Slušaj vest

Pametne naočare, kao što su Ray-Ban Meta naočare, Xreal naočare i drugi uređaji sa diskretnim mogućnostima snimanja, sada su zabranjene u raznim javnim prostorima širom sveta. Ovi uređaji, dizajnirani da snimaju fotografije, video zapise ili zvuk bez privlačenja pažnje, izazivaju zabrinutost zbog privatnosti.

Rastuća upotreba ovih uređaja za snimanje u javnim prostorima, kao što su kafići, restorani ili muzeji, dovela je do sve veće potrebe za zaštitom privatnosti. Kao rezultat toga, mnoge institucije i objekti donose pravila koja omogućavaju posetiocima da uživaju u svom vremenu bez brige o tome da budu tajno snimljeni.

Foto: Shutterstock

Zaštita privatnosti u zajedničkim prostorima

Dok pametni telefoni jasno pokazuju kada neko pravi fotografiju, pametne naočare mogu proći neopaženo, izgledajući kao obične naočare. Čak i ako ovi uređaji imaju male LED svetlosne indikatore koji pokazuju kada snimaju, u svetlim uslovima ili u gužvi, ovi indikatori mogu biti teško uočljivi.

Kako bi zaštitili privatnost, mnoge institucije sada biraju da ograniče upotrebu ovih uređaja u zajedničkim prostorima. Ovo je kako bi se obezbedilo da ljudi ne budu neprijatno snimljeni u mestima gde očekuju određeni nivo privatnosti.

Foto: Shutterstock

Gde se primenjuje zabrana

Pametne naočare su zabranjene u svim javnim prostorima gde se ljudi okupljaju i očekuju privatnost. Neki od najčešćih prostora gde se zabranjuju ovi uređaji uključuju:

Restorani i kafići

Bioskopi, pozorišta i koncertne dvorane

Javni prevoz (autobusi, vozovi, avioni)

Muzeji, galerije i biblioteke

Prodavnice, tržni centri i maloprodajni objekti

Mesta za događaje (konferencije, stadioni, festivali)

Hotel lobiji, barovi i javni saloni

Ove lokacije su mesta gde ljudi obično očekuju da neće biti snimani ili fotografisani bez njihovog pristanka, zbog čega su prioritetna mesta za zaštitu privatnosti.

Foto: Shutterstock

Posledice za kršenje pravila

Posetioci koji budu zatečeni sa pametnim naočarima u zabranjenim područjima mogu se suočiti sa sledećim posledicama:

Oduzimanje uređaja

Novčane kazne do 500 evra po prekršaju, zavisno od objekta

Privremena ili trajna zabrana pristupa određenim lokacijama ili uslugama

Cilj ovih mera nije kažnjavanje, već osiguranje da privatnost bude poštovana za sve. Od svih posetilaca se očekuje da se pridržavaju ovih pravila kako bi se izbegli prekidi i obezbedila privatnost i udobnost drugih.

Foto: Shutterstock

Obezbeđivanje sigurnosti i udobnosti

Ove politike se zasnivaju na posvećenosti stvaranju sigurnog i udobnog okruženja za sve. Kako društvo postaje sve više naviknuto na upotrebu nosivih tehnologija, važno je da se adresira uticaj ovih uređaja na privatnost i lični prostor. Ograničavanjem uređaja za snimanje u javnim mestima, obezbeđujemo da ljudi mogu slobodno da se kreću i opuste bez osećaja da su stalno snimani ili posmatrani.

Pametne naočare se i dalje mogu koristiti u privatnim prostorima, gde je rizik od neovlašćenog snimanja minimalan. Poštovanje privatnosti, naročito u javnim prostorima, i dalje će biti prioritet za objekte i institucije koje žele da pruže sigurno okruženje za sve.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: