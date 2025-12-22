Slušaj vest

Prema najnovijim pravilima, svaki post na ovoj društvenoj mreži biće ograničen na maksimalno pet hashtagova, čime platforma želi da podstakne kvalitetniji i smisleniji sadržaj, umesto masovnog korišćenja generičkih oznaka.

Ovu odluku potvrdio je direktor Instagrama Adam Moseri, koji je istakao da pretrpavanje objava hashtagovima više ne donosi rezultate kakve su korisnici ranije očekivali. Umesto toga, Instagram želi da naglasi autentičnost i relevantnost, kako bi objave bile jasnije, a interakcija sa publikom kvalitetnija.

Foto: Shutterstock

Zašto Instagram ograničava hashtagove

Moseri je u objavi na svom Instagram savjetodavnom kanalu objasnio da manji broj pažljivo odabranih hashtagova često ima bolji učinak od dugačkih lista opštih pojmova. Prema njegovim rečima, nekoliko preciznih oznaka pomaže algoritmu i korisnicima da lakše razumeju temu objave, dok preveliki broj može delovati kao spam.

On je takođe naglasio da hashtagovi imaju ograničenu ulogu u povećanju dosega objava. Iako mogu pomoći u pretrazi, oni nisu presudan faktor za vidljivost sadržaja. Zbog toga se kreatorima savetuje da se više fokusiraju na razumevanje svoje publike i na kreiranje sadržaja koji će zaista rezonovati sa pratiocima.

Instagram već duže vreme pokušava da smanji zloupotrebu hashtagova. Kompanija je ranije više puta isticala da oni više nisu centralni element otkrivanja sadržaja kao što su nekada bili, te da preterano korišćenje može negativno uticati na performanse objave.

Saveti za pametnije korišćenje hashtagova

Prema informacijama koje prenosi SocialMediaToday, Instagram je tokom prethodne godine testirao različita ograničenja, uključujući i eksperiment sa samo tri hashtaga po objavi. Nakon tih testova, kompanija se odlučila za kompromis i uvela ograničenje od pet hashtagova koje sada postaje standard za širi krug korisnika.

Pored toga, Instagram je na platformi Threads podelio savete za optimalnu upotrebu hashtagova. Kreatorima se preporučuje da budu "vrlo namerni" u njihovom izboru i da koriste samo one oznake koje su direktno povezane sa sadržajem, uz upozorenje da previše irelevantnih ili opštih hashtagova može umanjiti učinak objave.

Ova promena jasno pokazuje da Instagram želi da podstakne smisleniju interakciju i da obeshrabri pokušaje manipulacije algoritmom. Korišćenjem manjeg broja relevantnih hashtagova, kreatori mogu lakše doći do publike koju tema zaista zanima, dok korisnici dobijaju preglednije i čitljivije objave.

