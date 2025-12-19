Slušaj vest

Kineski auto-gigant BYD uskoro će šokirati evropske vozače sa najnovijim modelom plug-in hibridnim hečbekom koji bi mogao nositi ime Dolphin G. Ovaj moderni, ekološki prihvatljiv hečbek stiže 2024. godine i obećava da će biti pravo otkrovenje na tržištu, nudeći savršen balans između performansi, uštede goriva i ekološke prihvatljivosti. Ako ste ljubitelj kompaktnih automobila, ali želite da vozite nešto što je isto toliko efikasno koliko i futuristički, Dolphin G bi mogao biti upravo ono što ste čekali.

Iako su tehničke karakteristike još uvek pomalo misterija, informacije koje cure iz automobilske industrije već izazivaju veliku pažnju. Ovaj model će se uklopiti u popularni B-segment hečbekova, što znači da će biti idealan za urbane uslove i vozače koji traže praktično, ali izuzetno energetski efikasno vozilo. Dok svi čekamo zvanično predstavljanje, jedno je sigurno Dolphin G bi mogao biti igra na tržištu.

Foto: Shutterstock

Kombinacija performansi i efikasnosti

Iako su detalji o motorima još uvek šturi, poznato je da će Dolphin G koristiti hibridni pogonski sklop sličan onom iz modela BYD Atto 2 DM-i, plug-in hibridnog SUV-a. Sa 1.5-litarskim četvorocilindričnim benzinskim motorom i električnim motorom, ovaj sistem razvija čak 212 konjskih snaga. Dakle, radi se o vozilu koje nije samo efikasno, već i dovoljno snažno da pruži dinamično iskustvo vožnje.

Električni domet, koji je kod Atto 2 DM-i bio oko 90 km na struju, mogao bi biti poboljšan kod Dolphin G zahvaljujući njegovoj manjoj i lakšoj konstrukciji. Ako se domet poveća, ovaj model bi mogao postati savršen izbor za svakodnevnu vožnju po gradu, bez potrebe da stalno mislite o punjenju.

Dizajniran za savremeni kontinent

Prema rečima Stela Li, potpredsednice BYD-a, ovaj model je specijalno dizajniran za evropske vozače. Evropa je poznata po svojoj posvećenosti održivoj mobilnosti, a BYD je upravo zbog toga odlučio da stvori vozilo koje odgovara potrebama evropskih tržišta. Bez obzira na to što Kina nije tržište koje preferira plug-in hibridne hečbekove, Evropa je potpuno drugačija priča i Dolphin G je spreman da postane lider u toj kategoriji.

Tajna uspeha je u savršenom balansiranju efikasnosti i performansi. Evropljani traže vozila koja su kompaktnija, ekonomičnija i sa nižim emisijama štetnih gasova, ali i s dovoljno snage i udobnosti za svakodnevnu vožnju. Dolphin G obećava upravo to, sve sa modernim, elegantnim dizajnom koji neće proći nezapaženo na evropskim ulicama.

Centar za proizvodnju inovacija

BYD-ov plan da osvoji evropsko tržište ne prestaje samo na novim modelima. Fabrika u Mađarskoj biće ključna za ovu ambiciju. Planirano otvaranje ove fabrike sledeće godine omogućava BYD-u da proizvodi lokalno, čime se smanjuju troškovi transporta i ubrzava dostupnost vozila kupcima širom Evrope. Ova fabrika će igrati ključnu ulogu u širenju BYD-ovih električnih i hibridnih vozila na evropsko tržište, uključujući i model Dolphin G.

Osim što će smanjiti ekološki otisak proizvodnje, fabrika u Mađarskoj biće strateški smeštena u srcu Evrope, što će omogućiti lakšu distribuciju u susedne zemlje i ubrzati proizvodnju novih modela. S obzirom na to da evropski potrošači sve više traže održive i ekološke opcije za mobilnost, BYD će se pozicionirati kao ključni igrač u sektoru električnih i hibridnih vozila.

Potražnja za plug-in hibridima u Evropi

Sa sve strožim ekološkim zakonima i sve većim naglaskom na zelenu mobilnost, potražnja za plug-in hibridima u Evropi neprestano raste. S novim modelom Dolphin G, BYD se priključuje tom trendu, nudeći savršenu ravnotežu između ekološke prihvatljivosti i dugog dometa, što ga čini idealnim za vozače koji nisu spremni potpuno da se odreknu benzinskih motora, ali žele da smanje svoj uticaj na životnu sredinu.

U svetu u kojem električna vozila još uvek nisu za svakog, plug-in hibridi kao što je Dolphin G nude savršen kompromis mogućnost da se vozi na struju kada je to moguće, ali i da se koristi benzin za duže rute. Potražnja za ovim vozilima u Evropi raste, a BYD je savršeno postavljen da iskoristi ovu priliku. Sa svojim inovativnim pristupom, Dolphin G bi mogao da postane jedan od najtraženijih modela na tržištu.

