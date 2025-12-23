Slušaj vest

YouTube je preduzeo jedan od svojih najvidljivijih poteza do sada u borbi protiv poplave nekvalitetnog, veštačkom inteligencijom generisanog sadržaja koji preplavljuje platformu. Prema pisanju Deadline-a, kompanija je ugasila dva velika kanala poznata po objavljivanju lažnih filmskih trejlera napravljenih pomoću AI-ja, što predstavlja retku, ali odlučnu meru sprovođenja pravila.

Odluka je naišla na odobravanje među kritičarima ovakvog sadržaja. „Čudovište je poraženo“, rekao je jedan jutjuber za Deadline, izražavajući šire raspoloženje da je YouTube konačno reagovao na problem za koji su mnogi gledaoci smatrali da je izmakao kontroli.

Foto: Shutterstock

Uspon i uticaj „slop“ kanala

Dva ugašena kanala, Screen Culture i KH Studio, nipošto nisu bila mala. Zajedno su imali više od dva miliona pretplatnika i preko jedne milijarde pregleda, što im je davalo veliku vidljivost i uticaj na platformi.

Screen Culture je delovao iz Indije, dok je KH Studio bio baziran u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos različitim lokacijama, oba kanala su koristila istu formulu, AI-generisane kadrove uklopljene sa stvarnim, zaštićenim filmskim materijalom, predstavljene tako da veoma liče na zvanične studijske trejlere.

Foto: Shutterstock

Igranje sa algoritmom i obmanjivanje gledalaca

Ovi snimci nisu bili bezazlene fanovske ideje ili maštovite postave glumaca. Kako je preneo Deadline, kanali su bili jasno osmišljeni da izvlače što više angažmana, objavljujući lažne trejlere rano i u velikom broju, kako bi potisnuli prave trejlere u rezultatima pretrage.

U jednom upečatljivom primeru, Screen Culture je samo u martu objavio čak 23 različita trejlera za film The Fantastic Four: First Steps. Neki od tih videa su, prema navodima, nadmašili zvanični trejler, pokazujući koliko je ova strategija efikasno iskorišćavala YouTube algoritam.

Postoji više načina putem kojih oglasi dopiru do publike Foto: Shutterstock

Zašto je kazna stigla baš sada

Ova odluka YouTube-a nije došla iznenada. Ranije ove godine, platforma je tiho suspendovala mogućnost zarade od oglasa za ove kanale, nakon istrage Deadline-a, što je bio jasan znak da su već pod lupom.

Kanali su uspeli da povrate monetizaciju dodavanjem oznaka poput „fan trailer“, „parodija“ ili „koncept trejler“ u naslove videa. Međutim, u poslednjim mesecima prestali su da koriste ta upozorenja, što je, po svemu sudeći, dovelo do konačne zabrane.

Foto: Profimedia

Neizvesna budućnost AI sadržaja

Gašenje kanala dolazi u trenutku kada veštačka inteligencija sve više ulazi u samu filmsku industriju. AI-parodije i lažni trejleri šire se internetom, dok istovremeno veliki studiji istražuju formalna partnerstva sa AI kompanijama i eksperimentišu sa licenciranjem svojih likova za generativne alate.

Šta ovo znači za ostatak AI sadržaja na YouTube-u ostaje nejasno. Platforma je i dalje prepuna AI-generisane muzike, niskokvalitetnih informativnih videa, lažnih predstavljanja javnih ličnosti i drugog problematičnog materijala. U ovom slučaju, kanali sa lažnim trejlerima su verovatno previše dugo igrali na ivici zakona o autorskim pravima, naljutili pogrešne vlasnike intelektualne svojine i na kraju bili uklonjeni, što je ishod koji su mnogi dočekali sa odobravanjem.

