Volkswagen je otkrio nove detalje o predstojećem modelu ID. Polo, uz objavljene fotografije automobila pod kamuflažom. Iako je konačni dizajn još uvek skriven, ove informacije potvrđuju da je razvoj u poodmakloj fazi i da se električni Polo približava serijskoj verziji.

ID. Polo je zamišljen kao važan dodatak VW električnoj ponudi, sa ciljem da prepoznatljivo ime Polo prenese u eru električnih vozila. Sa planiranim izlaskom na tržište u proleće 2026. godine, Volkswagen jasno cilja kupce koji traže kompaktan i pristupačan električni hečbek.

Opcije pogona i performanse

Po dolasku na tržište, ID. Polo će biti dostupan sa tri nivoa snage: 85 kW (116 KS), 99 kW (135 KS) i 155 kW (211 KS). Za vozače kojima su performanse važnije, Volkswagen je potvrdio i ID. Polo GTI sa 166 kW (226 KS), koji stiže kasnije tokom 2026. godine.

Sve verzije koriste elektromotor postavljen napred, što zadržava jednostavnu konfiguraciju pogona. Ovakav pristup je u skladu sa tradicionalnom ulogom Pola kao praktičnog automobila za svakodnevnu upotrebu, uz širok raspon dostupnih performansi.

Baterije i mogućnosti punjenja

Dve slabije verzije, sa 85 kW i 99 kW, dolaze sa LFP baterijom kapaciteta 37 kWh. Ovi modeli podržavaju DC brzo punjenje snagom do 90 kW, što ih čini pogodnim za gradsku vožnju i svakodnevne relacije.

Snažnije verzije od 155 kW i 166 kW dobijaju veću NMC bateriju od 52 kWh. One podržavaju DC punjenje do 130 kW i omogućavaju domet do 450 km, čime se ID. Polo nameće kao upotrebljiv i za duža putovanja.

Tehnologija i sistemi asistencije

Svi ID. Polo modeli serijski dolaze sa sistemom Travel Assist. Prema navodima Volkswagena, ovaj sistem omogućava asistirano bočno i uzdužno vođenje vozila, kao i asistirane promene saobraćajne trake na autoputevima.

Pored toga, Travel Assist može da prepoznaje semafore i znakove stop, čime dodatno doprinosi bezbednosti i komforu u vožnji. Ovakav nivo asistencije pokazuje fokus Volkswagena na savremene tehnologije čak i u manjim električnim modelima.

Dimenzije, prostor i tržišna pozicija

ID. Polo je dugačak 4.053 mm, širok 1.816 mm i visok 1.530 mm, uz međuosovinsko rastojanje od 2.600 mm. Volkswagen navodi da su spoljašnje dimenzije slične prethodnom Polu, ali da je unutrašnji prostor povećan za 19 mm, što je posebno primetno na zadnjim sedištima.

Zapremina prtljažnika iznosi 435 litara, a sa oborenim zadnjim sedištima raste na 1.243 litra. Model će biti dostupan isključivo sa pet sedišta i četvora vrata. ID. Polo se trenutno testira u brojnim regionima širom sveta, a očekuje se da početna cena iznosi 25.000 evra.

