Slušaj vest

Alfabet, matična kompanija Google-a, već ima izuzetnu godinu, sa rastom akcija od gotovo 70% i tržišnom kapitalizacijom od oko 3,8 triliona dolara. Ovaj učinak sam po sebi stavlja Google među najvrednije kompanije na svetu.

Međutim, još veće iznenađenje može doći sa strane van osnovnih poslovanja Google-a. Ulaganje koje je preduzeto pre nekoliko godina u SpaceX sada bi moglo doneti ogromnu isplatu, što pokazuje kako rani ulozi mogu oblikovati čak i najveće bilanse.

Foto: Shutterstock

900 miliona dolara ulaganja 2015. godine

Google je 2015. godine uložio oko 900 miliona dolara u SpaceX, obezbeđujući oko 7% udele kada je kompanija bila procenjena na 12 milijardi dolara. Tada je ulaganje bilo usmereno na ambicije SpaceX-a da razvije internet putem satelita kroz Starlink.

Ono što je tada izgledalo kao rizičan ulog u još neproverenu ideju, danas je postalo jedno od najperspektivnijih ulaganja u startupove, posebno s obzirom na to da je procena vrednosti SpaceX-a dramatično porasla.

Foto: Shutterstock

IPO koji može preoblikovati povrat

Sada se izveštava da SpaceX razmatra izlazak na berzu sledeće godine sa procenom vrednosti od 1,5 triliona dolara. Ako se to dogodi, Google-ov udeo bi bio vredan oko 111 milijardi dolara, pretvarajući njihovu početnu investiciju u neverovatan profit.

Ilon Mask je na X-u delimično potvrdio spekulacije o IPO-u, nazivajući objašnjenje novinara Ars Technica o predstojećoj javnoj ponudi „tačnim“. Iako su detalji još uvek nejasni, sama brojka je privukla veliku pažnju.

Foto: Shutterstock

Već pokazano u finansijskim rezultatima

Čak i bez izlaska na berzu, uspeh SpaceX-a već je imao vidljiv uticaj na Google-ove prihode. Ranije ove godine, Google je prijavio dobit od 8 milijardi dolara od „nemarketanih kapitalnih hartija“, za koje je Bloomberg identifikovao SpaceX.

Ovaj profit činio je oko 25% neto prihoda Google-a u prvom kvartalu 2025. godine, što je značajan doprinos za kompaniju ove veličine. To pokazuje koliko je investicija postala važna još pre nego što je došlo do izlaska na tržište.

Foto: Shutterstock

Od sumnji do profita

Kada je Google prvi put podržao SpaceX, postojala su brojna pitanja i sumnje. Analitičari su dovodili u pitanje troškove instalacije opreme za Starlink i pitali se kako će SpaceX prenositi internet signale i obezbediti pristup radio spektru.

Mnoge od tih nesigurnosti su sada rešene. Starlink se sada široko koristi, uključujući i od strane ukrajinske vojske, kao i komercijalnih partnera poput United Airlines-a, a SpaceX koristi Google Cloud za podršku usluge, čime Google ostvaruje i finansijsku i stratešku dobit od svog ranog ulaganja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: