Kada se pomene Nvidia, mnogima prva asocijacija budu moćni grafički procesori koji pokreću najnovije video igre ili omogućavaju neverovatnu vizualizaciju u profesionalnim studijima. Ipak, iza svetlucavih futurističkih AI rešenja krije se fascinantna priča o platama i privilegijama zaposlenih u ovoj tehnološkoj gigantskoj kompaniji.

Nvidia, američki lider u razvoju grafičkih čipova i softverskih rešenja za veštačku inteligenciju, postala je magnet za inženjere, dizajnere i stručnjake za računarske tehnologije širom sveta.

Foto: Shutterstock

Početnicima "upala kašika u med", a tek onim iskusnijim

Prosečna početnička plata softverskog inženjera u Nvidiji u SAD-u kreće se između 90.000 i 117.000 evra godišnje, dok iskusniji stručnjaci u AI odeljenjima ili radnici na visokoprofilnim projektima mogu računati na iznose između 135.000 i 225.000 evra godišnje, uključujući bonuse i akcije.

Senior menadžeri i vrhunski inženjeri u ključnim odeljenjima često premašuju 270.000 evra godišnje, što ih svrstava među najbolje plaćene profesionalce u IT industriji. Administrativni i proizvodni sektori ne dostižu ove cifre, ali njihove plate su i dalje iznad proseka tržišta, što pokazuje da rad u Nvidiji nije samo izazovan, već i veoma unosan.

Foto: Shutterstock

Čistači isto "na konju"

U svetu fascinantnih plata u Nvidiji, gde vrhunski softverski inženjeri zarađuju i po nekoliko stotina hiljada evra godišnje, zanimljivo je pogledati i kako su plaćeni zaposleni koji obavljaju “temeljnije” poslove kao što je čišćenje. Iako ovi poslovi nisu u centru tehnološkog razvoja, oni su ključni za svakodnevno funkcionisanje radnog okruženja jer bez njih bi besprekorni kampusi i laboratorije ostali samo san.

Prema dostupnim podacima, plata za poziciju čistača u Nvidiji (najčešće u SAD-u) kreće se otprilike između 45.000 i 84.000 dolara godišnje, sa prosekom oko 60.000 dolara godišnje za baznu platu. To kada se preračuna u evre iznosi otprilike između 41.000 i 77.000 evra godišnje, sa prosekom oko 55.000 evra godišnje.

Foto: Shutterstock

Plate koje znatno premašuju naša prosečna primanja

Suma sumarum, u Nvidiji prosečna plata čistača iznosi oko 55.000 evra godišnje, što je otprilike 4.500 evra mesečno. Za početnog softverskog inženjera, prosečna plata je oko 100.000 evra godišnje (oko 8.300 evra mesečno), dok senior inženjeri i menadžeri u ključnim odeljenjima mogu zarađivati i preko 270.000 evra godišnje (više od 22.000 evra mesečno).

Drugim rečima, čak i niže pozicije donose platu koja višestruko premašuje prosečna primanja u našoj zemlji, dok su plate inženjera i menadžera gotovo deset puta veće od proseka u domaćoj ekonomiji.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Nije ni sve u novcu

Ovo jasno pokazuje koliko su tehnološki hubovi u svetu konkurentni kada je u pitanju privlačenje i zadržavanje talenata, ali i koliko veliki jaz postoji između globalnih i lokalnih plata.

Za mnoge, rad u Nvidiji znači ne samo učestvovanje u razvoju tehnologije koja menja svet, već i priliku da se trud nagradi u stvarnom životu, kako na bankovnom računu, tako i u profesionalnom napretku. U toj kombinaciji inovacija i finansijske motivacije, Nvidia ostaje jedna od najatraktivnijih destinacija za talentovane stručnjake u svetu tehnologije.

