Francuska razmatra smelo rešenje, zabranu pristupa društvenim mrežama za decu mlađu od 15 godina. Ova inicijativa dolazi nakon što je nezavisna komisija stručnjaka upozorila vladu na rastuće rizike po mentalno zdravlje mladih zbog korišćenja društvenih mreža.

Stručnjaci ističu da prekomerno korišćenje društvenih mreža povećava rizik od anksioznosti, depresije, problema sa koncentracijom i niskog samopouzdanja kod dece i tinejdžera. Algoritmi koji podstiču zavisničko ponašanje mogu dodatno izlagati maloletnike neprimerenom sadržaju.

Stručnjaci traže strožu proveru uzrasta

Predloženi zakon predviđa obaveznu proveru uzrasta za platforme poput Instagrama i TikToka pre nego što korisnicima dozvole pristup. Cilj je da se spreči da deca zaobiđu starosna ograničenja i naiđu na štetan sadržaj.

Prema izveštaju stručnjaka, dosadašnje samoregulativne mere tehnoloških kompanija nisu dale rezultate. Stroga provera uzrasta bila bi značajan korak ka odgovornijem korišćenju digitalnih platformi i zaštiti mladih.

Makron upozorava na „digitalnu zdravstvenu krizu“

Predsednik Francuske, Emanuel Makron, više puta je opisao društvene mreže kao „društveni i zdravstveni izazov“, posebno za mlađe generacije. Naglasio je da država ima odgovornost da interveniše kada platforme ugrožavaju dobrobit dece.

Iako zabrana još nije zvanično stupila na snagu, Makronove izjave ukazuju na snažnu političku podršku za strožu regulaciju. Ovaj pristup odražava rastuću zabrinutost u Francuskoj zbog mentalnog i emotivnog uticaja digitalnih platformi na maloletnike.

Prvi takav slučaj u Evropi?

Ako Francuska sprovede ovu meru, postala bi prva velika evropska zemlja sa ovako širokom zabranom društvenih mreža za decu. Ova inicijativa mogla bi postaviti presedan koji utiče na politiku i drugih zemalja Evropske unije.

Predlog je već izazvao rasprave među zakonodavcima, obrazovnim stručnjacima i roditeljima. Diskusije se fokusiraju na balans između zaštite dece i njihovog pristupa digitalnim tehnologijama koje su postale deo društvenog i obrazovnog života.

Debata o zaštiti mladih korisnika

Zagovornici zabrane smatraju da je ona neophodna kako bi se deca zaštitila od zavisničkog ponašanja i štetnog sadržaja. Oni ističu istraživanja koja povezuju rano korišćenje društvenih mreža sa dugoročnim problemima mentalnog zdravlja.

S druge strane, kritičari upozoravaju da bi primena zabrane mogla biti teška i da bi mladi mogli pronaći načine da je zaobiđu. Rasprava naglašava širi izazov u Evropi, kako zaštititi decu, a istovremeno im omogućiti da se snađu u sve digitalnijem svetu.

