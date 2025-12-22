Slušaj vest

Unutar Microsofta promena više nije postepena, ona je egzistencijalna. Interni izvori otkrivaju da je Satja Nadela poslao jasnu poruku najvišim rukovodiocima: veštačka inteligencija više nije opcija. To je pitanje opstanka. Oni koji nisu spremni da se potpuno posvete AI budućnosti kompanije tiho bivaju gurani ka izlazu.

Za Nadelu, AI predstavlja istorijsku priliku da trajno definiše svoj mandat, dok istovremeno nosi potencijalnu pretnju relevantnosti Microsofta. Tempo rada je ubrzan, tolerancija na oklijevanje je nestala, a čak i najiskusniji veterani moraju da se odluče, prihvatiti AI transformaciju ili otići.

Pritisak na rukovodioce se pojačava

Insajderi iz visokog nivoa otkrivaju da Nadela lično razgovara sa liderima timova kako bi procenio njihovu posvećenost AI transformaciji. Rukovodioci moraju da donesu jasnu odluku, voditi svoje timove u AI revoluciju ili se povući. Intensitet ovih razgovora je neviđen u novijoj istoriji kompanije.

Atmosfera je pod stalnim nadzorom i pritiskom. Čak i oni koji su dugo doprinosili radu Microsofta sada procenjuju da li mogu da izdrže brzinu i intenzitet koji Nadela zahteva. Pritom, svaka odluka i svaki rezultat se pažljivo meri i ocenjuje. Za mnoge, pitanje više nije „da li“, već „koliko brzo“.

Restrukturiranje vrha

Kako bi se fokusirao na tehničku strategiju, Nadela je izvršio restrukturiranje rukovodstva. Novi direktor komercijalnog poslovanja preuzima deo menadžerskih obaveza, oslobađajući Nadelu da se posveti centrima podataka, sistemskoj arhitekturi, AI istraživanju i razvoju proizvoda.

Nedelјni sastanci fokusirani na AI zamenjuju tradicionalnu hijerarhiju. Niži tehnički kadrovi se ohrabruju da direktno govore o problemima i rešenjima, razbijajući stari model top-down. Pritom, Nadela aktivno prati napredak timova kako bi svaka ideja imala šansu da se brzo implementira. Cilj je ubrzati inovacije, čak i po cenu privremenog haosa.

Odlasci na horizontu

Spekulacije o visokoprofilnim odlascima rastu. Dugogodišnji šefovi velikih divizija, uključujući Office, Windows i sajber bezbednost, navodno razmatraju penziju ili promenu pozicije. Zvanično, Microsoft tvrdi da se kratkoročno ne očekuju promene, ali insajderi sumnjaju u stabilnost vrha.

Ova nesigurnost naglašava ulogu AI transformacije. Timovi i lideri suočavaju se sa testom prilagodljivosti, uz jasnu poruku, oni koji ne prate tempo rizikuju da budu ostavljeni iza. Svaka odluka i brzina reakcije sada direktno utiču na budućnost pojedinaca i celih timova.

AI menja način rada u Microsoftu

Nadela zahteva od svakog lidera da razmišlja i deluje kao individualni doprinosilac, stalno učeći i odbacujući zastarele prakse. Koncept koji promoviše, nazvan „production function“, redefiniše odnos između vremena, ljudskog rada i rezultata. AI agenti, podaci i inteligencija postaju skalabilni resursi, dok ljudski doprinos sve više leži u proceni, kreativnosti i donošenju odluka.

Javni nastupi više nisu Nadelin fokus. Umesto toga, on se koncentrisao na unutrašnju transformaciju, kako bi kompanija ne samo učestvovala u AI trci, već imala šansu da je vodi. Poruka je jasna, AI je sada filter kroz koji prolazi svaki projekat, tim i lider.

