Tišina bele ili crne pozadine, zavisno od moda koji koristite, kao i poznata lupa dobile su novog cimera! Mali, ali moćni znak plus koji nagoveštava da Google više ne želi samo da vam pokaže linkove, već da odmah uskoči u akciju uz pomoć veštačke inteligencije.

Klasična ikonica lupe, koja je decenijama označavala mesto za unos upita, zamenjena je sada simbolom „+“, što nije samo estetska izmena, već karta za ulazak u novi nivo pretrage pojačan veštačkom inteligencijom.

Pauza za lupu, vreme za AI

Na prvi pogled, „plus“ znak deluje jednostavno i neupadljivo, ali kada se klikne, otvara direktne opcije za otpremanje slike ili fajla, čime korisnik odmah ulazi u Guglov AI Mode tj. režim pretraživanja u kojem sistem analizira vizuelni ili dokumentarni sadržaj i generiše odgovore koji uključuju sažetke, objašnjenja ili rezultate povezanih informacija. Ovo znači da više nije potrebno prvo otići na posebnu stranicu, već se AI alati aktiviraju direktno iz glavnog polja pretrage.

Ova promena, iako naizgled mala, signalizira stratešku tranziciju Google-a od klasičnih listi rezultata ka konverzacionom, AI-upravljanom iskustvu pretrage. Umesto da se korisnik fokusira samo na listu linkova, novi sistem teži da razume šta korisnik zapravo želi i da ponudi sadržaje objašnjenje, direktne odgovore i interpretacije, što je posledica sve veće integracije sofisticiranih modela poput Gemini u samu osnovu Google Search-a.

Kako funkcioniše nova pretraga?

Do sada su korisnici morali da koriste zasebne funkcije ili skrivene menije da bi otpremili vizuelne ili druge fajlove u AI Mode, ali nova „+“ ikonica postavlja ove funkcije direktno u srce iskustva pretrage.

To znači da fotografije, snimci ekrana ili PDF dokumenti sada mogu biti analizirani u kontekstu pitanja, na primer, možete da otpremite sliku proizvoda i direktno pitate šta je to ili tražite informacije sa te slike bez dodatnih koraka.

Simbol promene u dobu AI

Trenutno je ova funkcija dostupna pretežno desktop korisnicima, čak i u anonimnom (Incognito) režimu pretraživanja, dok se mobilna implementacija još testira i nije konačno roll-outovana za sve korisnike.

Međutim, s obzirom na to da mnoge Google funkcije prvo stižu na računare pre nego na mobilne uređaje, očekuje se da će „plus“ meni i njegove AI opcije uskoro postati široko dostupne i na telefonima.

Kraj prostom indeksiranju sajtova

Guglova evolucija pretraživača, koja sada uključuje ovu vizuelnu i funkcionalnu nadogradnju, nije samo novi „trik“, već je dugoročna vizija pretrage kao interaktivnog, multimodalnog iskustva gde AI igra centralnu ulogu u tome kako se informacije dobijaju, obrađuju i koriste.

Google ne želi više da samo indeksira sajtove, nego želi da razume kontekst iza pitanja i da odgovore ponudi na način koji je bliži razgovoru nego tradicionalnoj pretrazi.

