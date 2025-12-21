Slušaj vest

Jednog jutra kliknete na poznatu ikonicu, a nje više nema, kao da se nikada nije ni desila. Naime, bez velike najave i oproštajne poruke, voljeni Mesindžer je nestao sa računara, ostavljajući korisnike da se pitaju kada je tačno odlučeno da se preselimo nazad u browser.

Facebook Messenger desktop aplikacija za Windows i macOS zvanično je ugašena, čime je stavljena tačka na petogodišnji pokušaj da se popularna čet-platforma trajno preseli i na računare. Odluka je stupila na snagu 15. decembra 2025, ali njeni koreni sežu nekoliko meseci unazad, kada su strani tehnološki portali prvi put otkrili da Meta planira da ukine desktop klijente i sve prebaci u pregledač.

Foto: Profimedia / True Images / Alamy

Od pandemijskog hita do tihe eliminacije

Mesindžer desktop aplikacija pojavila se u jeku pandemije, u trenutku kada su milioni ljudi širom sveta radili od kuće i provodili sate ispred računara. Ideja je bila jednostavna i sastojala se u tome da se ponudi brz, lagan i fokusiran alat za dopisivanje, bez potrebe za stalnim otvaranjem Fejsbuka u pregledaču.

Međutim, kako su godine prolazile, aplikacija je ostala u senci sopstvene mobilne verzije. Dok su konkurentske platforme razvijale bogate desktop funkcije, Mesindžer je stagnirao, a Meta je sve više resursa usmeravala ka web verziji i mobilnim aplikacijama.

Foto: Shutterstock

Šta se zapravo ugasilo, a šta je ostalo

Važno je da naglasimo da Mesindžer kao servis nije ugašen, već je nestala samo samostalna desktop aplikacija koja se instalirala na računar. Korisnici su sada preusmereni na web verziju Mesindžera, dostupnu putem Fejsbuk sajta ili direktno preko messenger.com stranice.

Meta je ovu promenu predstavila kao racionalizaciju sistema. Umesto održavanja posebnih aplikacija za različite operativne sisteme, kompanija se oslanja na pregledač kao centralno mesto za komunikaciju, uz obećanje da će web verzija vremenom dobiti sve ključne funkcije.

Foto: Profimedia

Šira slika: Meta i kraj desktop aplikacija

Na stranim portalima i društvenim mrežama reakcije su podeljene. Jedan deo korisnika pozdravlja činjenicu da ne mora da instalira dodatni softver, dok drugi ističu da web verzija ne može u potpunosti da zameni desktop aplikaciju, posebno kada je reč o obaveštenjima, radu u pozadini i stabilnosti tokom dugih radnih dana.

Generalno gledano, gašenje Mesindžer desktop aplikacije uklapa se u širi trend u tehnološkoj industriji. Sve više kompanija odustaje od posebnih desktop rešenja i okreće se web-platformama koje je lakše održavati, brže ažurirati i lakše kontrolisati. Za Metu, ovo znači manje troškova i više fokusa na centralizovane servise.

Foto: Printscreen

Kraj jedne navike, ne i komunikacije

Istovremeno, ovaj potez pokazuje koliko su se prioriteti promenili. Dok su računari nekada bili glavno mesto za online komunikaciju, danas je mobilni telefon centar digitalnog života, a desktop je sve češće sekundarna platforma. Iako je za mnoge korisnike ovo simboličan kraj jedne ere, realnost je da Mesindžer i dalje ostaje jedna od najkorišćenijih platformi za dopisivanje na svetu. Razlika je samo u tome što se sada komunikacija vraća u pregledač, bez posebne ikonice na desktopu.

Tiho gašenje Mesindžer desktop aplikacije pokazuje kako velike tehnološke kompanije danas donose odluke - brzo, pragmatično i bez previše emocija. A korisnici, kao i mnogo puta do sada, jednostavno se prilagođavaju.

