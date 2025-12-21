Slušaj vest

Marshall je ime koje u svetu muzike zvuči kao legenda. Gitare, rok bine, pojačala koja su tresla stadione i imidž pobune upakovan u crnu kožu i zlatne detalje. Međutim, u poslednjih nekoliko godina Marshall više nije samo sinonim za rok’n’rol pojačala, već i za moderne Bluetooth zvučnike i slušalice koji su preplavili tržište. I baš tu počinje priča o drugoj, manje glamuroznoj strani ovog kultnog brenda.

Nema sumnje, Marshall uređaji izgledaju fantastično. Retro estetika, logo koji vrišti „rock“, mesingani detalji i fizički tasteri koji podsećaju na stara pojačala, sve to kupuje emociju. Ali problem nastaje kada se postavi pitanje: da li se plaća zvuk ili izgled? Mnogi korisnici smatraju da značajan deo cene odlazi upravo na dizajn i brend, dok tehničke performanse često ne nadmašuju konkurente koji koštaju znatno manje.

Zvuk koji nije za svakoga

Iako Marshall uređaji nude snažan i topao zvuk, on je često prilagođen rokenrol i gitarskim žanrovima. To znači da ljubitelji elektronike, hip-hopa ili klasične muzike ponekad ostaju razočarani. Bas može biti prenaglašen, srednji tonovi dominantni, a preciznost zvuka ne uvek na nivou koji se očekuje u tom cenovnom rangu. Ukratko, zvuk ima karakter, ali ne i univerzalnost.

Pored naglašenih srednjih i niskih tonova, Marshall zvuk ponekad pati i od neujednačene teksture, što znači da različiti delovi spektra nisu ravnomerno izraženi, a to može dovesti do osećaja da određene pesme zvuče bolje od drugih. Kod složenih snimaka sa puno instrumenata ili layers-a, Marshall sistemi ponekad imaju teškoće da jasno razdvoje sve zvučne elemente, pa instrumenti “zapnu” jedan uz drugi umesto da svako dobije svoj prostor.

Marshall Foto: Youtube/Gadget ten

Nepravilnost u reprodukciji

Takođe, distorzija pri visokim jačinama zvuka može biti izraženija kod nekih modela, posebno kada pokušaju da daju snažan bas bez adekvatne kontrole. Rezultat može biti zveckanje ili zamućenje umesto čiste snage. Za audiofile ili ljude koji mnogo pažnje posvećuju finim nijansama, ova nepravilnost u reprodukciji može biti velika smetnja.

Korisnici kažu da Marshall zvučnici znaju imati i ograničen dinamički raspon u poređenju sa premium audio sistemima. To znači da tiha i glasna mesta u pesmi ne dobijaju uvek adekvatnu razliku u izrazu - tišina ne zvuči dovoljno tiho, a glasnoća ne eksplodira sa svim nijansama koje bi trebalo.

Aplikacije uglavnom nude osnovne opcije

Kada je reč o aplikacijama koje prate Marshall uređaje, iskustvo može biti dvosmisleno. Sa jedne strane, Marshall nudi sopstvene aplikacije za upravljanje zvučnicima i slušalicama, ali sa druge strane one često deluju previše jednostavno ili ograničeno u odnosu na konkurenciju. Za razliku od nekih brendova koji nude detaljne ekvilajzere, prostorne DSP efekte, personalizovane profile zvuka i automatska podešavanja za različite žanrove, Marshall aplikacije uglavnom nude osnovne opcije, što znači da korisnik ima malo kontrole nad finim podešavanjima zvuka.

Dok drugi proizvođači stalno unapređuju aplikacije, povezivanje i pametne funkcije, Marshall ponekad deluje kao da se oslanja na staru slavu. Nedostatak naprednih kodeka, prosečne aplikacije i ograničene opcije podešavanja zvuka često su zamerke korisnika. U svetu gde se tehnologija razvija munjevitom brzinom, oslanjanje isključivo na imidž može biti rizična strategija.

devojka se drži za uvo i osluškuje zvuke Foto: Shutterstock

Brend iznad svega

Ipak, možda najveća „tamna strana“ Marshall uređaja jeste činjenica da kupac često ne plaća samo proizvod, već i priču. To ne mora nužno biti loše imajući u vidu da mnogi ljudi žele upravo taj osećaj prestiža i stila. Ipak, oni koji traže najbolji mogući odnos cene i kvaliteta često shvate da postoje racionalnije opcije na tržištu koje nude više za manje novca.

Marshall i dalje ima svoje mesto u muzičkoj istoriji i kulturi, ali u svetu potrošačke elektronike stvari se mere drugačije nego na bini. Današnji kupci žele vrhunski zvuk, pametne funkcije i dugotrajnu podršku, a ne samo prepoznatljiv logo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: