatnosti,” sada morate biti na oprezu od fišing napada.

A ako mislite da vas ovo ne pogađa, setite se sledeće: ako ste se ikada pitali šta je najgore što može da se dogodi kada hakeri saznaju koje ste “sadržaje” pregledali sada znate! I, naravno, budite sigurni da je Pornhub odmah angažovao stručnjake da zaustave hakere, ali šta je to u svetu sajber bezbednosti osim “prepoznavanja neprijatelja” u prošlom veku?

Foto: Profimedia

Digitalna apokalipsa

Ovaj napad nije samo još jedan slučaj hakerske pljačke on je jasno pokazao koliko je internet nesiguran, čak i na onim mestima koja biste smatrali “nezanimljivim”. Hakeri nisu samo ukrali video-snimke, već i ono što su smatrali najvrednijim: podatke o vašim navikama, željama i vašim (mnogo) specifičnijim interesovanjima. Pa, ako mislite da je vaša privatnost sigurna, možda bi trebalo da preispitate svoje mišljenje.

Ovaj incident je, nažalost, još jedan podsetnik da ništa nije bezbedno online, bez obzira koliko se trudili da sakrijete svoje male tajne. Tako da, dok čekamo novu sezonu napada i fišing pokušaja, budite sigurni da vaše omiljene pretrage ostanu samo vaša stvar. Sigurno ne želite da vas neko podseća na ono što ste gledali dok ste razmišljali o “tom” videu u tami internetskog sveta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: