U 2025. godini, velike tehnološke kompanije kao da su napustile sve svoje javne vrednosti i okrenule se političkoj igri. Iako su lobiranja i donacije političkim kampanjama postali gotovo normalan poslovni alat, poslednje dve godine su postavile potpuno nove standarde. Direktori skoro svih tehnoloških divova doslovno su se utrkivali da pokažu svoju odanost Trampovoj administraciji, kao da je to jedini način da obezbede poslovne privilegije, poreske olakšice i zaštitu od njegovog političkog gneva. I dok su možda poklekli pred vlastima, akcije na berzi samo su rasle.

Čak je i Tim Kuk, ikona progresivnih vrednosti, bio spreman da preda Trampu zlatnu plaketu. Da, zlatnu. Ovo je bio više od običnog političkog poklona ovo je bio čin potpunog "poklonstva". A sve to, naravno, u ime profitabilnosti. U svetu gde moralne kompasne igle izgledaju sve nesigurnije, pitanje je: Da li su kompanije poput Apple-a stvarno brinule o svetu ili su samo gledale kako da zadovoljstvom pomažu svojim akcionarima?

Foto: Shutterstock

Počast Trampovim zakonima - čak i na mapama

Google je, za razliku od svojih ranijih stavova, jasno dao do znanja da je voljan da se povinuje Trampovim zahtevima. U februaru, kada je Tramp odlučio da razmontira federalne DEI programe, Google je izbrisao svoje ciljeve zapošljavanja raznolikosti. No to nije sve njihov "preporod" u AI-u uključivao je i promenu principa kako bi se omogućilo korišćenje veštačke inteligencije u vojnim i nadzornim aplikacijama. I, da, čak su preimenovali Meksički zaliv u "Gulf of America".

Za to vreme, Alphabet je platio 24,5 miliona dolara u nagodbi sa Trampom zbog suspenzije njegovih YouTube naloga. Pored toga, Google je, kao i mnoge druge kompanije, donirao milion dolara za inauguraciju. Sav taj novac da bi se dobilo mesto za pregovaranje u Trampovom svetu.

Foto: Shutterstock

Amazon i Microsoft - kreditiranje Trampa

Amazon i Microsoft nisu zaostajali. Amazon Web Services se obavezao da će do 2028. godine ponuditi do milijardu dolara kredita Trampovoj administraciji. Kredite za cloud, obuku i direktne ugovore to su bili njihovi "pokloni" u zamenu za političke koristi. Bezos, poznat po tome što je svoje novine Washington Post pomerio ka desnoj strani, ubrzo je omogućio i jaču političku povezanost sa Trampom.

Microsoft je, takođe, učinio svoju ponudu. Donirali su milion dolara Trampovoj inauguraciji, a potom su ponudili do 3,1 milijarde dolara u popustima na usluge kao što su Microsoft 365 i Azure. Da li je sve ovo bio "dobrovoljan" doprinos ili su velike kompanije samo iskoristile priliku da nastave s poslovanjem u uslovima političkog pritiska?

Foto: Shutterstock

Apple i Meta - Donacije za zlatnu statuu

Apple se nije zadržao samo na ciframa kompanija je najavila ulaganje od 500 milijardi dolara u američku ekonomiju, dok je Tim Kuk uručio Trampu zlatnu statuu, koja će zauvek ostati kao simbol kako se velike kompanije klanjaju pred političkom moći. Da, zlatna statua da bi se olakšali tarife, regulacije i uopšte radna okruženja. To je bila simbolična, ali i veoma praktična donacija.

Meta je, međutim, prešla još dalje u pokazivanju svoje "pokrštene" lojalnosti. Kompanija je napustila DEI programe, ukinula proveru činjenica na društvenim mrežama i olakšala pravila za govor mržnje prema LGBTQ osobama. Meta je takođe isplatila 25 miliona dolara Trampu zbog njegovog suspenzije sa Facebook-a. I da, Meta je takođe pomogla u finansiranju Trampove Bele kuće.

Foto: Shutterstock

Ilon Mask i politika tehnologije

Ilon Mask je, bez sumnje, bio najagresivniji u političkom "ulizivanju" Trampu. Mask je preplavio politički prostor s ogromnim ulaganjima, dok je istovremeno, kroz "X", preuzeo glavnu poziciju u društvenim mrežama koje su bile naklonjene Trampovoj filozofiji. Mask je potrošio neverovatnih 277 miliona dolara na podršku Trampu i drugim republikancima, čak je ponudio 1 milion dolara onima koji bi glasali za njega. Na pitanje da li bi mogao da završi u zatvoru ukoliko Kamala Haris pobedi, Mask je samo izazovno odgovorio da je sve moguće.

Takođe, Mask je stekao uticaj koji niko pre njega nije imao. Kroz svoju ulogu u DOGE (Department of Government Efficiency), Mask je dobio gotovo apsolutnu kontrolu nad vladinim budžetima i zaposlenima, čak je i uništio USAID, najveću svetsku organizaciju za pomoć u hrani.

Ilon Mask i Donald Tramp u Beloj kući Foto: EPA/Aaron Schwartz Pool

Ko su još bili "molioci" Trampove milosti?

Nije samo Mask bio uz Trampa. Sem Altman iz OpenAI i Leri Elison iz Oracle-a pridružili su se Trampu u predstavljanju Stargate-a, najvećeg AI infrastrukturnog projekta. Altman je čak na društvenim mrežama izjavio da će Tramp biti „neverovatan za zemlju“, što je, možda, bio najsvesniji pokušaj da se legitimiše novonastali politički poredak.

U svetu u kojem je svaki potez velikih tehnoloških lidera politički obojen, postavlja se pitanje: Koliko duboko su zapravo ukorenjeni u svet politike i moći? Šta sve ove kompanije zapravo rade da li je u pitanju samo borba za profit, ili je to političko kolo koje iz godine u godinu postaje sve zamršenije?

