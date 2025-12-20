Slušaj vest

Instagram, društvena mreža koju svakodnevno koriste milioni ljudi širom sveta, sada planira da osvoji i vaš televizor! Nakon godina dominacije na mobilnim ekranima, ova aplikacija fokusirana je prvenstveno na Reels, kratke video klipove koji su postali centralni deo Instagram iskustva poslednjih godina.

Umesto da gledate video‑zapise na telefonu ili tabletu, sada svi ti snimci mogu da se reprodukuju na velikom TV ekranu, čime se stvara komforniji i “lean‑back” način gledanja sadržaja, više nalik tradicionalnom TV iskustvu nego skrolovanju mobilnim ekranom.

Foto: Shutterstock

Svako će imati personalizovane preporuke

Korisnici mogu da prijave više Instagram naloga, do pet po jednom uređaju, što omogućava da svako iz domaćinstva ima personalizovane preporuke i kanale sadržaja.

Reels video snimci u aplikaciji organizovani su u tematske kanale (npr. sport, muzika, putovanja, trendovi), pa gledanje više liči na prelazak kroz kanale nego na klasično skrolovanje.

Instagram, Reels Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše i gde je dostupno?

Instagram for TV se trenutno testira na Amazon Fire TV uređajima u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući popularne modele kao što su Fire TV Stick 4K, Fire TV 2‑Series, 4‑Series i Omni QLED televizori.

Da biste počeli da koristite aplikaciju, jednostavno se instalira preko Amazon Appstore‑a, prijavite svoj Instagram nalog i već ste spremni da gledate Reels sadržaje na velikom ekranu.

Foto: Shutterstock

Instagram na TV‑u - šta to menja?

Ovaj potez predstavlja važnu strategiju za Meta kompaniju, jer Instagram nastoji da se takmiči ne samo sa drugim društvenim mrežama, već i sa platformama kao što su YouTube i TikTok, koje već imaju svoje TV aplikacije. Pomeranje Reels video‑zapisa na televizore znači da Instagram želi da produži vreme koje korisnici provode u gledanju sadržaja, ne samo u ruci, već i u dnevnoj sobi ili kuhinji.

Strani portali navode da bi čak u budućnosti mogle da se dodaju i dodatne funkcije poput korišćenja mobilnog telefona kao daljinskog upravljača ili unapređenog pretraživanja kreatora i sadržaja prilagođenog za TV.

Foto: Shutterstock

Da li će biti dostupno kod nas?

Za sada je aplikacija u fazi testiranja i dostupna je samo na određenim tržištima i uređajima, ali Meta planira da na osnovu povratnih informacija korisnika proširi dostupnost i na druge televizore i regione. Ako se ova verzija pokaže uspešnom, možemo očekivati da Instagram postane još prisutniji deo zabavnog TV iskustva, zajedno sa već etabliranim video servisima.

Kompanija je jasno navela da je cilj ove pilot faze testiranje funkcije pre nego što proširi aplikaciju na druge zemlje i uređaje, ali još nije objavljen tačan datum kada bi Instagram for TV mogao da stigne u druge regione, uključujući našu zemlju. Dakle, iako u budućnosti postoji velika verovatnoća da će aplikacija biti dostupna i kod nas, posebno ako se pilot program uspešno pokaže, za sada je ne možete instalirati direktno na TV u Srbiji putem Amazon Appstore‑a.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: