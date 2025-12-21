Slušaj vest

Prema najnovijim izveštajima, Disney će uložiti više od milijardu dolara u saradnju sa OpenAI timom kako bi iskoristio njihove napredne AI alate za generisanje video klipova direktno na platformi Disney+, uključujući mogućnost kreiranja scena sa likovima iz Marvel, Pixar, Star Wars i drugih kultnih franšiza samo na osnovu tekstualnih zahteva.

Ova inovacija znači da bi pretplatnici mogli, u bliskoj budućnosti, da zamole AI da napravi kratke scene ili reinterpretacije poznatih momenata u okviru Disney sveta, direktno unutar aplikacije. Disney+ planira da omogući korisnicima da generišu sadržaje duže od 20 sekundi pomoću svoje nove AI tehnologije Sora, čime se otvara potpuno novi način interakcije sa video sadržajem, ne samo pasivno gledanje, već i stvaranje unutar omiljenih svetova.

Foto: Shutterstock

Nemoguće situacije postaju realnost

Za gledaoce i tehnološki nastrojene korisnike, ovo je potencijalni prelomni trenutak u evoluciji streaming servisa, jer se prelazi iz tradicionalnog modela ponude sadržaja ka kreativnom, personalizovanom iskustvu zasnovanom na AI‑ju.

Zamislite na primer kako možete da tražite da Elsa iz „Frozen“ ratuje sa Dart Vejderom ili da Spajdermen razgovara sa Munjom Mekvin. E pa to više neće biti samo san AI entuzijasta, već realna funkcija u okviru jedne od najvećih globalnih streaming platformi.

Foto: Shutterstock

Biće uvedeni strogi filteri i moderacija sadržaja

Za porodice u Srbiji, kao i širom sveta, ovo znači da će deca i tinejdžeri moći da „naruče“ scene sa svojim omiljenim junacima ili da kombinuju likove iz različitih franšiza, dok će stariji fanovi imati priliku da naprave humoristične ili dramatične reinterpretacije poznatih scena jer ideja je da se platforma transformiše iz pasivnog servisa za gledanje u interaktivno kreativno iskustvo.

Naravno, sa velikom moći dolazi i velika odgovornost. Disney i OpenAI planiraju da uvedu stroge filtere i moderaciju sadržaja kako bi se sprečilo generisanje nasilnih ili neprimerenih scena, kao i zloupotreba likova ili imena stvarnih ljudi. Takođe, modeli su trenirani da prepoznaju i poštuju autorska prava, što znači da će sadržaj biti ograničen na Disney franšize i propratne licence.

Foto: Shutterstock

Kada možemo da očekujemo prve funkcije?

Iako Disney još nije objavio tačan datum lansiranja, izvori iz kompanije najavljuju testnu fazu tokom prve polovine 2026, dok se šira dostupnost planira za kraj 2026. godine. Prve funkcije će biti dostupne pretplatnicima Disney+ u SAD, a kasnije se očekuje globalno širenje, uključujući i Evropu, što znači da će i korisnici u našoj zemlji moći da probaju ovaj revolucionarni način gledanja i kreiranja sadržaja.

Inače, ovo partnerstvo je samo početak AI revolucije u video industriji. Ako funkcioniše kako je planirano, Disney+ bi mogao da postane prvi mainstream servis gde će korisnici moći direktno da kreiraju sadržaj uz pomoć veštačke inteligencije, menjajući pravila igre u industriji zabave. Za Srbiju i region, ovo znači da ćemo možda uskoro moći da kreiramo vlastite mini-filmove sa globalno poznatim likovima, direktno sa našeg računara ili mobilnog telefona, što je do pre nekoliko godina bilo nezamislivo.

