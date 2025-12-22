Slušaj vest

Warner Bros. Discovery (WBD) je zvanično odbio ponudu za preuzimanje od Paramount Skydance-a u vrednosti od 108 milijardi dolara, navodeći da to nije u najboljem interesu kompanije niti njenih akcionara. Odbor je ponovo potvrdio posvećenost spajanju sa Netflixom vrednom 82,7 milijardi dolara, koje se očekuje da bude završeno naredne godine, uz odobrenje regulatora.

U saopštenju za javnost, WBD je naglasio da Paramountova ponuda, pokrenuta 8. decembra 2025. godine, ne ispunjava kriterijum “Superiorne ponude” predviđen ugovorom sa Netflixom. Odbor je opisao ponudu kao nedovoljno sigurnu i bez garancije potpore od strane vlasnika Paramount-a, porodice Ellison.

Zabrinutost zbog finansiranja i bezbednosti

Paramountova ponuda je delimično finansirana sredstvima državnih investicionih fondova Saudijske Arabije, Katara i Abu Dabija. To je moglo da pokrene pitanje nacionalne bezbednosti u SAD, što bi dodatno zakomplikovalo transakciju.

Paramount je tvrdio da bi, čak i ako ovi strani investitori odustanu, porodica Ellison “pokriła celu sumu ponude”. WBD je, međutim, osporio ovu tvrdnju, navodeći da je obmanjujuća i da se planirano finansiranje oslanja na “nejasan opozivni trust” umesto na sigurno i pouzdano obećanje kontrolnog akcionara.

Odbor WBD ističe superiornost Netflix-a

Odbor Warner Bros. Discovery je naglasio da spajanje sa Netflixom nudi bolje uslove i sigurniji put napred. Tvrdnje Paramount-a, kako navode, bile su nejasne i nisu mogle da zamene čvrsto obavezujuće obećanje kontrolnog akcionara.

Pored toga, odbor je upozorio da Paramountov plan da ostvari 9 milijardi dolara u sinergijama troškova može na kraju oslabiti Holivud, umesto da ga ojača. Ovaj stav je dodatno potvrdio da Netflixova ponuda pruža veću stabilnost i dugoročnu vrednost za akcionare WBD-a.

Netflix izvršni direktori hvale odluku

Ted Sarandos, izvršni direktor Netflixa, izjavio je da je odluka odbora potvrdila da je ugovor sa Netflixom superioran. On je naglasio da je ishod koristan ne samo za akcionare, već i za potrošače, kreatore i celokupnu industriju zabave.

Sarandos je takođe istakao da je proces bio konkurentan i temeljit, sugerišući da odluka odražava pažljivu procenu finansijskih i strateških faktora, a ne samo težnju za prodajom po najvišoj ceni.

Paramount još nije odgovorio

Paramount još nije izdao ažurirani odgovor na odbijanje, iako je ranije naglašavao da je njihova ponuda od 30 dolara po akciji u kešu atraktivnija od Netflixove ponude koja uključuje 84% keša i 16% akcija.

Studio je takođe tvrdio da bi njihov odnos sa predsednikom Donaldom Trampom mogao olakšati regulatorno odobrenje. Međutim, WBD je jasno naveo da takve tvrdnje nisu dovoljne da nadmaše sigurnost i strateške prednosti Netflixovog ugovora.

