Windows 11 skriva jednu funkciju koja tiho troši tvoje resurse. Delivery Optimization servis, zamišljen da poboljša brzinu preuzimanja ažuriranja, može u tišini "progutati" sav tvoj RAM i usporiti tvoj računar. Iako funkcija zvuči kao korisna alatka za distribuciju ažuriranja, u praksi je povezana s nepredviđenim problemima sa performansama. Ovaj problem ne mora odmah da se primeti, ali se tokom vremena može ozbiljno usporiti rad sistema.

Problem, kako je otkrio korisnik Reddita Niff_Naff, leži u memory leak grešci unutar Delivery Optimization servisa koji ne oslobađa memoriju kada obavi svoj posao. Čak i kada tvoj računar ne preuzima ažuriranja, ovaj servis može da nastavi da koristi RAM, a što duže traje, to više memorije "pojede".

Foto: Shutterstock

Šta je Delivery Optimization i zašto je bitan?

U suštini, Delivery Optimization je servis zasnovan na peer-to-peer mreži koji omogućava računarima sa Windows 11 i 10 da dele podatke o ažuriranjima. Umesto da ažuriranja preuzimaju isključivo sa Microsoft servera, računar može preuzeti delove ažuriranja sa drugih uređaja u lokalnoj mreži, čime se smanjuje opterećenje na internetu i ubrzava proces.

Teoretski, sve bi trebalo da funkcioniše besprekorno. Međutim, u praksi stvari postaju komplikovane. Servis bi trebalo da dinamično balansira opterećenje između Microsoft servera i lokalnih uređaja, ali, kako su testovi pokazali, Delivery Optimization ne ponaša se uvek kako treba. U nekim slučajevima, on nastavlja da koristi više memorije nego što je potrebno, čak i kada se ne preuzimaju nova ažuriranja.

Foto: Shutterstock

Kako Delivery Optimization "curi" memoriju

Srž problema leži u tome kako Delivery Optimization koristi RAM. Za razliku od drugih sistemskih procesa koji koriste memoriju i potom je vraćaju kada više nije potrebna, ovaj servis neumorno akumulira zauzetu memoriju bez da je oslobodi. Ovaj konstantan porast potrošnje memorije klasičan je znak za memory leak, što znači da proces ne oslobađa zauzetu memoriju kada više nije potrebna.

Za korisnike sa 8 GB RAM-a ili manje, ovo može dovesti do ozbiljnih usporavanja sistema. Kako se memorija sve više koristi, računar počinje da se oslanja na page file na disku, što samo dodatno usporava rad sistema. U najgorem slučaju, korisnici mogu primetiti ozbiljne zastoje, zamrzavanje sistema i trzanje.

Foto: Shutterstock

Microsoft menja pristup funkcijama

Microsoft očigledno pazi na povratne informacije korisnika, ali rešenje ovog problema nije jednostavno. U potezi koji može biti odgovor na zabrinutost zbog performansi, kompanija je odložila uvođenje još jedne funkcije ažuriranja u Windows 11 za poslovne korisnike do 2026. godine. Odluka je doneta nakon širokog broja žalbi da određene podrazumevane funkcije sistema, uključujući Delivery Optimization, preopterećuju uređaje.

Ova promena je posebno značajna jer Microsoft nastavlja da unosi nove funkcionalnosti u Windows 11, naročito kada je reč o gejmingu i AI aplikacijama. Kompanija je korisnicima dala jasnu preporuku: ako radite sa 8 GB RAM-a ili manje, očekujte izazove, posebno kako broj resursno zahtevnih funkcija bude rastao.

Foto: Shutterstock

Kako rešiti problem sa Delivery Optimization

Ako primetiš da ti računar iznenada postaje spor ili se ponaša čudno, prvo proveri u Task Manager-u šta se dešava sa DoSvc (Delivery Optimization servis). Ako primetiš da potrošnja memorije raste bez očiglednog razloga (nema novih ažuriranja ili preuzimanja), verovatno se suočavaš sa istim problemom koji je opisao Reddit korisnik.

Za sada, Microsoft još uvek nije izdao trajno rešenje, ali postoje načini da ublažiš problem. Možeš otići u Settings > Windows Update > Advanced Options i isključiti deljenje ažuriranja preko interneta ili ograničiti deljenje samo na lokalne uređaje. Za privremeno rešenje, možeš pokušati da restartuješ servis ili ceo računar, što će privremeno osloboditi zauzetu memoriju, dok Microsoft ne izda trajno rešenje.

Foto: Shutterstock

Zašto ovaj problem ne treba ignorisati

Iako se ovaj problem možda čini kao manja smetnja, on je zapravo simptom većeg problema koji može uticati na veći broj korisnika nego što se očekivalo. Kako Windows 11 bude nastavio da se razvija, oslanjanje na pozadinske servise poput Delivery Optimization će verovatno rasti, pa je još važnije da korisnici budu oprezni i prate stanje svog sistema. Ako se problem ne reši, to može dovesti do ozbiljnog smanjenja performansi, naročito za korisnike sa ograničenim resursima.

Zaključak je jasan: Windows 11 nudi mnoge moćne funkcionalnosti, ali problemi sa servisima kao što je Delivery Optimization mogu ozbiljno uticati na tvoje iskustvo. Ako primetiš da tvoj računar usporava, postoji velika šansa da je upravo ovaj servis krivac. Budi proaktivan, podešavaj sistem kako bi izbegao probleme, i pripremi se na buduće ispravke koje Microsoft možda izda.

