Kada se govori o 5G mreži, prva asocijacija su brzine i stabilnost mreže u trenucima kada veliki broj korisnika koristi internet istovremeno.

Kako to izgleda u praksi pokazuje A1 Ultra 5G – nova generacija mobilnog interneta sa fokusom na urbane i poslovne centre. U pokrivenim područjima, korisnici ostvaruju tipične brzine preuzimanja od 150 do 800+ Mbps, dok u idealnim uslovima brzine dostižu i do 1 Gbps, što je i do osam puta brže u odnosu na 4G mrežu. Upload brzine do 50 Mbps omogućavaju gledanje HD i 4K sadržaja bez zastoja, bržu cloud sinhronizaciju, stabilan hotspot i lakše slanje velikih fajlova, bilo za posao ili školu.Sve navedeno od posebnog je značaja za A1 korisnike, budući da u ponudi imaju ekskluzivno Netflix, zahvaljujući strateškom partnerstvu Netflixa i A1 Grupe, kao i Sky Showtime i HBO. Dakle premijum striming sadržaj, sve putem jednog računa – jednostavno i efikasno.

Foto: Promo

Zahvaljujući manjem kašnjenju u odnosu na 4G, aplikacije se otvaraju odmah, video pozivi su stabilni, a online igre reaguju tačno onda kada pritisnete dugme.

Posebna prednost 5G mreže je stabilan rad na mestima gde su gužve, poput koncerata i sportskih događaja. Iako je mreža tek lansirana početkom decembra, već sada 20% mobilnog internet saobraćaja u A1 mreži ide baš putem Ultra 5G, što pokazuje da se već obilno koristi za svakodnevne digitalne potrebe.

Za postojeće A1 korisnike, A1 Ultra 5G je dostupan automatski, bez dodatne aktivacije, kroz odabrane postpaid tarife sa Unlimited data opcijom, uključujući sezonsku promociju sa neograničenim mobilnim internetom do 12 meseci. Novi korisnici mogu da isprobaju mrežu kroz dvonedeljnu Try&Buy opciju bez ikakvih troškova, uz jednostavnu onlajn prijavu.

Ako bismo ukratko opisali šta A1 Ultra 5G donosi korisnicima — to je novo iskustvo života i zabave. Više nije važno gde ste — u centru grada, kod kuće ili u pokretu — sve funkcioniše brzo, pouzdano i bez čekanja.