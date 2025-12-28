Slušaj vest

Krajem 2010-ih, dok je Viber već bio jedna od najčešće korišćenih aplikacija za dopisivanje među decom i tinejdžerima u istočnoj Evropi, pojedini lokalni mediji i roditeljski forumi počeli su da beleže čudnu i slabo objašnjenu pojavu koja nikada nije dobila širu pažnju.

Sve je počinjalo na sličan način: deca bi u grupnim četovima dobijala poruke sa nepoznatih brojeva, bez profilne slike, često usred noći, sa kratkim pitanjima ili rečenicama koje su delovale nasumično, ali uznemirujuće poput „Zašto si još budan?“ ili „Znam gde ideš u školu“. U većini slučajeva poruke bi nestajale pre nego što bi roditelji uspeli da ih vide, ostavljajući iza sebe samo uznemirenu decu i prazne četove.

Foto: Profimedia

Zastrašujuća sadržina poruka

Ono što je celu priču pretvorilo u misteriju jeste činjenica da su se slični opisi počeli pojavljivati u različitim gradovima i državama, bez ikakve vidljive veze među korisnicima. Neki roditelji su tvrdili da su poruke stizale isključivo deci uzrasta od 10 do 14 godina, često novim korisnicima Vibera, i to ubrzo nakon instalacije aplikacije.

U nekoliko slučajeva, deca su navodno dobijala poruke koje su se referisale na informacije koje deca nikada nisu javno delila kao npr. nadimke, navike ili dnevne rutine, a koje su uglavnom znali samo njihovi ukućani, što je dodatno pojačalo strah da se ne radi o običnom spamu.

Foto: Viber

Poruke stizale deci čiji su telefoni imali automatski pristup imeniku

Još jedan detalj koji je tada dodatno zbunjivao roditelje i stručnjake bio je obrazac u kome su se poruke pojavljivale gotovo isključivo kod dece čiji su telefoni imali uključen automatski pristup imeniku. Na forumima se spekulisalo da je Viber u ranijim verzijama aplikacije agresivnije sinhronizovao kontakte, pa su brojevi maloletnika mogli da „isplivaju“ kroz lance preporuka, test naloge ili botove koji su kratko bili aktivni, a zatim gašeni.

Nekolicina IT entuzijasta je tvrdila da su u tom periodu primećivali naloge bez imena koji su se pojavljivali i nestajali u roku od nekoliko minuta, kao da služe samo za proveru da li je broj aktivan i ko stoji iza njega.

Foto: Profimedia

Neki smatraju da se radilo o automatizovanom sistemu

Posebno je neobično bilo to što su poruke prestajale da stižu čim bi roditelji promenili broj ili potpuno obrisali nalog i ponovo ga aktivirali, što je navelo neke da poveruju da se ne radi o pojedinačnom uznemiravanju, već o automatizovanom sistemu koji je radio kratko i bez jasnog cilja. Nikada nije potvrđeno da li je u pitanju bila greška u softveru, zloupotreba probnih funkcija ili nešto treće, ali ta kombinacija tehničke tišine, nestalih naloga i činjenice da su meta bila upravo deca učinila je da se ova priča zadrži u sivoj zoni između realnog problema i digitalne misterije o kojoj se, iz nepoznatog razloga, vrlo brzo prestalo govoriti.

Viber je u retkim saopštenjima tada navodio da nema dokaza o sistemskom problemu i da se najverovatnije radi o kombinaciji lažnih naloga, socijalnog inženjeringa i slučajnog pogađanja informacija. Međutim, nijedno zvanično objašnjenje nikada nije u potpunosti razjasnilo kako su nepoznati kontakti dolazili do brojeva dece niti zašto su poruke imale sličan obrazac.

Foto: Viber

Urbana legenda digitalnog doba ili nešto gore?

Policijske prijave su uglavnom završavale bez epiloga, jer su nalozi brzo nestajali, a serveri aplikacije nalazili se van lokalnih jurisdikcija. Vremenom su ovakvi slučajevi prestali da se pojavljuju u javnosti, potisnuti novim digitalnim strahovima i popularnijim mrežama, ali su ostali zabeleženi u svedočenjima roditelja i kratkim vestima koje su brzo padale u zaborav.

Da li je u pitanju bio koordinisani eksperiment, zloupotreba kontakata iz adresara, ili samo urbana legenda digitalnog doba, nikada nije pouzdano utvrđeno.

