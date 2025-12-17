Slušaj vest

Meta je upravo najavila da će Instagram Reels biti dostupan na velikim ekranima, počevši od Amazonovih Fire TV uređaja. Ovaj potez predstavlja značajan korak u širenju dosega Reels-a i izazivanju konkurencije kao što je YouTube, koji je dugo dominirao svetom online video strimovanja.

Godinama je Instagram Reels bio funkcija isključivo za mobilne uređaje. Međutim, sada Meta prelazi tu granicu i pokreće aplikaciju na pametnim televizorima. Sa Amazon Fire TV uređajem koji prednjači, ovo je prvi put da je Instagram sadržaj specijalno dizajniran za iskustvo na velikom ekranu.

Nova Instagram TV aplikacija

Instagram TV aplikacija za Fire TV uređaje podseća na raspored mobilne aplikacije, ali sa nekoliko prilagođavanja za veći ekran. Korisnici će i dalje gledati Reels u portretnom režimu, iako će se videozapisi sada prikazivati sa crnim trakama sa strane. Sadržaj je organizovan u kategorije poput muzike, sporta, putovanja i trendova, tako da gledaoci lako mogu istraživati video sadržaj koji im odgovara.

Korisnici ne samo da mogu da pomeraju sadržaj, već mogu i da komuniciraju sa njim na isti način kao na telefonima. Aplikacija omogućava korisnicima da se prijave na svoj Instagram nalog, pretražuju kreatore, ostavljaju komentare i lajkaju videozapise. Suštinski, ovo je Instagram Reels iskustvo, samo u većem formatu na TV-u.

Rastuća konkurencija u svetu video sadržaja

Možda se pitate: Zašto doneti Instagram Reels na TV kada je on prvenstveno dizajniran za mobilne telefone? Odgovor je jasan, konkurencija. YouTube je doživeo meteorski uspon u konzumaciji kako dugih, tako i kratkih video sadržaja, naročito kroz YouTube Shorts funkciju, koja podseća na Instagram Reels i TikTok.

Kako YouTube nastavlja da dominira kao najgledanija video platforma, Shorts funkcija je stekla značajnu popularnost. YouTube je takođe uveo Shorts na televizore, omogućavajući isti format kratkih videozapisa na TV-ovima još od 2022. godine. Sa rastućom televizijskom gledanošću na YouTube-u, Meta očigledno pojačava svoju igru kako bi držala korak sa video gigantima.

YouTube-ova dominacija na TV-u

Statistike jasno pokazuju koliko je YouTube napredovao. Platforma je nadmašila tradicionalne kablovske mreže, pa čak i streaming gigante poput Netflixa i Disney+-a u pogledu gledanosti na TV-u. Sa sve većim brojem ljudi koji prate YouTube na pametnim televizorima, Instagram mora da ostane relevantan u konkurenciji sa kratkim video sadržajem kako bi izbegao gubitak terena.

Meta-ina odluka da donese Reels na Fire TV je očigledno deo šire strategije da privuče više pažnje i angažuje korisnike na različitim uređajima. Aplikacija na TV-u je jasan izazov YouTube-ovoj rastućoj prisutnosti, posebno jer sve više gledaoca konzumira kratke video zapise na većim ekranima.

Instagram Reels na Fire TV

Trenutno, Instagram Reels na TV-u dostupan je samo u SAD-u, i to samo na Amazon Fire TV uređajima. Korisnici u SAD-u mogu lako da preuzmu Instagram TV aplikaciju sa Amazon Appstore-a, ali postoje specifični modeli Fire TV uređaja koje je potrebno koristiti, uključujući Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus i druge.

Što se tiče globalne dostupnosti, uključujući Indiju, aplikacija se očekuje da će uskoro biti proširena. Indija predstavlja ključnu tržište za Meta-u i Amazon, sa više od 480 miliona korisnika Instagrama u zemlji. Kako Fire TV postaje sve popularniji u Indiji, vrlo je verovatno da će Instagram Reels uskoro biti dostupan u više regiona i na više uređaja kako bi proširio svoju bazu korisnika.

Šta sledi za Instagram Reels?

Sa YouTube-om koji već postavlja standarde za kratki video sadržaj na TV-u, Meta-ina odluka da uđe u ovaj prostor može biti odlučujući trenutak. Kako Instagram nastavlja da se razvija i takmiči sa drugim platformama, biće interesantno videti kako će se nova TV aplikacija ponašati na tržištu. Instagram Reels na televizorima predstavlja novi način konzumiranja sadržaja, što bi moglo privući mnoge korisnike koji preferiraju veće ekrane.

Ipak, pitanje ostaje hoće li Instagram Reels na televizorima zaživeti ili će YouTube ostati najposećenije odredište za kratke video zapise? U zavisnosti od toga kako će korisnici reagovati i koliko brzo Meta bude proširivala ovu funkciju, može se odlučiti sudbina Instagram Reels na TV-u, dok konkurencija ne spava.

